Firma BYD to chiński prywatny holding założony w 1995 r. Początkowo firma skupiała się na produkcji akumulatorów do telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych. Motoryzacyjny odłam BYD został założony w 2003 r. Aktualnie to największy na świecie producent samochodów zelektryfikowanych oraz numer jeden na chińskim rynku. W 2024 roku BYD wyprodukował ponad 4,3 mln samochodów.