Oto Lotus Emeya. To nowy sedan z Wuhan. Ma 905 KM

Lotus Emeya ma imponującą moc 905 KM. Pozwala mu to na rozpędzenie się od zera do 100 km/h w 2,8 s, a prędkość maksymalna to 260 km/h. Akumulator o pojemności 102 kWh pozwala na pokonanie na jednym ładowaniu nawet 500 km, a dzięki temu, że pracuje w napięciu 800 V, może ładować się z mocą 350 kW. Od 10 do 80 proc. zasięg uzupełnia się w kilkanaście minut. Elektryczny Lotus ma masę własną 2490 kg.

We wnętrzu najciekawszym akcentem jest to, co widzi tylko kierowca – czyli wyświetlacz head-up z ekranem o wielkości aż 55 cali. Oprócz niego, są też dwa wyświetlacze dotykowe. Nad bezpieczeństwem czuwa nie tylko armia czujników, ale i LIDAR-y. O wrażenia dba też aktywne zawieszenie, analizujące warunki na drodze tysiąc razy… na sekundę. Lotus Emeya powstanie w fabryce Geely w Wuhan i zadebiutuje na drogach w 2024 roku – tyle że mówimy o azjatyckich trasach. Czy trafi do Europy? Tego jeszcze nie wiadomo. Kiedyś to byłoby nie do pomyślenia…

