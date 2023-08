W Tychach ruszyła produkcja nowego Fiata Seicento

Pierwsze egzemplarze nowego Fiata 600 pojawiły się w Tychach już na początku tego roku, zanim jeszcze model został oficjalnie zaprezentowany. Jednak dopiero teraz ruszyły prace przygotowawcze do jego produkcji. W okresie wakacyjnej przerwy w tyskich zakładach, prowadzono ostatnie prace przygotowawcze przed rozpoczęciem próbnej serii. Jest to preludium do masowej produkcji samochodu opartego na platformie CMP, która jest współdzielona z Jeepem Avengerem. Fiat 600 to tak naprawdę napompowana 500-tka z dodatkową parą drzwi. Podobieństwa widać nie tylko na zewnątrz, ale i we wnętrzu, gdzie niemal 1:1 została odwzorowana deska rozdzielcza.

Kolejnym podobieństwem jest napęd. Nowy model będzie oferowany wyłącznie w wersji w pełni elektrycznej. W przypadku napędu nie ma jednak zaskoczenia. Mamy 156-konny silnik elektryczny i zasilający go akumulator o pojemności 54 kWh – czyli dokładnie to samo co w Jeepie Avengerze. Do 100 km/h taki zestaw rozpędzi się w 9 s, a prędkość maksymalna wynosi 150 km/h. Deklarowany przez producenta zasięg wynoszący 600 km w mieście. Tomasz Gębka, dyrektor fabryki w Tychach wskazał, że seria próba przygotuje załogę do seryjnej produkcji nowego modelu. - Realizujemy program trzech modeli w Tychach i przygotowujemy się do wprowadzenia kolejnego modelu, którego egzemplarze mamy już w fabryce. Obecnie przechodzą przez klasyczną procedurę uruchomieniową i wydaje się, że będziemy w stanie dotrzymać obietnicy rozpoczęcia produkcji tego samochodu w tym roku - powiedział Tomasz Gębka.