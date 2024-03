Ma ostro pomarańczowe akcenty i oklejoną szarą folią karoserię (w serii tak to nie będzie wyglądało). W środku niemal cała deska rozdzielcza zakryta jest ciemnym, matowym materiałem. Na czas jazdy odkryte zostaną jedynie liczniki i lewarek automatycznej skrzyni biegów. To po to żeby nie zdradzać jak będą wyglądały nowe detale deski rozdzielczej w zmodernizowanym A3. Na fotelu pasażera siedzi inżynier z wieloletnim stażem, który pamięta starą, dobrą motoryzację. Już po kilku zamienionych zdaniach widać, że to równy gość. Trasa przejazdu wiedzie mało uczęszczanymi drogami, są tu długie, proste i liczne zakręty. – Pod koniec trasy na ostrych łukach będziesz mógł zobaczyć, jak dużo zmieniliśmy i jak bardzo sportowe stało się S3 – zachwalał pan inżynier przed rozpoczęciem wyjazdu w trasę. Tak właśnie rozpoczęła się pierwsza jazda Audi S3, samochodu, który jest jeszcze w fazie prototypu.

Reklama

Audi S3 mat. prasowe

Trochę zmian

Nowe Audi S3 ma więcej mocy. W ramach modernizacji zwiększono moc silnika. Jednostka napędowa ma 4 cylindry, 2 litry pojemności, dodatkowe 23 KM i większy o 20 Nm maksymalny moment obrotowy. Wyrażone w liczbach końcowych to 333 KM i 420 Nm. To najmocniejsze S3 w historii i bardzo szybkie S3. Rozpędzenie od zera do 100 km/h zajmuje 4,7 sekundy, a prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Jednak więcej mocy to nie wszystko. Zmodernizowano również przepustnicę, a dzięki temu silnik, który ma chętniej i szybciej reagować na gaz. Zmiany objęły też skrzynię biegów. Przy pełnym obciążeniu skrócono o połowę czas zmiany przełożeń siedmiobiegowego automatu.Pojawił się nowy tryb jazdy – dynamic +, do którego zostało dopasowane działanie silnika i skrzyni biegów. Ten program ma zapewnić jeszcze lepsze i sportowe wrażenia z jazdy. W porównaniu z trybem dynamic obroty na biegu jałowym zostały zwiększone do 1300 obr./min (plus 200), skrzynia redukuje wcześniej biegi, a wyższe przełożenia wrzucane są później. Żeby to wszystko można było poczuć tak, aby w sportowym aucie ESP reaguje później i pozwala na więcej.

Audi S3 mat. prasowe

To, że nowe S3 awansowało, świadczy fakt, że otrzymało teraz system Torque Splitter, czyli rozdzielacz momentu obrotowego, który wcześniej zarezerwowany był dla RS3. Żongluje on momentem obrotowym między tylnymi kołami w taki sposób, by zwiększać stabilność samochodu w zakrętach. Poprawiono również zawieszenie. Są przeprojektowane kolumny MacPhersona, sztywniejsze wahacze, większy negatyw przednich kół, który wynosi blisko 1,5 stopnia. Tym razem wszystko to po to, żeby S3 miało większą przyczepność i lepsze prowadzenie. Pod większymi, 19-calowymi felgami są nowe hamulce na osi przedniej ze średnicą 357 mm, które teraz są o 4 mm grubsze i mają większe klocki hamulcowe.