Wygląda dobrze, w środku ma przyjemne materiały i zaskakująco dobrą jakość wykończenia oraz kilka niecodziennych detali. Do tego finansowanie i dodatki, które sprawią, że ten samochód staje się bardzo ciekawą ofertą. Oto Geely EX5, coś więcej niż kolejny elektryk z Chin. Nowa marka, która raczej miękko wyląduje na polskim rynku i szybko odnajdzie się wśród chińskiej i nie tylko konkurencji.

Geely EX5 Foto: mat. prasowe

Geely wchodzi do Europy, a Polska jest jednym z pierwszych obok Portugalii rynków, na którym się znajdzie. To marka, o której mogliście już słyszeć, bo do tej firmy należą Volvo, Lotus czy Polestar. Geely miała też współpracować przy tworzeniu pierwszego polskiego elektryka. Geely to prywatna firma i jeden z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się koncernów w Chinach. Od początku lat 2000 firma przeszła drogę od lokalnego producenta tanich samochodów do globalnego gracza. Ma udziały w Mercedesie (9,7 proc. akcji) i chce w tym roku wyprodukować ponad 3 mln aut.

Geely EX5 Foto: mat. prasowe

Solidny konkurent

Chińskie samochody coraz odważniej pukają do drzwi polskich garaży. Geely EX5 jest tego dobrym przykładem i pokazuje, jak szybko Chińczycy uczą się europejskich gustów i potrafią także zaskoczyć. Na pierwszy rzut oka EX5 prezentuje się jak solidny konkurent dla takich modeli jak Skoda Enyaq, Toyota bZ4X czy Hyundai Ioniq 5. Kompaktowe nadwozie (4,61 m długości, 1,9 m szerokości, rozstaw osi 2750 mm) kryje przyzwoitą przestrzeń dla pasażerów – szczególnie w drugim rzędzie – i bagażnik o pojemności 461 litrów. Geely EX5 otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot 2025 za design. Coś w tym musi być, bo ten samochód według producenta ma łączyć eleganckie linie inspirowane chińską porcelaną z nowoczesnym wzornictwem już zdobył kilka międzynarodowych wyróżnień designerskich.