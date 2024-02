To nie jest pierwszy lifting w historii tej generacji Audi Q7. Poprzednio przeprowadzono modernizację w 2019 roku – i ówczesne zmiany były naprawdę zaawansowane. Auto zmieniło się nie tylko z zewnątrz (zyskując np. inny grill i wzory lamp) i pod maską (silniki zyskały mocy), ale przede wszystkim kompletnie przeprojektowano jego środek. Fizyczne pokrętła ustąpiły wtedy miejsca ekranom dotykowym, znanym już min. z A6 czy A7. Obecny, drugi już lifting, nie jest aż tak zaawansowany. Q7 generacji 4M ma już aż dziewięć lat – wygląda jednak na to, że jeszcze nie szykuje się do rynkowej emerytury. Kolejna odsłona tego modelu będzie już zapewne elektryczna.

Audi Q7 mat. prasowe

Co się zmieniło? Z zewnątrz widać m.in. przeprojektowany grill. Ma inne wypełnienia, z chromowanymi, pionowymi żebrowaniami. Zmieniono zderzaki, dodano nowe wzory felg aluminiowych (od 19 do 22 cali), a w gamie pojawiły się nowe odcienie lakieru (m.in. Sakhir Gold i Ascari Blue). Ważną zmianą są także reflektory. Przednie HD Matrix LED z laserowymi światłami drogowymi (oferują doskonałe doświetlenie pobocza i większy zasięg) otrzymały cyfrowe diody do jazdy dziennej. Kierowca może teraz wybrać sygnaturę świetlną – czyli wzór, w jaki układają się LED-y. Podobny wybór jest także z tyłu – tamtejsze cyfrowe lampy OLED pozwalają na wybór jednej z czterech grafik, mogą także wyświetlać grafiki, np. ostrzegające kierowców z tyłu, że jadą zbyt blisko.