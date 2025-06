Nowe Audi Q5/SQ5: To już ostatnie pokolenie

Nowe Q5 nieco urosło, nieco wzmocniło swój wygląd przy zachowaniu takiej samej bryły i to zarówno w klasycznym wydaniu, jak i w wersji Sportback ze ściętym tyłem nadwozia. Z przodu większy grill ma bardziej wyraźne i większe elementy wypełnienia, węższe światła (matrix LED), potężniejsze wloty powietrza w zderzakach. Dzięki temu stał się zdecydowanie bardziej wyrazisty. To detale, które mogą klientom jeszcze bardziej się podobać. Pozostały klasyczne i bardzo poręczne klamki, a z tyłu przeciągnięte przez całą szerokość nadwozia światła kończą się wyraźnym kantem i uskokiem po środku. Bardzo ciekawie to wygląda i przyjrzyjcie się temu elementowi, jak zobaczycie nowe Q5. Pochwalić trzeba jeszcze prawdziwe, wystające rury wydechowe. Był czas, że Audi zakładało „ślepaki” nawet w mocniejszych wersjach. Wyśmiewanie tego detalu w internecie przyniosło efekt i teraz jest w tym punkcie wszystko jak powinno być. Z ciekawostek, z których mało kto na co dzień będzie korzystać – w Audi Q5 możecie sobie zmieniać wzory wyświetlane przez światła LED i to zarówno w przednich, jak i w tylnych lampach. Do wyboru macie osiem układów.

Wnętrze nowego Audi Q5 Foto: Albert Warner

We wnętrzu nowej generacji pasażerowie i bagaże mają do dyspozycji większą przestrzeń. Nowością i praktycznym rozwiązaniem jest przesuwana wzdłużnie tylna kanapa, której oparcie można dodatkowo regulować pod kątem. Bagażnik pomieści 520 litrów (Sportback 470 l). Fajnie, że roletę można schować pod podłogą bagażnika i nie kombinować po rozłożeniu fotelu co z nią zrobić. Nowe Q5 ma 4,71 m długości, 1,90 m szerokości i 1,62 m wysokości (Sportback jest niższy o 6 mm). W tym ostatnim nawet siedząc z tyłu przy ściętym dachu, jest sporo miejsca nad głową. Zresztą w ogóle to obszerne auto. Czterech wygodnie, pięciu, jeśli trzeba pasażerów zmieści się we wnętrzu również. Jakość spasowania materiałów wydaje się bez zarzutu, same materiały też są ok.

Nowe Audi Q5 w wersji Sportback ze ściętym tyłem nadwozia Foto: Albert Warner

Nowe Audi Q5 z dieselem i benzyną V6

Nowe Audi Q5 może mieć na desce rozdzielczej aż trzy ekrany: 11,9-calowy do wyświetlania wskaźników, 14,5-calowy na środkowej konsoli i 10,5-calowy przed pasażerem. O ile pierwsze dwa wyglądają spójnie i dobrze, o tyle ten trzeci jest... niezbyt zgrabnie zabudowany i wygląda jak z przysłowiowej innej parafii. Niestety to styl, które Audi obrało w każdym nowym modelu. Jeśli nie musicie, nie zamawiajcie tego dodatku. Za to warto spróbować innej nowości – asystenta głosowego opartego na sztucznej inteligencji, który umożliwia werbalną komunikację z nowym Q5. Działa dobrze i nawet trochę pogadać można sobie z samochodem.