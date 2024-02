Audi RS 6 Avant GT mat. prasowe

Audi RS 6 Avant GT limitowany do ilości 660 egzemplarzy

Pozostałe zmiany obejmują obniżenie zawieszenia o 10 mm w stosunku do dobrze znanego modelu, a także obecność kutych felg, ceramicznych hamulców i „dedykowanych” tej wersji opon Continental Sport Contact 7 o szerokości 285 mm. W środku pojawią się karbonowe fotele i tabliczka informująca, z którym egzemplarzem z limitowanej do 660 sztuk serii mamy do czynienia. Masa własna spadła o 15 kg. Moc nie zmieniła się w stosunku do wersji Performance. Silnik 4.0 V8 osiąga 630 KM. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 3,3 s. Pakiet Dynamic Plus jest tu zawarty w standardzie - co oznacza, że prędkość maksymalna jest ograniczona do 305 km/h.

Czy Audi RS 6 GT trafi do Polski? Tak, ponieważ informacje o tej wersji znalazły się już na polskiej stronie importera. Nie wiadomo jeszcze, o ilu sztukach mówimy i nie znamy cen. W Niemczech GT startuje od 220 000 euro. To niemal milion złotych, ale biorąc pod uwagę bogate wyposażenie i ekskluzywny charakter auta można mieć pewność, że chętnych nie zabraknie.