Nie ma złudzeń – Škoda 110 R Concept nie trafi do salonów
Oryginalna Škoda 110 R zadebiutowała w 1970 roku. Miała zaledwie 61 KM z silnika o pojemności 1.1 litra zamontowanego z tyłu i szybko zdobyła opinię przystępnego, a przy tym charakternego coupé. Wyprodukowano ok. 58 tys. egzemplarzy, z czego część trafiła nawet na rynki Europy Zachodniej. Dziś to auto kolekcjonerskie – dobrze zachowane sztuki osiągają cenę nawet ponad 40 tys. euro. Nowa interpretacja, stworzona przez projektanta Richarda Šveca ma klinowatą sylwetkę, proporcje i charakterystyczne poszerzone nadkola, a całość narysowano w języku stylistycznym „Modern Solid”. W efekcie powstał kompaktowy, dwudrzwiowy elektryk o minimalistycznym, a zarazem nowoczesnym wyglądzie, który idealnie pasowałby do portfolio Škody.
Koncept wyróżnia się reflektorami ukrytymi pod ruchomymi osłonami w kolorze nadwozia, kamerami zamiast lusterek oraz czarnym pasem z tyłu, w którym ukryto smukłe LED-y. Z przodu znalazło się podświetlane logo Škody i charakterystyczny motyw Tech Loop znany z Vision O. Całość dopełniają felgi z mocowaniem centralnym i aerodynamicznymi osłonami. Choć projekt istnieje tylko cyfrowo, autor sugeruje, że potencjalnie mógłby bazować na napędzie elektrycznym z napędem na tylne koła. W takiej konfiguracji moc sięgająca nawet 286 KM byłaby czymś, o czym oryginalne 110 R mogło tylko marzyć.
Škoda ma długą tradycję w budowaniu sportowych nadwozi. Oprócz 110 R warto wspomnieć chociażby luksusowe Škody Popular Monte Carlo z lat 30., czy późniejsze Rapid Coupé i Garde z lat 80. Modele te, choć produkowane w ograniczonych seriach, zawsze pełniły rolę wizytówek – pokazując, że obok praktycznych sedanów i kombi marka potrafi tworzyć także samochody z pazurem. Dzisiejsza wirtualna reinkarnacja 110 R wpisuje się w tę linię – jest hołdem dla historii i dowodem, że czeskie coupé wciąż potrafi budzić emocje.
Nie ma złudzeń – Škoda 110 R Concept nie trafi do salonów, ale projekt pokazuje, że marka, obok SUV-ów i modeli elektrycznych tworzonych na masowy rynek, wciąż potrafi myśleć o samochodach niszowych i pełnych charakteru. W świecie coraz bardziej zunifikowanych aut elektrycznych takie wizje rozbudzają apetyt i przypominają, że motoryzacja to nie tylko technologia, ale i emocje.
To młody projektant związany ze Škoda Design, specjalizujący się w cyfrowym modelowaniu i kreowaniu wizji przyszłych samochodów. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych i Wzornictwa w Bratysławie (AFAD), a swoje umiejętności doskonalił m.in. podczas stażu w legendarnym włoskim studiu Italdesign w Turynie. Do zespołu Škody dołączył w 2023 roku.
Czy wiesz, że…
- Škoda 110 R była bazą dla wyścigowej i rajdowej wersji 130 RS – jednej z najbardziej utytułowanych czeskich rajdówek.
- W latach 70. coupé Škody było w Czechosłowacji autem tak pożądanym, że listy oczekujących sięgały kilku lat.
- Dziś w Czechach i Niemczech działają kluby miłośników 110 R, organizujące coroczne zloty klasyków.
Oryginalna Škoda 110 R
