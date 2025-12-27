Reklama
Rok rekordów na aukcjach. Najdroższy był Mercedes za ok. 240 mln zł

Rok 2025 przyniósł spektakularny powrót rekordów na rynku klasycznych i kolekcjonerskich samochodów. Najdroższym autem sprzedanym na aukcji nie było Ferrari – choć to właśnie włoska marka zdominowała pierwszą dziesiątkę. Na samym szczycie znalazł się legendarny Mercedes-Benz W196 R Stromlinie, sprzedany za prawie 57 mln euro (ok. 240 mln zł).

Publikacja: 27.12.2025 13:37

Mercedes W196R Stromlinie

Mercedes W196R Stromlinie

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Rekord padł już w lutym. Podczas aukcji RM Sotheby’s w muzeum Mercedesa w Stuttgarcie sprzedano Mercedes-Benz W196 R Stromlinie pochodzący z kolekcji Indianapolis Motor Speedway Museum. Cena? 57 mln euro, co czyni go najdroższym samochodem sprzedanym na aukcji w 2025 r. To nie jest jednak zwykły eksponat. Tym konkretnym egzemplarzem ścigali się Juan Manuel Fangio i Stirling Moss – dwie absolutne ikony Formuły 1 lat 50. Fangio wygrał nim Grand Prix Argentyny w 1955 r., a Moss – zanim wycofał się z powodu awarii – ustanowił na Monzy najszybsze okrążenie wyścigu. Po zakończeniu kariery sportowej auto trafiło w darze do muzeum w Indianapolis. Decyzja o sprzedaży była czysto pragmatyczna: środki miały sfinansować modernizację obiektu. Młotek spadł przy 46 mln euro, ale wraz z opłatami końcowa kwota przekroczyła 57 mln euro. To drugie najdroższe auto świata w historii, ustępujące jedynie Mercedesowi 300 SLR Uhlenhaut Coupé sprzedanemu w 2022 r. za astronomiczne 135 mln euro.

Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe
Tu i Teraz
Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe: To najdroższy samochód na świecie

Choć rekord należy do Mercedesa, reszta podium – i większość pierwszej dziesiątki – to już Ferrari. Na drugim miejscu znalazł się Ferrari 250 LM z z 1964 roku, sprzedany w Paryżu za 36,3 mln dolarów (ok. 31,2 mln euro). To jeden z najważniejszych wyścigowych Ferrari w historii, bezpośrednio związany z erą Le Mans. Trzecie miejsce zajął nowoczesny, ale ekstremalnie rzadki Ferrari Daytona SP3 „Tailor Made”, który podczas aukcji w Monterey osiągnął 26 mln dolarów. To pokazuje, że rynek kolekcjonerski coraz śmielej obejmuje także współczesne hipersamochody – o ile są odpowiednio unikatowe.

McLaren F1 i amerykańska legenda

Tuż za podium znalazł się McLaren F1 z z 1994 roku, sprzedany w grudniu 2025 r. za 25,3 mln dolarów. To rekord dla drogowej wersji F1, której powstały zaledwie 64 egzemplarze. Auto, które w latach 90. było najszybszym samochodem świata, dziś jest jedną z najpewniejszych inwestycji na rynku kolekcjonerskim. Jedynym amerykańskim akcentem w Top 10 – poza Mercedesem – był Ford GT40 Mk II z z 1966 roku, sprzedany w Miami. To maszyna z absolutnego szczytu motorsportowej historii USA, nierozerwalnie związana z legendarną rywalizacją Forda z Ferrari w Le Mans.

Bez przedwojennych klasyków

Ciekawostką jest brak aut przedwojennych w zestawieniu. Jeszcze w 2024 r. do Top 10 niespodziewanie trafił Mercedes Simplex 60 HP z z 1903 roku. W 2025 r. rynek wyraźnie postawił na powojenne ikony motorsportu i supersamochody. Poza oficjalną dziesiątką znalazły się dwie wyjątkowe transakcje. Pierwsza to McLaren MP4/6 Ayrtona Senny z sezonu 1991. Auto sprzedano w formule „sealed auction”, co oznacza, że cena pozostała tajemnicą. Szacunki mówiły o 10,5–13 mln euro – wystarczająco, by znaleźć się w Top 10, gdyby kwota została ujawniona. Druga to absolutny ewenement: Murray S1 LM (chassis #1), sprzedany za 20,63 mln dol.. Problem? Samochód jeszcze nie istnieje. Zwycięzca aukcji kupił prawo do pierwszego egzemplarza i realny wpływ na jego finalną specyfikację. Do naszego rankingu trafiły jednak wyłącznie auta fizycznie istniejące.

Miejsce 10: Ferrari F50 z 1995 roku – sprzedane za 9,245 mln dolarów, około 33,1 mln zł

Miejsce 10: Ferrari F50 z 1995 roku – sprzedane za 9,245 mln dolarów, około 33,1 mln zł

Foto: mat. prasowe

Miejsce 9: Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione z 1959 roku - sprzedane za 9,465 mln do

Miejsce 9: Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione z 1959 roku - sprzedane za 9,465 mln dolarów, około 33,8 mln zł

Foto: mat. prasowe

Miejsce 8: Ferrari F40 LM z 1993 roku - sprzedane za 11,005 mln dolarów, około 39,3 mln zł

Miejsce 8: Ferrari F40 LM z 1993 roku - sprzedane za 11,005 mln dolarów, około 39,3 mln zł

Foto: Bonhams

Miejsce 7: Ford GT40 Mk II z 1966 roku - sprzedany za 13,205 mln dolarów, około 47,2 mln zł

Miejsce 7: Ford GT40 Mk II z 1966 roku - sprzedany za 13,205 mln dolarów, około 47,2 mln zł

Foto: mat. prasowe

Miejsce 6: Ferrari F2001 F1 z 2001 roku - sprzedane za 18,393 mln dolarów, około 65,8 mln zł

Miejsce 6: Ferrari F2001 F1 z 2001 roku - sprzedane za 18,393 mln dolarów, około 65,8 mln zł

Foto: Bonhams

Miejsce 5: Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione z 1961 roku - sprzedane za 25,305 mln

Miejsce 5: Ferrari 250 GT SWB California Spider Competizione z 1961 roku - sprzedane za 25,305 mln dolarów, około 90,5 mln zł

Foto: mat. prasowe

Miejsce 4: McLaren F1 z 1994 roku - sprzedany za 25,318 mln dolarów, około 90,6 mln zł

Miejsce 4: McLaren F1 z 1994 roku - sprzedany za 25,318 mln dolarów, około 90,6 mln zł

Foto: RM Sotheby's

Miejsce 3: Ferrari Daytona SP3 "Tailor Made" z 2025 roku - sprzedane za 26 mln dolarów, około 93 mln

Miejsce 3: Ferrari Daytona SP3 "Tailor Made" z 2025 roku - sprzedane za 26 mln dolarów, około 93 mln zł

Foto: mat. prasowe

Miejsce 2: Ferrari 250 LM z 1964 roku - sprzedane za 36,345 mln dolarów, około 130,1 mln zł

Miejsce 2: Ferrari 250 LM z 1964 roku - sprzedane za 36,345 mln dolarów, około 130,1 mln zł

Foto: RM Sotheby's

Miejsce 1: Mercedes W196R Stromlinie z 1954 roku - sprzedany za 67 mln dolarów, około 240 mln zł

Miejsce 1: Mercedes W196R Stromlinie z 1954 roku - sprzedany za 67 mln dolarów, około 240 mln zł

Foto: mat. prasowe

McBurnie Daytona Spider z serialu Miami Vice
Tu i Teraz
Kultowe auto z „Miami Vice” na sprzedaż. To fejkowe Ferrari Sonny’ego Crocketta

