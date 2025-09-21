Škoda obchodzi 130-lecie. Modele Edition 130 z rabatami do 61 proc.

Kamiq Edition 130

W jubileuszowej wersji Edition 130 ten miejski crossover został doposażony w rozwiązania, które realnie wpływają na codzienny komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zimą zarówno kierowca, jak i pasażerowie docenią pakiet Winter Premium z podgrzewanymi przednimi fotelami oraz ogrzewaną szybą przednią, która pozwala szybko usunąć lód i zaparowanie. Z kolei pakiet Light & View Basic dodaje praktyczne udogodnienia: asystenta świateł w deszczu, automatyczne światła LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz tylne lampy LED, które łączą atrakcyjne wzornictwo z lepszą widocznością pojazdu na drodze. Cały zestaw wyceniono na 4600 zł, jednak w ramach Edition 130 klient dopłaca jedynie 2500 zł, co oznacza 40 proc. oszczędności. Škoda Kamiq to kolejny dowód na to, że wybór jubileuszowej edycji nie tylko się opłaca, ale i znacząco podnosi funkcjonalność auta w codziennym użytkowaniu. Co więcej, model Kamiq jest oferowany w cenie obniżonej nawet o 6 tys. zł.

Skoda Kamiq Foto: mat. prasowe

Octavia Edition 130

W wersji Essence to propozycja, w której kierowca otrzymuje znacznie więcej, niż wskazywałaby sama dopłata. Do standardowego wyposażenia dołączono kamerę cofania ułatwiającą manewry, animowane tylne światła LED podkreślające nowoczesny charakter auta, przednie czujniki parkowania oraz dodatkowe schowki w bagażniku. Całość uzupełnia rozbudowany pakiet Fleet, obejmujący m.in. przedni podłokietnik, dodatkowe gniazda USB-C, zamykany schowek w konsoli centralnej oraz bezprzewodowe połączenie SmartLink, które zwiększa wygodę korzystania ze smartfona. Wartość tego wyposażenia wynosi 7600 zł, lecz w ramach Edition 130 klient dopłaca jedynie 3700 zł – co oznacza 48 proc. oszczędności i sprawia, że wybór jubileuszowej wersji staje się zdecydowanie bardziej opłacalny.

Skoda Octavia Foto: mat. prasowe

Jeszcze większe korzyści finansowe i technologiczne oferuje Octavia Edition 130 Selection. W tej wersji standard został poszerzony o reflektory LED Matrix z funkcją Corner, które zapewniają lepsze oświetlenie drogi i zwiększają bezpieczeństwo jazdy po zmroku, a także system spryskiwaczy reflektorów wraz z czujnikiem poziomu płynu. Samochód otrzymał również przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz adaptacyjny tempomat, ułatwiający jazdę na dłuższych trasach. W przypadku nadwozia Combi dodano także specjalne zagłówki tylne z rozszerzonymi funkcjami, które wcześniej były dostępne wyłącznie w droższych pakietach. Łączna wartość tego wyposażenia to 7800 zł, ale w Edition 130 klient dopłaca zaledwie 3800 zł, oszczędzając w ten sposób 51 proc. Co więcej, wszystkie warianty Octavii są teraz oferowane z upustem w wysokości nawet 14 tys. zł.