Škoda obchodzi 130-lecie. Modele Edition 130 z rabatami do 61 proc.

Na modele Edotion 130 Škoda obiecuje rabaty sięgające od 34 do 61 proc.
Foto: mat. prasowe
Fabia Edition 130 w jubileuszowej odsłonie staje się jeszcze bardziej funkcjonalny. Oprócz standardowego wyposażenia klient otrzymuje przednie czujniki parkowania ułatwiające manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, kamerę cofania zapewniającą większe bezpieczeństwo podczas parkowania oraz system bezkluczykowego dostępu Kessy Full, który pozwala na wygodne otwieranie i uruchamianie auta bez wyciągania kluczyka z kieszeni. Całość dopełniają 15-calowe felgi aluminiowe Rotare w srebrnym kolorze. Wartość tego wyposażenia to 6100 zł, ale w Edition 130 klient dopłaca tylko 3900 zł – oszczędzając 36 proc.. Do tego dochodzi nawet 6 tys. zł rabatu, zależnie od wersji silnikowej i wyposażeniowej.
Skoda Fabia
Foto: mat. prasowe
W przypadku kompaktowej Scali wersja Edition 130 stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo i wygodę codziennej jazdy. Samochód zyskał pakiet Convenience Basic z alarmem i systemem Safe, kamerą cofania ułatwiającą manewry, systemem Kessy Full umożliwiającym otwieranie i uruchamianie auta bez użycia kluczyka, trybami jazdy Driving Mode Select pozwalającymi dopasować charakter auta do preferencji kierowcy oraz przednimi czujnikami parkowania. Komfort w zimniejszych miesiącach zapewnia z kolei pakiet Winter Premium, obejmujący podgrzewane przednie fotele, ogrzewaną kierownicę, elektrycznie podgrzewaną przednią szybę oraz wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Łączna wartość dodatkowego wyposażenia to 7050 zł, jednak w ramach Edition 130 klient dopłaca jedynie 3950 zł – co oznacza 44 proc. rabatu względem ceny katalogowej. Ponadto Scala jest teraz objęta upustem w wysokości do 5 tys. zł, zależnie od wersji silnikowej i wyposażeniowej.
Skoda Scala
Foto: mat. prasowe
W jubileuszowej wersji Edition 130 ten miejski crossover został doposażony w rozwiązania, które realnie wpływają na codzienny komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zimą zarówno kierowca, jak i pasażerowie docenią pakiet Winter Premium z podgrzewanymi przednimi fotelami oraz ogrzewaną szybą przednią, która pozwala szybko usunąć lód i zaparowanie. Z kolei pakiet Light & View Basic dodaje praktyczne udogodnienia: asystenta świateł w deszczu, automatyczne światła LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz tylne lampy LED, które łączą atrakcyjne wzornictwo z lepszą widocznością pojazdu na drodze. Cały zestaw wyceniono na 4600 zł, jednak w ramach Edition 130 klient dopłaca jedynie 2500 zł, co oznacza 40 proc. oszczędności. Škoda Kamiq to kolejny dowód na to, że wybór jubileuszowej edycji nie tylko się opłaca, ale i znacząco podnosi funkcjonalność auta w codziennym użytkowaniu. Co więcej, model Kamiq jest oferowany w cenie obniżonej nawet o 6 tys. zł.
Skoda Kamiq
Foto: mat. prasowe
W wersji Essence to propozycja, w której kierowca otrzymuje znacznie więcej, niż wskazywałaby sama dopłata. Do standardowego wyposażenia dołączono kamerę cofania ułatwiającą manewry, animowane tylne światła LED podkreślające nowoczesny charakter auta, przednie czujniki parkowania oraz dodatkowe schowki w bagażniku. Całość uzupełnia rozbudowany pakiet Fleet, obejmujący m.in. przedni podłokietnik, dodatkowe gniazda USB-C, zamykany schowek w konsoli centralnej oraz bezprzewodowe połączenie SmartLink, które zwiększa wygodę korzystania ze smartfona. Wartość tego wyposażenia wynosi 7600 zł, lecz w ramach Edition 130 klient dopłaca jedynie 3700 zł – co oznacza 48 proc. oszczędności i sprawia, że wybór jubileuszowej wersji staje się zdecydowanie bardziej opłacalny.
Skoda Octavia
Foto: mat. prasowe
Jeszcze większe korzyści finansowe i technologiczne oferuje Octavia Edition 130 Selection. W tej wersji standard został poszerzony o reflektory LED Matrix z funkcją Corner, które zapewniają lepsze oświetlenie drogi i zwiększają bezpieczeństwo jazdy po zmroku, a także system spryskiwaczy reflektorów wraz z czujnikiem poziomu płynu. Samochód otrzymał również przednie światła przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów oraz adaptacyjny tempomat, ułatwiający jazdę na dłuższych trasach. W przypadku nadwozia Combi dodano także specjalne zagłówki tylne z rozszerzonymi funkcjami, które wcześniej były dostępne wyłącznie w droższych pakietach. Łączna wartość tego wyposażenia to 7800 zł, ale w Edition 130 klient dopłaca zaledwie 3800 zł, oszczędzając w ten sposób 51 proc. Co więcej, wszystkie warianty Octavii są teraz oferowane z upustem w wysokości nawet 14 tys. zł.
Skoda Octavia Combi
Foto: mat. prasowe
Karoq Edition 130
SUV został doposażony tak, aby sprostać wymaganiom kierowców szukających wygody i nowoczesnej technologii. W standardzie wersji Edition 130 znalazły się przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją wspomagania manewrowania, kamera cofania oraz reflektory Full LED Matrix poprawiające bezpieczeństwo nocą. Łączna wartość dodatkowego wyposażenia w tym modelu to 10 200 zł, natomiast w ramach oferty Edition 130 klienci dopłacają jedynie 6200 zł. Oznacza to oszczędność 4000 zł, czyli blisko 39 proc. względem katalogowej ceny elementów. Jubileuszową ofertę uzupełnia rabat w wysokości nawet 6 tys. zł, zależnie od wersji silnikowej i wyposażeniowej.
Największy SUV marki, czyli Škoda Kodiaq, w jubileuszowej wersji Edition 130 to propozycja, która została doposażona w pakiet Assisted Drive, obejmujący adaptacyjny tempomat działający do prędkości 210 km/h, asystenta pasa ruchu Lane Assist oraz funkcje Emergency Assist i Traffic Jam Assist, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort w codziennym użytkowaniu. W standardzie znalazł się także pakiet Light & View Basic z reflektorami Top LED Matrix, tylnymi światłami LED z animowanymi kierunkowskazami oraz efektowną czerwoną listwą świetlną pomiędzy nimi, podkreślającą nowoczesny charakter auta. Wartość tego zestawu sięga 10 150 zł, jednak w ramach Edition 130 klient dopłaca jedynie 6700 zł, oszczędzając 34 proc. i zyskując SUV-a lepiej wyposażonego, a przy tym korzystniejszego cenowo niż w standardowej konfiguracji. Równocześnie Kodiaq jest oferowany z nawet 10 tys. zł upustu.
Skoda Kodiaq
Foto: mat. prasowe
Komfort, bezpieczeństwo i oszczędność – te trzy cechy najlepiej opisują Škodę Superba Edition 130. Model został wyposażony w zaawansowane reflektory Full LED Matrix oraz pakiet Assisted Drive Basic, czyli zestaw systemów wspierających kierowcę: adaptacyjny tempomat, Adaptive Lane Assist, Emergency Assist i Traffic Jam Assist. Wartość takiego wyposażenia wynosi 11 700 zł, lecz w jubileuszowej edycji klient płaci tylko 5150 zł, korzystając z 55 proc. rabatu. Ponadto Superb jest teraz dostępny w promocyjnych cenach, z upustem w wysokości nawet 8 tys. zł.
Skoda Superb
Foto: mat. prasowe
Škoda Edition 130 to jubileuszowa edycja, w której klienci zyskują realne korzyści. Otrzymują bogatsze wyposażenie w cenie niższej od katalogowej wartości poszczególnych dodatków. Škoda obiecuje, że dzięki rabatom sięgającym od 34 do 61 proc. Edition 130 to jedna z najbardziej opłacalnych ofert czeskiej marki w ostatnich latach.
Czy wiesz, że…
- Pierwszym samochodem Škody (jeszcze jako Laurin & Klement) był model Voiturette A z 1905 roku, rozwijający prędkość do 40 km/h.
- Škoda Octavia to najpopularniejszy samochód w historii marki – od 1996 roku sprzedano ponad 7 mln egzemplarzy.
- W czasie II wojny światowej zakłady Škody w Mladej Boleslavi produkowały także czołgi i ciężarówki na potrzeby armii.
