Aktualizacja: 17.09.2025 10:31 Publikacja: 17.09.2025 01:03
Skoda Epiq trafi do produkcji w hiszpańskiej fabryce Navarra w 2026 roku
Foto: mat. prasowe
Modern Solid: oto, jak nazywa się najnowsza filozofia stylistyczna Skody. Na czym polega? Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na zdjęcia modelu Epiq. To pierwszy samochód Skody zaprojektowany od początku do końca zgodnie z nowym zamysłem designerów. Z przodu uwagę zwraca Tech Deck Face – podświetlana osłona, w której umieszczono sensory systemów wspomagających. Wąskie reflektory Matrix LED w układzie litery T tworzą nową sygnaturę świetlną marki, a z tyłu wyraźnie zaznaczono charakterystyczny słupek C. Właśnie tak będą projektowane nowe modele Skody.
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Skoda powiększa rodzinę Elroq o topowy model RS. Kompaktowy SUV z napędem elektrycznym o mocy 340...
Uzupełnieniem takiego nadwozia jest proste, minimalistyczne wnętrze. Mamy tam duży wyświetlacz centralny i cyfrowe zegary, ale pojawiły się także przyciski fizyczne. Tradycyjnie dla Skody, nie zabrakło rozwiązań Simply Clever, czyli przemyślanych przegródek, haczyków na torby, ukrytych schowków czy ładowarki indukcyjnej na dwa smartfony. Epiq ma 4,1 m długości, 1,8 m szerokości i 1,6 m wysokości. Nie zajmuje więc wiele miejsca na parkingu (dokładniej: tyle co Kamiq), ale rozstaw osi tego „elektryka” to aż 2,6 m: tyle, co w dużo dłuższej i większej Octavii. Dzięki temu wnętrze ma być przestronne. Bagażnik też jest duży - ma 475 litrów, a do tego z przodu znajduje się jeszcze 25-litrowy kufer. Nośność haka to aż 75 kg, dzięki czemu Epiq może holować przyczepy o masie 1200 kg lub przewozić dwa rowery elektryczne. W końcu fani elektromobilności często nie zapominają o niej także po wyjściu z auta.
Foto: mat. prasowe
Jeśli chodzi o technikalia i parametry: nowy model powstanie na przednionapędowej wersji platformy MEB, co odróżnia go od większych Enyaqa i Elroqa (mają tylny napęd lub 4x4). Pod podłogą znajdzie się akumulator, który w topowej wersji ma zapewnić zasięg do 425 km (WLTP). Ładowanie prądem stałym umożliwi uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w około 20 minut, a dwukierunkowa funkcja V2L pozwoli wykorzystać auto jako magazyn energii. Nowy silnik elektryczny rozwija 211 KM, a prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h. Epiq trafi do produkcji w hiszpańskiej fabryce Navarra w 2026 roku, razem z modelami pokrewnymi: Volkswagenem ID.Polo, ID.Cross oraz Cuprą Raval. Co być może najważniejsze - Czesi podkreślają, że cena będzie porównywalna do spalinowego Kamiqa. Taki samochód dziś kosztuje od 85 900 zł do 124 050 zł. Nawet biorąc pod uwagę tę wyższą wartość, uzyskujemy bardzo sensowną kwotę, jak za nowy model elektryczny, zwłaszcza po uwzględnieniu dopłat.
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- Rozstaw osi Epiqa (2,6 m) jest identyczny jak w większej Octavii, choć auto ma wymiary miejskiego crossovera.
- Dzięki funkcji V2L (Vehicle-to-Load) Epiq może działać jak przenośny magazyn energii, zasilając np. sprzęt kempingowy.
- Produkcja ruszy w hiszpańskiej fabryce Navarra w 2026 roku, razem z Volkswagenem ID.Polo, ID.Cross i Cuprą Raval.
Czytaj więcej
Na targach IAA 2025 Škoda pokazała coś, czego wielu się nie spodziewało – koncept dużego, w pełni...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Modern Solid: oto, jak nazywa się najnowsza filozofia stylistyczna Skody. Na czym polega? Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na zdjęcia modelu Epiq. To pierwszy samochód Skody zaprojektowany od początku do końca zgodnie z nowym zamysłem designerów. Z przodu uwagę zwraca Tech Deck Face – podświetlana osłona, w której umieszczono sensory systemów wspomagających. Wąskie reflektory Matrix LED w układzie litery T tworzą nową sygnaturę świetlną marki, a z tyłu wyraźnie zaznaczono charakterystyczny słupek C. Właśnie tak będą projektowane nowe modele Skody.
Niedawno powitaliśmy na rynku najnowszą - czyli już trzecią - odsłonę Audi Q3. Teraz gamę uzupełnia odmiana skie...
Ferrari otwiera nowy rozdział w swojej historii, prezentując model 849 Testarossa – hybrydę plug-in, która łączy...
Renault zaprezentował nową generację Clio. Szósta odsłona tego miejskiego auta jest większa i bardziej cyfrowa n...
Mercedes nie ukrywa, że nowy GLC to najważniejszy model w ofercie marki. Bestseller, który przez lata napędzał w...
Chińska marka GAC prezentuje na rynku polskim nowego, elektrycznego SUV-a o nazwie Aion V. Ma 4,6 metra długości...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas