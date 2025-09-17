Reklama

Skoda Epiq: Kandydat na przebój. Elektryk w cenie modelu benzynowego

Skoda Epiq to kompaktowy elektryk, który ma kosztować tyle, co spalinowy Kamiq. Czy to materiał na rynkowy hit? Wiele na to wskazuje.

Publikacja: 17.09.2025 01:03

Skoda Epiq trafi do produkcji w hiszpańskiej fabryce Navarra w 2026 roku

Foto: mat. prasowe

Robert Harasim

Modern Solid: oto, jak nazywa się najnowsza filozofia stylistyczna Skody. Na czym polega? Aby to zrozumieć, wystarczy spojrzeć na zdjęcia modelu Epiq. To pierwszy samochód Skody zaprojektowany od początku do końca zgodnie z nowym zamysłem designerów. Z przodu uwagę zwraca Tech Deck Face – podświetlana osłona, w której umieszczono sensory systemów wspomagających. Wąskie reflektory Matrix LED w układzie litery T tworzą nową sygnaturę świetlną marki, a z tyłu wyraźnie zaznaczono charakterystyczny słupek C. Właśnie tak będą projektowane nowe modele Skody.

Foto: mat. prasowe

Skoda Erloq RS ma aż 340 KM mocy
Premiery
Najmniejszy elektryk Skody jest szybszy niż jakikolwiek inny seryjny model Skody

Uzupełnieniem takiego nadwozia jest proste, minimalistyczne wnętrze. Mamy tam duży wyświetlacz centralny i cyfrowe zegary, ale pojawiły się także przyciski fizyczne. Tradycyjnie dla Skody, nie zabrakło rozwiązań Simply Clever, czyli przemyślanych przegródek, haczyków na torby, ukrytych schowków czy ładowarki indukcyjnej na dwa smartfony. Epiq ma 4,1 m długości, 1,8 m szerokości i 1,6 m wysokości. Nie zajmuje więc wiele miejsca na parkingu (dokładniej: tyle co Kamiq), ale rozstaw osi tego „elektryka” to aż 2,6 m: tyle, co w dużo dłuższej i większej Octavii. Dzięki temu wnętrze ma być przestronne. Bagażnik też jest duży - ma 475 litrów, a do tego z przodu znajduje się jeszcze 25-litrowy kufer. Nośność haka to aż 75 kg, dzięki czemu Epiq może holować przyczepy o masie 1200 kg lub przewozić dwa rowery elektryczne. W końcu fani elektromobilności często nie zapominają o niej także po wyjściu z auta.

Foto: mat. prasowe

Nowa Skoda Epiq wejdzie do produkcji w 2026 roku 

Jeśli chodzi o technikalia i parametry: nowy model powstanie na przednionapędowej wersji platformy MEB, co odróżnia go od większych Enyaqa i Elroqa (mają tylny napęd lub 4x4). Pod podłogą znajdzie się akumulator, który w topowej wersji ma zapewnić zasięg do 425 km (WLTP). Ładowanie prądem stałym umożliwi uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w około 20 minut, a dwukierunkowa funkcja V2L pozwoli wykorzystać auto jako magazyn energii. Nowy silnik elektryczny rozwija 211 KM, a prędkość maksymalną ograniczono do 175 km/h. Epiq trafi do produkcji w hiszpańskiej fabryce Navarra w 2026 roku, razem z modelami pokrewnymi: Volkswagenem ID.Polo, ID.Cross oraz Cuprą Raval. Co być może najważniejsze - Czesi podkreślają, że cena będzie porównywalna do spalinowego Kamiqa. Taki samochód dziś kosztuje od 85 900 zł do 124 050 zł. Nawet biorąc pod uwagę tę wyższą wartość, uzyskujemy bardzo sensowną kwotę, jak za nowy model elektryczny, zwłaszcza po uwzględnieniu dopłat.

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- Rozstaw osi Epiqa (2,6 m) jest identyczny jak w większej Octavii, choć auto ma wymiary miejskiego crossovera.
- Dzięki funkcji V2L (Vehicle-to-Load) Epiq może działać jak przenośny magazyn energii, zasilając np. sprzęt kempingowy.
- Produkcja ruszy w hiszpańskiej fabryce Navarra w 2026 roku, razem z Volkswagenem ID.Polo, ID.Cross i Cuprą Raval.

Skoda Vision O Concept to pierwszy samochód koncepcyjny marki projektowany „od wewnątrz”
Samochód Jutra
Škoda Vision O. Czy tak będzie wyglądać elektryczny Superb Combi?

Źródło: rp.pl

Skoda Marki Skoda Epiq

