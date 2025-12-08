Karta lojalnościowa to dziś nie tylko symbol przywiązania do marki, ale przede wszystkim narzędzie, dzięki któremu codzienne wydatki mogą stać się mniejsze. Dla kierowców, którzy regularnie korzystają ze stacji paliw, oznacza to wymierne oszczędności. W przypadku programu Circle K extra już od pierwszej wizyty można liczyć na rabaty przy tankowaniu, a im częściej odwiedzamy stację, tym korzyści rosną.

Program nie jest skierowany wyłącznie do tych, którzy tankują duże ilości paliwa. Extra to rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie jakość, wygodę i lubi wiedzieć, że jego codzienne wybory przynoszą coś więcej. Zasada jest prosta – odwiedzasz stację, korzystasz z oferty, skanujesz kartę lub aplikację, a Twoje wizyty zamieniają się w konkretne zniżki, rabaty i nagrody.

Circle K extra — korzyści widoczne już od pierwszej wizyty. W tankowaniu i nie tylko

Największym atutem programu Circle K extra jest jego prostota. Nie trzeba zapamiętywać skomplikowanych zasad, zbierać punktów przez miesiące czy analizować zawiłych regulaminów. Każda wizyta na stacji zarejestrowana w systemie przybliża Cię do następnej nagrody. Co piąta wizyta to dodatkowy bonus, który możesz wykorzystać według własnych preferencji.

Program Circle K extra to także elastyczność. Uczestnik programu sam wybiera, z jakiej nagrody chce skorzystać. Może to być rabat na paliwo – nawet do 50 gr na litrze, myjnia za symboliczną złotówkę, a także kawa czy przekąska w niższej cenie. Nagrody zawsze są dopasowane do codziennych potrzeb kierowców. Nie trzeba więc być zawodowym kierowcą, by odczuć korzyści – wystarczy po prostu regularnie odwiedzać stację Circle K.

Równocześnie program oferuje system stałych rabatów, który premiuje częstsze wizyty. W zależności od ich liczby w ciągu ostatnich 90 dni klient może otrzymać rabat na paliwo. Dzięki temu każda kolejna wizyta staje się bardziej opłacalna, a lojalność wobec marki przekłada się na konkretne oszczędności w portfelu.

Circle K extra to także przyjazne rozwiązanie dla klientów biznesowych. Użytkownicy kart flotowych lub paliwowych mogą połączyć swoje konta z programem lojalnościowym i otrzymywać dodatkowe benefity, zachowując przy tym przejrzystość rozliczeń. Dzięki temu zarówno kierowcy indywidualni, jak i firmy flotowe mogą korzystać z jednego, spójnego systemu nagród.

Pełna kontrola nad korzyściami. Taka jest nowoczesna aplikacja Circle K

Współczesny program lojalnościowy nie może istnieć bez nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Circle K extra działa w pełni w aplikacji mobilnej, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu. Aplikacja pokazuje liczbę wizyt, poziom rabatu, dostępne kupony oraz przypomina o nagrodach, które można wykorzystać.

To rozwiązanie niezwykle wygodne. Nie trzeba nosić plastikowej karty – wystarczy telefon. Każde tankowanie, każda kawa czy myjnia są rejestrowane automatycznie po zeskanowaniu kodu. A jeśli lubisz mieć wszystko pod kontrolą, możesz śledzić historię swoich wizyt, analizować, ile już zaoszczędziłeś, i planować kolejne wykorzystanie kuponów.

Aplikacja jest przejrzysta, nowoczesna i przyjazna w obsłudze. Pokazuje także aktualne promocje i oferty specjalne, dzięki czemu uczestnik programu nigdy nie przegapi żadnej okazji. Circle K konsekwentnie rozwija to narzędzie, czyniąc z niego centrum korzyści, z którego można korzystać każdego dnia.

Karta lojalnościowa Circle K. Tak łączy się lojalność z przyszłością

Circle K extra to nie tylko program lojalnościowy w tradycyjnym znaczeniu. To element większej filozofii marki, która stawia na partnerskie relacje z klientami. Każda wizyta na stacji ma być pozytywnym doświadczeniem – szybkim, wygodnym i nagradzanym.

Dzięki prostemu systemowi korzyści, intuicyjnej aplikacji i atrakcyjnym nagrodom, program extra udowadnia, że lojalność może być przyjemnością, a nie obowiązkiem. To rozwiązanie, które rośnie razem z użytkownikiem – im częściej korzystasz, tym więcej zyskujesz.

Rejestracja w programie jest szybka i intuicyjna. Można to zrobić na dwa sposoby – bezpośrednio na stacji, prosząc pracownika o kartę extra i podając numer telefonu, lub online poprzez aplikację mobilną Circle K. Po rejestracji klient otrzymuje potwierdzenie w wiadomości SMS i od razu może korzystać z programu.

Warto również śledzić aktualne promocje – Circle K często organizuje akcje specjalne dla uczestników programu, w których rabaty na paliwo sięgają nawet kilkudziesięciu groszy na litrze. To okazje, które potrafią przynieść realne oszczędności, zwłaszcza przy regularnym tankowaniu.

Co istotne, już sam moment dołączenia do programu wiąże się z korzyściami. Nowi użytkownicy otrzymują tzw. prezent powitalny – kupony rabatowe na paliwo oraz zaproszenie na darmową kawę lub napój. To miły gest, który pokazuje, że Circle K extra działa natychmiastowo, bez czekania na długie zbieranie punktów.

