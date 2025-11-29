Aktualizacja: 29.11.2025 11:18 Publikacja: 29.11.2025 10:21
Czesi zaprezentowali nową wizjię Škody 100
Foto: mat. prasowe
Škoda kontynuuje swój retro-projekt „Icons Get a Makeover” (Ikony w nowym wydaniu), w ramach którego historyczne modele marki wracają do życia jako nowoczesne, elektryczne koncepty. Po współczesnych interpretacjach Favorita, Felicii, 110 R czy 1000 MBX, Czesi prezentują jedną z najciekawszych wizji w tej serii — nową interpretację Škody 100. Model kultowy, bo w latach 1969–1977 zbudowano go w ponad milionie egzemplarzy, co uczyniło go pierwszym „milionowym autem” w historii marki.
Foto: mat. prasowe
Za projekt odpowiada designer Martin Paclt. Zamiast tworzyć „retro-kopię”, sięgnął po elementy aktualnego języka stylistycznego Modern Solid i połączył je z charakterem oryginału. Powstała czterodrzwiowa limuzyna o czystych, płynnych powierzchniach, wyciszonej sylwetce i proporcjach zbliżonych do współczesnego Superba. Jednocześnie projekt nie udaje nostalgicznej zabawki — to pełnoprawny współczesny samochód koncepcyjny, który abstrakcyjnie interpretuje DNA modelu sprzed 50 lat.
Czytaj więcej
Škoda poprawia swoje wyniki w Polsce: po trzech kwartałach 2025 r. zarejestrowano 45 522 nowych a...
Na froncie znajdziemy świetlną grafikę z czterema segmentami, zastępującą chromy z klasyka. Ledowe pasy na przodzie i tyle nawiązują do charakterystycznej, poziomej linii oryginalnej „setki”, a centralne ostre przetłoczenie maski z logo Škody łączy współczesność z klasycznymi detalami. Największe zaskoczenie czeka jednak z tyłu. Paclt całkowicie zrezygnował z… tylnej szyby. To świadoma gra z historią — w oryginalnej 100 przednia i tylna szyba miały niemal identyczny kształt. W nowej wersji cała tylna partia jest zamkniętą, jednolitą bryłą, której linia powtarza motywy z przodu. Owalne elementy świetlne dodatkowo spinają wizualnie oba końce auta.
Foto: mat. prasowe
Brak szyby nie jest wyłącznie stylistycznym żartem. W jej miejscu pojawił się duży wlot powietrza na dachu — prowadzi chłodne powietrze do elektrycznego układu napędowego umieszczonego za kabiną. To wyraźne nawiązanie do oryginału z silnikiem z tyłu i napędem na tylną oś. Dodatkowe szczeliny chłodzące znalazły się także w tylnych błotnikach. Przód samochodu jest krótki, a pod maską znalazł się frunk. Drugi, mniejszy schowek znajduje się nad tylnym napędem. Proporcje są szerokie i nisko osadzone, co — jak twierdzi Paclt — było kluczowe, aby auto „stało pewnie na kołach”.
Foto: mat. prasowe
Model 100 w latach 70. był jednym z najbardziej rozpoznawalnych samochodów Europy Środkowo-Wschodniej. Oferował prostą, funkcjonalną karoserię, zaskakująco duży jak na czasy realny bagażnik i układ z tylnym silnikiem, który zapewniał dobrą trakcję. Wersje 100 L, 110 L i 110 LS oferowały coraz większą moc i komfort, a sportowe coupé 110 R do dziś uchodzi za jednego z najładniejszych przedstawicieli epoki. Nowa interpretacja nie jest więc przypadkiem — to ukłon w stronę najważniejszych rozdziałów historii marki. A jednocześnie sygnał, że Škoda chce tworzyć koncepty nie tylko efektowne, lecz także merytoryczne i technicznie przemyślane. Wersja bez tylnej szyby i z dachem pełnym wlotów to nie tylko gest designerski. To — jak mówi Paclt — „mała próba zakwestionowania utartych reguł”. Czeska marka pokazuje, że elektryczne sedan-koncepty nie muszą wyglądać jak kolejne kopie Tesli. Mogą mieć własny język, własną historię i własną logikę.
Czytaj więcej
Skoda Elroq stała się najchętniej kupowanym elektrycznym modelem z grupy Volkswagena na polskim r...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Škoda kontynuuje swój retro-projekt „Icons Get a Makeover” (Ikony w nowym wydaniu), w ramach którego historyczne modele marki wracają do życia jako nowoczesne, elektryczne koncepty. Po współczesnych interpretacjach Favorita, Felicii, 110 R czy 1000 MBX, Czesi prezentują jedną z najciekawszych wizji w tej serii — nową interpretację Škody 100. Model kultowy, bo w latach 1969–1977 zbudowano go w ponad milionie egzemplarzy, co uczyniło go pierwszym „milionowym autem” w historii marki.
Za projekt odpowiada designer Martin Paclt. Zamiast tworzyć „retro-kopię”, sięgnął po elementy aktualnego języka stylistycznego Modern Solid i połączył je z charakterem oryginału. Powstała czterodrzwiowa limuzyna o czystych, płynnych powierzchniach, wyciszonej sylwetce i proporcjach zbliżonych do współczesnego Superba. Jednocześnie projekt nie udaje nostalgicznej zabawki — to pełnoprawny współczesny samochód koncepcyjny, który abstrakcyjnie interpretuje DNA modelu sprzed 50 lat.
Audi jeszcze nigdy nie grało w Chinach tak ofensywnie. Po latach opierania się na klasycznych modelach i konserw...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Najbardziej rozpoznawalne auto świata szykuje się do elektrycznej rewolucji, ale na szczęście bez rezygnacji z t...
Lexus postanowił przewrócić własną historię do góry nogami. Model LS – przez dekady flagowa limuzyna marki i sym...
Toyota otwiera nowy rozdział w historii luksusu. Na Japan Mobility Show 2025 marka zaprezentowała Century Concep...
Mercedes w wyjątkowy sposób połączył przeszłość z przyszłością. Zbudował designerski eksperyment, który wygląda...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas