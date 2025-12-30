Aktualizacja: 31.12.2025 01:06 Publikacja: 30.12.2025 14:27
Finlandia nie przywitała mnie śniegiem. Zamiast bieli – wilgotny asfalt, mgła, czarne drzewa i mżawka. Miejscowi mówią o „czarnej zimie” – coraz częstszej, pozbawionej śniegu, ale wciąż zdradliwej. I właśnie w takich warunkach Škoda Auto postanowiła pokazać sens napędu 4x4. Nie na torze, nie w śnieżnym parku rozrywki, lecz na zwykłych drogach: szutrowych, mokrych, krętych i gęsto obstawionych fotoradarami.
Za kierownicą Enyaqa RS z dwoma silnikami elektrycznymi i napędem na cztery koła szybko okazuje się, że 4x4 w elektryku nie jest gadżetem. Na wilgotnych szutrach natychmiastowy moment obrotowy nie wyrywa kół do buksowania, a auto rusza i przyspiesza z wyraźnie lepszą trakcją niż wersje z napędem na jedną oś. System płynnie zarządza momentem pomiędzy osiami, bez nerwowych ingerencji elektroniki, co daje poczucie kontroli nawet wtedy, gdy masa samochodu zaczyna być wyczuwalna w ciasnych zakrętach.
To nie jest napęd, który zachęca do brawury. Wręcz przeciwnie – przypomina, że 4x4 nie czyni nieśmiertelnym. Czuć wagę auta, czasem lekkie „pływanie” nadwozia na wyjściu z zakrętu, ale systemy stabilizacji działają dyskretnie i skutecznie. Na asfalcie Enyaq pozostaje stabilny i przewidywalny, a na dłuższych odcinkach imponuje spokojem prowadzenia. Po około 180 km jazdy w takich warunkach zużycie na poziomie 19,9 kWh/100 km i ponad 50 proc. baterii w zapasie pokazują, że elektryczny SUV 4x4 nie musi być energetycznym pożeraczem.
Finlandia uczy pokory. Ograniczenia prędkości są niskie, fotoradary wszechobecne, a kultura jazdy niemal wzorcowa. To nie kraj do testowania granic przyczepności, raczej do sprawdzania, jak samochód zachowuje się wtedy, gdy warunki nie sprzyjają błędom. I właśnie tu napęd na cztery koła pokazuje swoją prawdziwą wartość – nie w spektakularnych poślizgach, lecz w braku dramatów.
Napęd 4x4 jest w Škodzie obecny od 25 lat. Zaczynał od Octavii, później trafił do Superba, Yeti, Kodiaqa i Karoqa, by dziś objąć także modele elektryczne. Co ważne, nie jest to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla topowych wersji czy rynkowej niszy. W takich modelach jak Kodiaq czy Enyaq udział wersji 4x4 sięga nawet jednej trzeciej sprzedaży. To twardy dowód na to, że klienci nie kupują napędu na cztery koła „na wszelki wypadek”, lecz dlatego, że realnie podnosi on poczucie bezpieczeństwa i komfort codziennej jazdy.
Obecna oferta 4x4 Škody pokazuje też ciekawą ewolucję tej technologii. W spalinowych modelach to wciąż klasyczny, mechaniczny układ z wielopłytkowym sprzęgłem, sprawdzony i przewidywalny. W elektrykach – rozwiązanie całkowicie inne filozoficznie: brak wału, brak opóźnień, moment rozdzielany cyfrowo i natychmiast. Efekt końcowy jest podobny, ale droga do niego zupełnie inna. I właśnie to najlepiej czuć w warunkach „czarnej zimy”, gdy asfalt wygląda niewinnie, a przyczepność kończy się nagle i bez ostrzeżenia.
Symbolicznym dopełnieniem fińskiego wyjazdu był pokaz filmu „Wyzwanie lodu”, nakręconego na zamarzniętym jeziorze Pasasjärvi, gdzie Enyaq 4x4 mierzył się z ekstremalnie niską przyczepnością. To już demonstracja granic. Codzienna Finlandia pokazała jednak coś ważniejszego: że napęd 4x4 w Škodzie nie służy legendom ani marketingowym mitom, lecz zwykłej, codziennej pewności prowadzenia. Enyaq 4x4 nie udaje terenówki i nie gra rajdowej ikony. Jest dokładnie tym, czym powinien być nowoczesny napęd na cztery koła: cichym, szybkim i skutecznym wsparciem kierowcy. I właśnie dlatego w fińskiej „czarnej zimie” wypadł bardziej przekonująco niż na idealnie białej pocztówce.
