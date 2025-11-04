Reklama
Toyota zmienia legendę. Tak wygląda nowa Corolla. Będzie elektryczna

Najbardziej rozpoznawalne auto świata szykuje się do elektrycznej rewolucji, ale na szczęście bez rezygnacji z tradycji. Toyota pokazała koncepcyjną wersję nowej Corolli, która zapowiada najodważniejszy projekt w historii tego modelu.

Publikacja: 04.11.2025 09:47

Toyota zmienia legendę. Tak wygląda nowa Corolla. Będzie elektryczna

Toyota Corolla Concept

Foto: mat. prasowe

Martin Śliwa

Corolla, od lat uznawana za najbardziej popularny samochód w dziejach motoryzacji (ponad 50 mln sprzedanych egzemplarzy). Teraz ten szlagier przygotowuje się do zupełnie nowego rozdziału. Toyota Corolla Concept to prototyp zwiastujący kolejną, trzynastą już generację modelu, planowaną na rok 2027. W przeciwieństwie do wcześniejszych, zachowawczych odsłon, nowa Corolla zrywa z wizerunkiem „rozsądnego auta dla każdego”. To futurystyczna limuzyna z rysami sportowego fastbacka, która wyraźnie pokazuje, że Toyota chce połączyć emocje z efektywnością.

Toyota Corolla Concept

Foto: mat. prasowe

Corolla Concept prezentuje się jak połączenie Priusa, Lexusa i auta przyszłości. Karoseria jest mocno zarysowana, pełna ostrych przetłoczeń i agresywnych detali. Przód przyciąga uwagę świetlną sygnaturą w kształcie litery „L” i wąskimi reflektorami połączonymi świetlnym pasem przez całą szerokość maski. Z tyłu nawiązuje do stylu modeli bZ – elektrycznej Toyoty – z poziomym pasem LED i napisem „Corolla” przez całą klapę bagażnika. Sylwetka przypomina raczej dynamiczne coupé niż klasycznego sedana. Mocno pochylona przednia szyba, niskie okna i panoramiczne przeszklenia tworzą bardzo lekką linię nadwozia. Co ciekawe, na lewym błotniku znalazła się klapka ładowania, co potwierdza, że auto będzie dostępne także w wersji elektrycznej. Wnętrze Toyoty ma zupełnie nowy styl. Ciężko stwierdzić, na ile jest to pomysł dla wersji koncepcyjnej, a na ile coś z tego, co widać może trafić do seryjnego modelu. Gdyby tak się stało, byłaby to totalna rewolucja. Na pewno widać nowy interfejs multimedialny i mocno uproszczoną deskę rozdzielczą, z nietypowym wolnostojącym środkowym tunelem.

Toyota Corolla Concept

Foto: mat. prasowe

Klient wybiera. Corolla przyszłości z każdym napędem

Największą niespodzianką są jednak zapowiedzi dotyczące gamy napędów. Toyota potwierdziła, że nowa Corolla będzie dostępna we wszystkich możliwych konfiguracjach – jako: samochód elektryczny (BEV), hybryda (HEV), hybryda plug-in (PHEV) i z klasycznym silnikiem spalinowym, ale ten ostatni pewnie nie pojawi się w Europie. To odważna decyzja w czasach, gdy konkurencja coraz częściej rezygnuje z silników benzynowych. Toyota podkreśla, że chce zaoferować „Corollę dla każdego klienta, niezależnie od jego potrzeb i regionu świata”. Nieoficjalnie mówi się, że warianty spalinowe mogą być przeznaczone głównie na rynki rozwijające się, natomiast Europa i Japonia otrzymają wersje elektryczne i hybrydowe.

Toyota od dawna była symbolem niezawodności, ale rzadko – emocji. Teraz chce to zmienić. Nowa generacja ma połączyć technologie znane z modeli Prius i bZ4X z bardziej emocjonalnym designem i lepszym prowadzeniem. W Tokio obok Corolli Concept pokazano także Coupe SUV-a Century – co sugeruje, że nawet najbardziej klasyczne modele marki będą teraz bardziej ekspresyjne. Według przecieków z Japonii, produkcyjna wersja nowej Corolli mogłaby zadebiutować w 2027 roku. Obecna, dwunasta generacja, jest na rynku od 2018 roku, więc Toyota ma idealny moment, by zdefiniować ten model na nowo.

Toyota Corolla Concept

Foto: mat. prasowe

Corolla to globalny fenomen – sprzedawana w ponad 150 krajach, produkowana na pięciu kontynentach, z łącznym wynikiem ponad 50 milionów egzemplarzy od 1966 r. Dzięki nowej koncepcji napędów Toyota chce utrzymać ten rekord także w erze elektromobilności.Czy jej się uda? Jeśli wersja produkcyjna zachowa choć połowę stylu i odwagi konceptu – szanse są ogromne.

Czy wiesz, że...

Toyota Corolla jest najpopularniejszym samochodem świata – średnio co 28 sekund gdzieś na świecie sprzedaje się nowa Corolla.

Pierwsza Corolla z 1966 roku miała 60 KM i napęd na tylne koła. Dziś najmocniejsze wersje, jak GR Corolla, przekraczają 300 KM.

Nazwa „Corolla” oznacza „płatki kwiatu” – symbol delikatności, który miał kontrastować z solidnością japońskiej inżynierii.

Toyota Corolla Concept

Foto: mat. prasowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Toyota Corolla samochody koncepcyjne Toyota

