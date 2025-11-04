Toyota Corolla Concept Foto: mat. prasowe

Klient wybiera. Corolla przyszłości z każdym napędem

Największą niespodzianką są jednak zapowiedzi dotyczące gamy napędów. Toyota potwierdziła, że nowa Corolla będzie dostępna we wszystkich możliwych konfiguracjach – jako: samochód elektryczny (BEV), hybryda (HEV), hybryda plug-in (PHEV) i z klasycznym silnikiem spalinowym, ale ten ostatni pewnie nie pojawi się w Europie. To odważna decyzja w czasach, gdy konkurencja coraz częściej rezygnuje z silników benzynowych. Toyota podkreśla, że chce zaoferować „Corollę dla każdego klienta, niezależnie od jego potrzeb i regionu świata”. Nieoficjalnie mówi się, że warianty spalinowe mogą być przeznaczone głównie na rynki rozwijające się, natomiast Europa i Japonia otrzymają wersje elektryczne i hybrydowe.

Toyota od dawna była symbolem niezawodności, ale rzadko – emocji. Teraz chce to zmienić. Nowa generacja ma połączyć technologie znane z modeli Prius i bZ4X z bardziej emocjonalnym designem i lepszym prowadzeniem. W Tokio obok Corolli Concept pokazano także Coupe SUV-a Century – co sugeruje, że nawet najbardziej klasyczne modele marki będą teraz bardziej ekspresyjne. Według przecieków z Japonii, produkcyjna wersja nowej Corolli mogłaby zadebiutować w 2027 roku. Obecna, dwunasta generacja, jest na rynku od 2018 roku, więc Toyota ma idealny moment, by zdefiniować ten model na nowo.

Toyota Corolla Concept Foto: mat. prasowe

Corolla to globalny fenomen – sprzedawana w ponad 150 krajach, produkowana na pięciu kontynentach, z łącznym wynikiem ponad 50 milionów egzemplarzy od 1966 r. Dzięki nowej koncepcji napędów Toyota chce utrzymać ten rekord także w erze elektromobilności.Czy jej się uda? Jeśli wersja produkcyjna zachowa choć połowę stylu i odwagi konceptu – szanse są ogromne.