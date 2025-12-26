Na aukcji pojawił się jeden z egzemplarzy faktycznie używanych podczas zdjęć do serialu. Samochód znajduje się obecnie w Modenie, ma amerykańską homologację i przebieg około 55 tys. mil. Stan określany jest jako bardzo dobry, choć niepozbawiony drobnych śladów użytkowania. Cena szacunkowa? Od 90 do 120 tys. euro (ok. 380 – 506 tys. zł). Jak na auto z taką historią to cena raczej za „kult”, nie za technikę.

Auta „Miami Vice”: od repliki do ikony

„Miami Vice” było serialem, który z samochodów zrobił bohaterów drugiego planu. W pierwszych dwóch sezonach Sonny Crockett jeździł właśnie McBurnie Daytona Spider. Dopiero później, po interwencji Ferrari, do serialu trafił prawdziwy Ferrari Testarossa – charakterystycznie biały, bo lepiej wyglądał w nocnych zdjęciach. Częścią porozumienia było… filmowe zniszczenie repliki. W jednym z odcinków McBurnie Daytona Spider zostaje spektakularnie wysadzony z granatnika. Symboliczny koniec „fałszywego Ferrari” i początek oficjalnej współpracy z Maranello.

McBurnie Daytona Spider z serialu Miami Vice Foto: Catawiki

Po emisji serialu i reakcji Ferrari produkcja McBurnie Daytona Spider została wstrzymana. Dziś te auta są niemal tak rzadkie jak prawdziwe Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider – i właśnie dlatego osiągają coraz wyższe ceny. Kupujący nie nabywa tu supersamochodu, lecz fragment historii popkultury. A w przypadku „Miami Vice” to wartość, której nie da się przeliczyć na konie mechaniczne.