W latach 80. twórca „Miami Vice”, Michael Mann, wielokrotnie próbował pozyskać prawdziwe Ferrari do serialu. Jednak Enzo Ferrari konsekwentnie odmawiał. Produkcja, która miała opowiadać o narkotykach, przemocy i przestępczym półświatku Miami, nie pasowała do wizerunku marki z Maranello. Producenci znaleźli więc rozwiązanie alternatywne. Padło na McBurnie Daytona Spider – replikę legendarnego Ferrari 365 GTS/4 Daytona, zbudowaną na bazie Chevroleta Corvette C3. Wizualnie niemal idealną. Formalnie – zupełnie inna historia.
McBurnie Daytona Spider powstał dzięki formom wykonanym na bazie prawdziwego Daytona Spidera. Karoserię z laminatu GFK „nakładano” na podwozie Corvette, zachowując amerykańską technikę i stylistycznie kopiując włoski oryginał. Co więcej, do budowy używano także autentycznych elementów pochodzących od Scagliettiego – wieloletniego podwykonawcy Ferrari. Pod maską nie było jednak wysokoobrotowego silnika V12, lecz klasyczny amerykański V8 o mocy około 300 KM, współpracującego z automatyczną skrzynią biegów. Efekt? Ferrari z wyglądu, Corvette z charakteru.
Na aukcji pojawił się jeden z egzemplarzy faktycznie używanych podczas zdjęć do serialu. Samochód znajduje się obecnie w Modenie, ma amerykańską homologację i przebieg około 55 tys. mil. Stan określany jest jako bardzo dobry, choć niepozbawiony drobnych śladów użytkowania. Cena szacunkowa? Od 90 do 120 tys. euro (ok. 380 – 506 tys. zł). Jak na auto z taką historią to cena raczej za „kult”, nie za technikę.
„Miami Vice” było serialem, który z samochodów zrobił bohaterów drugiego planu. W pierwszych dwóch sezonach Sonny Crockett jeździł właśnie McBurnie Daytona Spider. Dopiero później, po interwencji Ferrari, do serialu trafił prawdziwy Ferrari Testarossa – charakterystycznie biały, bo lepiej wyglądał w nocnych zdjęciach. Częścią porozumienia było… filmowe zniszczenie repliki. W jednym z odcinków McBurnie Daytona Spider zostaje spektakularnie wysadzony z granatnika. Symboliczny koniec „fałszywego Ferrari” i początek oficjalnej współpracy z Maranello.
Po emisji serialu i reakcji Ferrari produkcja McBurnie Daytona Spider została wstrzymana. Dziś te auta są niemal tak rzadkie jak prawdziwe Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider – i właśnie dlatego osiągają coraz wyższe ceny. Kupujący nie nabywa tu supersamochodu, lecz fragment historii popkultury. A w przypadku „Miami Vice” to wartość, której nie da się przeliczyć na konie mechaniczne.
