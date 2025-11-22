Aktualizacja: 22.11.2025 14:46 Publikacja: 22.11.2025 09:12
Audi E SUV Concept to duży elektryczny SUV, niemal gotowy do produkcji i zapowiadający drugi model submarki „AUDI” w Chinach
Najnowszy rozdział tej rewolucji dopisano właśnie w Kantonie, gdzie zadebiutował Audi E SUV Concept – duży, w pełni elektryczny SUV, niemal gotowy do produkcji i zapowiadający drugi model submarki „AUDI”. To część dużo szerszej reorganizacji. Audi i chiński SAIC wspólnie budują portfolio aut „Made for China”, które mają odpowiadać na lokalne preferencje – nie tylko stylistyczne, ale i software’owe. E SUV Concept stoi na nowej platformie Advanced Digitized Platform, opracowanej właśnie z myślą o tamtejszym rynku. Dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 671 KM zapewniają napęd na cztery koła, przyspieszenie do 100 km/h w nieco ponad 5 sekund oraz zasięg ponad 700 km według chińskiego cyklu CLTC. Duża bateria o pojemności 109 kWh pracuje w oparciu instalacji 800 V – wystarczy 10 minut, żeby dodać energii na 320 km jazdy.
Audi E SUV Concept
Nowy SUV robi jednak wrażenie nie tylko danymi technicznymi. To pełnoprawna, zaprojektowana od zera reinterpretacja dużego Audi dla Chin. Proporcje są masywne, szerokość nadwozia wynosi 2,04 m, a rozstaw ponad 3,06 m co czyni go rywalem zarówno dla BMW iX, jak i elektrycznego Mercedesa EQE SUV. Z przodu i tyłu nowe logo submarki - czyli po prostu napis AUDI. Auto wygląda futurystycznie, ale jednocześnie bliższe jest estetyce chińskich luksusowych SUV-ów niż europejskiemu minimalizmowi.
Warto dodać, że do stworzenia nowej identyfikacji wizualnej i kierunku stylistycznego submarki AUDI przyczynił się Kamil Łabanowicz, polski projektant od lat współtworzący linię designu Audi. Jego rola w pracach nad E-modelem i ewolucją charakterystycznego „chińskiego języka” formy jest w branży zauważalna – to jeden z nielicznych Polaków mających realny wpływ na globalne portfolio dużego koncernu samochodowego.
Audi E SUV Concept
E SUV Concept jest drugim autem nowej marki. Pierwszym, który trafił do salonów we wrześniu 2025 roku, był AUDI E5 Sportback – średniej wielkości elektryk z zasięgiem do 773 km. To on wyznaczył stylistyczny kierunek submarki, a jednocześnie pokazał, że Audi potrafi zaoferować w Chinach coś znacznie bardziej zaawansowanego od europejskich modeli PPE. Równolegle do SUV-a zadebiutowała również limuzyna A6L e-tron. (zdjęcia na dole artykólu) Zbudowana wspólnie z FAW, ma wydłużony rozstaw osi (o 132 mm więcej niż europejska A6) i baterię 107 kWh pozwalającą przejechać 770 km wg. CLTC. To kontynuacja jednej z najważniejszych serii premium w Chinach – tym razem w pełni elektrycznej. A6L e-tron powstaje w Changchun, obok modeli Q6L e-tron.
Według Gernota Döllnera, CEO Audi AG, to „największa inicjatywa modelowa w historii firmy”. Audi nie ukrywa, że walczy o odzyskanie rynku chińskiego, gdzie Mercedes i BMW od lat mają przewagę, a lokalne marki takie jak BYD, Nio czy Zeekr zdobywają udziały w tempie niewyobrażalnym dla europejskich gigantów. Prezydent Audi China Johannes Roscheck mówi o „strategii dwóch partnerów i dwóch napędów”: partnerstwie z SAIC dla submarki AUDI, partnerstwie z FAW dla klasycznych modeli, elektryfikację poprzez lokalnie projektowane modele i jednoczesne utrzymanie gamy spalinowej dla dużych chińskich miast klasy 2 i 3. Tylko w drugiej połowie 2025 roku Audi wprowadziło pięć nowych modeli zaprojektowanych i produkowanych specjalnie dla Chin. Do 2026 pojawią się kolejne.
Audi E SUV Concept
Audi zamierza grać w Chinach językiem, który Chińczycy rozumieją najlepiej: duży zasięg, wysoka moc, funkcje ADAS dostosowanymi do lokalnych realiów, design trafiający w gusta rynku i znacznie wyższe tempo premier, którego europejska centrala nigdy by nie udźwignęła. A jeśli prototyp tak bardzo przypomina auto seryjne, jedno jest pewne: 2026 może być rokiem, w którym Audi odzyska w Chinach głos. I to nie czterema pierścieniami, ale nową marką, tworzoną ręka w rękę z SAIC – i z wyraźnym polskim akcentem.
CZY WIESZ, ŻE:
- Audi jest pierwszą dużą europejską marką premium, która tworzy w Chinach osobne portfolio modeli.
- Advanced Digitized Platform powstała w całości w Szanghaju, a część zespołów projektowych pracuje wyłącznie nad chińskimi modelami.
- Submarka Audi zaczęła od jednego modelu, ale do 2026 roku ma mieć pięć aut, wszystkie tworzone i rozwijane lokalnie.
Audi E SUV Concept
Audi E SUV Concept
Audi A6L e-tron
Audi A6L e-tron
