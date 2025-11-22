Audi E SUV Concept Foto: mat. prasowe

E SUV Concept jest drugim autem nowej marki. Pierwszym, który trafił do salonów we wrześniu 2025 roku, był AUDI E5 Sportback – średniej wielkości elektryk z zasięgiem do 773 km. To on wyznaczył stylistyczny kierunek submarki, a jednocześnie pokazał, że Audi potrafi zaoferować w Chinach coś znacznie bardziej zaawansowanego od europejskich modeli PPE. Równolegle do SUV-a zadebiutowała również limuzyna A6L e-tron. (zdjęcia na dole artykólu) Zbudowana wspólnie z FAW, ma wydłużony rozstaw osi (o 132 mm więcej niż europejska A6) i baterię 107 kWh pozwalającą przejechać 770 km wg. CLTC. To kontynuacja jednej z najważniejszych serii premium w Chinach – tym razem w pełni elektrycznej. A6L e-tron powstaje w Changchun, obok modeli Q6L e-tron.

Dlaczego Audi robi to w Chinach?

Według Gernota Döllnera, CEO Audi AG, to „największa inicjatywa modelowa w historii firmy”. Audi nie ukrywa, że walczy o odzyskanie rynku chińskiego, gdzie Mercedes i BMW od lat mają przewagę, a lokalne marki takie jak BYD, Nio czy Zeekr zdobywają udziały w tempie niewyobrażalnym dla europejskich gigantów. Prezydent Audi China Johannes Roscheck mówi o „strategii dwóch partnerów i dwóch napędów”: partnerstwie z SAIC dla submarki AUDI, partnerstwie z FAW dla klasycznych modeli, elektryfikację poprzez lokalnie projektowane modele i jednoczesne utrzymanie gamy spalinowej dla dużych chińskich miast klasy 2 i 3. Tylko w drugiej połowie 2025 roku Audi wprowadziło pięć nowych modeli zaprojektowanych i produkowanych specjalnie dla Chin. Do 2026 pojawią się kolejne.

Audi E SUV Concept Foto: mat. prasowe

Audi zamierza grać w Chinach językiem, który Chińczycy rozumieją najlepiej: duży zasięg, wysoka moc, funkcje ADAS dostosowanymi do lokalnych realiów, design trafiający w gusta rynku i znacznie wyższe tempo premier, którego europejska centrala nigdy by nie udźwignęła. A jeśli prototyp tak bardzo przypomina auto seryjne, jedno jest pewne: 2026 może być rokiem, w którym Audi odzyska w Chinach głos. I to nie czterema pierścieniami, ale nową marką, tworzoną ręka w rękę z SAIC – i z wyraźnym polskim akcentem.

CZY WIESZ, ŻE:

- Audi jest pierwszą dużą europejską marką premium, która tworzy w Chinach osobne portfolio modeli.

- Advanced Digitized Platform powstała w całości w Szanghaju, a część zespołów projektowych pracuje wyłącznie nad chińskimi modelami.

- Submarka Audi zaczęła od jednego modelu, ale do 2026 roku ma mieć pięć aut, wszystkie tworzone i rozwijane lokalnie.