Nowa Skoda Octavia: Auto, które (po)lubisz

Skoda Octavia Albert Warner

Jeśli masz Octavię na co dzień, zmiany zauważysz natychmiast. Mniej zorientowanym mogą nie rzucić się w oczy. Nie są ani tak wyraźne, ani tak kontrowersyjne jak lifting generacji numer trzy, kiedy pojawiły się dzielone reflektory, które podzieliły narody na dwie grupy. W zależności od konfiguracji nowa Skoda może być zwykłym autem służącym na dojazd z punktu A do B albo ciekawym i wyróżniającym się kombi lub liftbackiem. Jeżeli macie na to wpływ, to zamówcie to auto w ciekawym kolorze i fajnymi felgami. Gwarantuje wam, że sąsiedzi będą się oglądać.

Skoda Octavia mat. prasowe

Wewnątrz nowej Octavii widać większy ekran systemu multimedialnego. Opcjonalny ma 13 cali (tyle co w Superbie albo Enyaqu), a standardem jest 10-calowy. Taką samą przekątną ma wyświetlacz za kierownicą, który ostatecznie zastąpił (w każdej odmianie) analogowe zegary. I tu należą się pochwały dla inżynierów Skody. Z czegoś, co dostali w spadku po Volkswagenie, zrobili najlepiej dopracowany system multimedialny, jaki można mieć w tej klasie samochodów. Mimo mniejszej liczby fizycznych przycisków i przeniesienia wielu funkcji na ekran nic na nim nie trzeba szukać. Te rzeczy, które mają być na wierzchu, bez potrzeby przeklikiwania się w menu, są dokładnie tam, gdzie być powinny. Wymaga to jednego, dwóch kliknieć żeby rozłączyć czy deaktywować ten czy inny niepotrzebny system. Jeśli już muszę mieć ekran do obsługi funkcji w aucie, to poproszę właśnie taki, jaki jest właśnie w Octavii.

Skoda Octavia Albert Warner

We wnętrzu dodano chłodzoną, indukcyjną ładowarkę do smartfonów, ulepszono zasięg systemu bezkluczykowego otwierania drzwi i zwiększono moc ładowania w pokładowych portach USB. Od połowy 2024 r. multimedia zostaną wzbogacone o moduł sztucznej inteligencji zintegrowany z asystentem głosowym Laura. Poprawiono jakość materiałów wykończeniowych i dodano nowe opcje konfiguracji kolorystyki i stylistyki wnętrza (do wyboru dziewięć wariantów wykończenia). Tak dopracowanego wnętrza Octavia jeszcze nie miała. Za to klasyczne w tym modelu miejsca jest ogrom zarówno z przodu jak i z tyłu. No i olbrzymi bagażnik też jest – liftback ma do dyspozycji 600/1555 litrów, a kombi 640/1700 litrów.