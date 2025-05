Najmłodszym członkiem rodziny RS jest Elroq RS. Dla zwiększenia dynamiki Czesi wyposażyli ten model w dwa silniki elektryczny. Oprócz napędu na wszystkie koła RS zapewnia dużą moc, bo aż 340 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h nowy model realizuje w 5,4 sekundy, szybciej niż jakikolwiek inny seryjny model Skody. Maksymalna prędkość Elroqa RS wynosi jednak nadal 180 km/h, dokładnie tyle co reszta elektrycznych modeli Skody. Energia dostarczana jest przez akumulator o pojemności brutto 84 kWh (netto 79 kWh). W cyklu WLTP zasięg wynosi 550 km. Dzięki prędkości ładowania dochodzącej do 185 kW, co również jest rekordem Skody, akumulator na stacjach szybkiego ładowania można naładować od 10 do 80 procent w ciągu około 26 minut. Przy ładowaniu prądem zmiennym o mocy 11 kW akumulator powinien naładować się od zera do 100 procent w ciągu ośmiu godzin.

Skoda Elroq RS Foto: mat. prasowe

Skoda RS zawsze wizualnie wyróżnia swoje modele ciekawymi detalami. Elroq RS otrzymał 21-calowe felgi z czarnymi akcentami na zewnątrz, obramowanie bocznych szyb, relingi dachowe, napisy na tylnej klapie, osłona chłodnicy i obudowy lusterek zewnętrznych są czarne. Przyciemniane tylne szyby oraz przednie akustyczne również montowane są seryjnie. Charakterystycznym elementem modelu RS jest również nowy przedni i tylny zderzak, a kolor lakieru – Mamba Green – jest zarezerwowany specjalnie dla modelu RS.