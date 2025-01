Renault zaszalało. Kolejny model o historycznych genach. W sprzedaży od 2026 r.

Renault w ostatnim czasie udowodniło, że potrafi czerpać ze swojej bogatej historii. Renault 5, który został wybrany samochodem roku jest tego idealnym przykładem. Auto się przyjęło więc powstały kolejne – nowa interpretacja Renault 4 czy fenomenalny Renault 17 lub Renault Estafette. Teraz Renault wskrzesza Twingo z napędem całkowicie elektrycznym. Oficjalna nazwa nowego modelu brzmi – Renault Twingo E-Tech Electric.

Renault Twingo E-Tech Electric Foto: mat. prasowe

Elektryczny Twingo prezentuje się fenomenalnie i już na pierwszy rzut oka w swoim wyglądzie i proporcjach przypomina protoplastę produkowanego w latach 1993 - 2007. Największa różnica między tamtym modelem, a dzisiejszym to ta, że nowy elektryk ma dwie pary drzwi podczas gdy oryginalne Twingo było dostępne tylko jako model trzydrzwiowy. Pomijając same proporcje sylwetki stylistycznych nawiązań do oryginalnego Twingo jest mnóstwo – półkoliste reflektory, tylne światła, klamki drzwi, trzy małe wloty powietrza po prawej stronie pod przednią szybą, które są w zasadzie zbędne ze względu na brak silnika spalinowego, ale stanowią wyjątkowo uroczy detal retro.