Reklama

Kia EV4 w polskich salonach od września. Alternatywa dla SUV. Znamy ceny i zasięgi

Kia zaprezentowała nowy, w pełni elektryczny model EV4 – propozycję dla kierowców, którzy nie przepadają za SUV-ami. Samochód trafi do polskich salonów we wrześniu 2025 r., a jego ceny startują od 173 900 zł.

Publikacja: 14.08.2025 06:44

Kia EV4 Fastback, czyli nadwozie z płynnie opadającą linią dachu

Kia EV4 Fastback, czyli nadwozie z płynnie opadającą linią dachu

Foto: mat. prasowe

Robert Harasim

W świecie zdominowanym przez SUV-y Kia idzie pod prąd. EV4 dostępny będzie w dwóch rzadko już spotykanych wariantach nadwozia – jako klasyczny hatchback oraz opływowy fastback. Hatchback powstaje w słowackiej fabryce i będzie sprzedawany wyłącznie w Europie, natomiast fastback produkowany jest w Korei i ma nieco bardziej prestiżowy charakter.

Kia EV4 Fastback, czyli nadwozie z płynnie opadającą linią dachu

Kia EV4 Fastback, czyli nadwozie z płynnie opadającą linią dachu

Foto: mat. prasowe

Kia EV4 Hatchback ma ścięty tył nadwozia

Kia EV4 Hatchback ma ścięty tył nadwozia

Foto: mat. prasowe

Hatchback mierzy 443 cm długości (445 cm w wersji GT-Line), 186 cm szerokości i 148,5 cm wysokości, przy rozstawie osi 282 cm. Pojemność bagażnika to 435 l. Fastback ma 473 cm długości, 148 cm wysokości i większy bagażnik – 490 l. Obie odmiany zbudowano na platformie E-GMP i wyposażono w ten sam napęd: silnik elektryczny o mocy 204 KM i 283 Nm momentu obrotowego. Dostępne są dwa akumulatory: 58,3 kWh – zasięg WLTP 440 km (hatchback) lub 456 km (fastback) i 81,4 kWh – zasięg do 625 km (hatchback) lub 633 km (fastback).

Kia EV4 Fastback, czyli nadwozie z płynnie opadającą linią dachu

Kia EV4 Fastback, czyli nadwozie z płynnie opadającą linią dachu

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama
Kia EV4 Hatchback ma ścięty tył nadwozia

Kia EV4 Hatchback ma ścięty tył nadwozia

Foto: mat. prasowe

Tańszą wersją nadwozia Kii EV4 jest Hatchback

Ładowanie prądem AC odbywa się z mocą do 10,5 kW, a DC – do 101 kW (mniejsza bateria) lub 128 kW (większa). Przyspieszenie 0–100 km/h wynosi 7,4 s, prędkość maksymalna to 170 km/h. Już bazowa wersja Air oferuje 7 poduszek powietrznych, trzy wyświetlacze (12,3" + 5,3" + 12,3"), LED-y, aktywny tempomat, system bezkluczykowy i felgi aluminiowe. Wersje Earth, Business Line i GT-Line dodają m.in. podgrzewane i wentylowane fotele, systemy asystujące, adaptacyjne reflektory LED, cyfrowy kluczyk, audio Harman Kardon czy 19-calowe felgi.  Rywalami EV4 będą m.in. Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 czy Renault Mégane E-Tech. Dzięki dopłatom z programu „NaszEauto” cena bazowej wersji może spaść nawet do 133 900 zł.

Kia EV4

Kia EV4

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Cena Kii EV3 z bateria 58 kWh (208 KM) startuje od 166 900 zł. Większa bateria (81 kWh) to wydatek 1
Ten pierwszy raz
Kia EV3: Czy tak wygląda przyszły lider segmentu?

Ceny Kii EV4:
Hatchback 58,3 kWh:
Air – 173 900 zł,
Earth – 185 900 zł
Hatchback 81,4 kWh:
Air – 193 900 zł,
Earth – 205 900 zł,
Business Line – 217 900 zł,
GT-Line – 230 900 zł
Fastback 58,3 kWh:
Earth – 192 900 zł
Fastback 81,4 kWh:
Earth – 212 900 zł,
Business Line – 224 900 zł,
GT-Line – 237 900 zł

Kia EV4 Fastback (po lewej) i Kia EV4 Hatchback (po prawej)

Kia EV4 Fastback (po lewej) i Kia EV4 Hatchback (po prawej)

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Czy wiesz, że…
– Platforma E-GMP, na której zbudowano EV4, jest również wykorzystywana w modelach Hyundai Ioniq 5 i Kia EV6.
– Fastbacki, choć dziś niszowe, były popularne w Europie w latach 70. i 80. jako kompromis między sedanem a kombi.
– Przy ładowaniu DC z mocą 128 kW można uzupełnić energię w większej baterii EV4 od 10 do 80 proc. w około 25 minut.

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Kia PV5 będzie dostępna w wersjach Passenger i Cargo
Premiery
Auto dostawcze może mieć ciekawy wygląd. Kia zmienia zasady gry

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kia Marki Kia EV4

W świecie zdominowanym przez SUV-y Kia idzie pod prąd. EV4 dostępny będzie w dwóch rzadko już spotykanych wariantach nadwozia – jako klasyczny hatchback oraz opływowy fastback. Hatchback powstaje w słowackiej fabryce i będzie sprzedawany wyłącznie w Europie, natomiast fastback produkowany jest w Korei i ma nieco bardziej prestiżowy charakter.

Hatchback mierzy 443 cm długości (445 cm w wersji GT-Line), 186 cm szerokości i 148,5 cm wysokości, przy rozstawie osi 282 cm. Pojemność bagażnika to 435 l. Fastback ma 473 cm długości, 148 cm wysokości i większy bagażnik – 490 l. Obie odmiany zbudowano na platformie E-GMP i wyposażono w ten sam napęd: silnik elektryczny o mocy 204 KM i 283 Nm momentu obrotowego. Dostępne są dwa akumulatory: 58,3 kWh – zasięg WLTP 440 km (hatchback) lub 456 km (fastback) i 81,4 kWh – zasięg do 625 km (hatchback) lub 633 km (fastback).

Reklama
Suzuki S-Cross 1.5 DualJet Hybrid do 30 czerwca oz rabatami sięgającymi 27 tysięcy złotych
W Salonach
Suzuki tnie ceny swojego SUV-a. S-Cross Hybrid z wyjątkowym rabatem
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Cennik nowej Mazdy 6e rozpoczyna się od kwoty 198 200 zł
W Salonach
Mazda wypełni lukę po Tesli. Nowy model z Japonii ma szanse na sukces
Z oferty znika Toyota Corolla z klasycznym silnikiem spalinowym
W Salonach
Toyota kończy sprzedaż swojego hitu z silnikiem benzynowym
Hybryda plug-in Skody Superb ma aż 130 km elektrycznego zasięgu
W Salonach
Skoda obniżkami cen zaskoczyła rynek. Hybryda plug-in w cenie diesla
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Nowy Model Y trafi już w marcu do klientów
W Salonach
Nowa Tesla Y już w Polsce. Znamy ceny najbardziej popularnego elektryka na świecie
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie