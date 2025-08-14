W świecie zdominowanym przez SUV-y Kia idzie pod prąd. EV4 dostępny będzie w dwóch rzadko już spotykanych wariantach nadwozia – jako klasyczny hatchback oraz opływowy fastback. Hatchback powstaje w słowackiej fabryce i będzie sprzedawany wyłącznie w Europie, natomiast fastback produkowany jest w Korei i ma nieco bardziej prestiżowy charakter.

Hatchback mierzy 443 cm długości (445 cm w wersji GT-Line), 186 cm szerokości i 148,5 cm wysokości, przy rozstawie osi 282 cm. Pojemność bagażnika to 435 l. Fastback ma 473 cm długości, 148 cm wysokości i większy bagażnik – 490 l. Obie odmiany zbudowano na platformie E-GMP i wyposażono w ten sam napęd: silnik elektryczny o mocy 204 KM i 283 Nm momentu obrotowego. Dostępne są dwa akumulatory: 58,3 kWh – zasięg WLTP 440 km (hatchback) lub 456 km (fastback) i 81,4 kWh – zasięg do 625 km (hatchback) lub 633 km (fastback).