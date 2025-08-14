Aktualizacja: 14.08.2025 08:28 Publikacja: 14.08.2025 06:44
Kia EV4 Fastback, czyli nadwozie z płynnie opadającą linią dachu
Foto: mat. prasowe
W świecie zdominowanym przez SUV-y Kia idzie pod prąd. EV4 dostępny będzie w dwóch rzadko już spotykanych wariantach nadwozia – jako klasyczny hatchback oraz opływowy fastback. Hatchback powstaje w słowackiej fabryce i będzie sprzedawany wyłącznie w Europie, natomiast fastback produkowany jest w Korei i ma nieco bardziej prestiżowy charakter.
Foto: mat. prasowe
Foto: mat. prasowe
Hatchback mierzy 443 cm długości (445 cm w wersji GT-Line), 186 cm szerokości i 148,5 cm wysokości, przy rozstawie osi 282 cm. Pojemność bagażnika to 435 l. Fastback ma 473 cm długości, 148 cm wysokości i większy bagażnik – 490 l. Obie odmiany zbudowano na platformie E-GMP i wyposażono w ten sam napęd: silnik elektryczny o mocy 204 KM i 283 Nm momentu obrotowego. Dostępne są dwa akumulatory: 58,3 kWh – zasięg WLTP 440 km (hatchback) lub 456 km (fastback) i 81,4 kWh – zasięg do 625 km (hatchback) lub 633 km (fastback).
Foto: mat. prasowe
Foto: mat. prasowe
Ładowanie prądem AC odbywa się z mocą do 10,5 kW, a DC – do 101 kW (mniejsza bateria) lub 128 kW (większa). Przyspieszenie 0–100 km/h wynosi 7,4 s, prędkość maksymalna to 170 km/h. Już bazowa wersja Air oferuje 7 poduszek powietrznych, trzy wyświetlacze (12,3" + 5,3" + 12,3"), LED-y, aktywny tempomat, system bezkluczykowy i felgi aluminiowe. Wersje Earth, Business Line i GT-Line dodają m.in. podgrzewane i wentylowane fotele, systemy asystujące, adaptacyjne reflektory LED, cyfrowy kluczyk, audio Harman Kardon czy 19-calowe felgi. Rywalami EV4 będą m.in. Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 czy Renault Mégane E-Tech. Dzięki dopłatom z programu „NaszEauto” cena bazowej wersji może spaść nawet do 133 900 zł.
Kia EV4
Foto: mat. prasowe
Ceny Kii EV4:
Hatchback 58,3 kWh:
Air – 173 900 zł,
Earth – 185 900 zł
Hatchback 81,4 kWh:
Air – 193 900 zł,
Earth – 205 900 zł,
Business Line – 217 900 zł,
GT-Line – 230 900 zł
Fastback 58,3 kWh:
Earth – 192 900 zł
Fastback 81,4 kWh:
Earth – 212 900 zł,
Business Line – 224 900 zł,
GT-Line – 237 900 zł
Kia EV4 Fastback (po lewej) i Kia EV4 Hatchback (po prawej)
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
– Platforma E-GMP, na której zbudowano EV4, jest również wykorzystywana w modelach Hyundai Ioniq 5 i Kia EV6.
– Fastbacki, choć dziś niszowe, były popularne w Europie w latach 70. i 80. jako kompromis między sedanem a kombi.
– Przy ładowaniu DC z mocą 128 kW można uzupełnić energię w większej baterii EV4 od 10 do 80 proc. w około 25 minut.
Foto: mat. prasowe
