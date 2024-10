Francuska rewolucja według Renault. Hybryda jakiej jeszcze nie było

Hybrydy mogą wkrótce pozbyć się etykiety „technologii przejściowej”. W obliczu słabnącego segmentu aut elektrycznych ta koncepcja napędu cieszy się coraz większą popularnością. Renault chce również wykorzystać ten ruch wokół tej technologii i przenosi termin „hybryda” na zupełnie nowy poziom. Zamiast używać konwencjonalnego silnika spalinowego wspomaganego silnikiem elektrycznym, Francuzi zainstalowali do koncepcyjnego modelu Embleme ogniwa paliwowe.

Renault Embleme mat. prasowe

Renault Embleme wykorzystuje napęd elektryczny i wodorowy

Konstrukcja koncepcyjnego Renault Embleme, który zbudowany jest na tej samej platformie co Scenic składa się z silnika elektrycznego o mocy 215 KM, która czerpie energię z akumulatora o pojemności 40 kWh. Jednak podczas dłuższych podróży zadanie dostarczania energii przejmuje ogniwo paliwowe o mocy 41 KM. Zbiornik mieści 2,8 kilograma wodoru, a jego napełnienie zajmuje mniej niż pięć minut. Oznacza to, według Renault, że Embleme może pokonać trasę o długości 1000 km równie szybko, jak samochód z konwencjonalnym silnikiem spalinowym – przy zerowej emisji spalin. Bez ładowania akumulatora, ale z dwoma postojami na dotankowanie wodoru. Bateria ma za to przydać się głównie podczas krótkich tras i codziennych podróży.

