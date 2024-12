Oto najlepszy samochód 2025 roku w kategorii ceny do jakości

Według jurorów międzynarodowego konkursu AutoBest najlepszym samochodem roku 2025 pod względem relacji ceny do jakości jest Duster. Dacia (16 292 pkt.) pokonała Renaulta Symbioz zaledwie o 102 punkty. Trzecie miejsce zajął Opel Frontera ze stratą zaledwie 229 punktów do modelu Symbioz. Czwarte miejsce zajął Citroen C3 Aircross (15 550 punktów), a piąte MG3 (13 507 punktów). - Zwycięstwo Dustera pierwszej generacji w konkursie AutoBest w 2011 roku oraz dzisiejszy wynik trzeciej generacji tego modelu potwierdzają kluczową rolę Dacii Duster na rynku europejskim – podkreślił Dan Vardie, założyciel i prezes AutoBest.

Reklama

Dacia Duster zwycięzcą konkursu AutoBest 2025 Foto: mat. prasowe

Dacia Duster zwycięzcą konkursu AutoBest 2025 Foto: mat. prasowe

Nigdy w historii konkursu AutoBest walka pomiędzy finalistami nie były tak wyrównana. Różnica w oddanych głosach pomiędzy pierwszym a czwartym miejscem nie przekroczyła 1 proc. puli dostępnych dla jurorów punktów. Wyrównany poziom modeli, które trafiły do finału to bardzo dobra wiadomość dla 665 milionów użytkowników samochodów, do których skierowany jest konkurs AutoBest. Jurorzy konkursu z 30 krajów mieli okazję wnikliwie sprawdzić wszystkie modele, które trafiły do finału na torze ÖAMTC w miejscowości Teesdorf podczas Ultimate Test. Oceniali finalistów w 13 kategoriach, zwracając szczególną uwagę na cenę, koszty eksploatacji, ekologiczność, nowoczesne rozwiązania oraz komfort i jakość wykonania. Do konkursu AutoBest kwalifikują się wyłącznie powszechnie dostępne modele, czyli takie, których cena bez podatków nie przekracza 30 tys. euro.