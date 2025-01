Mazda 6 wróciła na rynek w wielkim stylu. Zachwyci stylem, zaskoczy napędem

Wnętrze nowego sedana Mazdy zaskakuje rozwiązaniami. Nie ma fizycznych przycisków czy pokręteł, bowiem wszystkie elementy obsługi zastąpiono dotykowym ekranem o przekątnej 14,6 cala. Nowy dla “szóstki” jest także cyfrowy zestaw wskaźników, nastrojowe oświetlenie z 64 kolorami do wyboru, 14-głośnikowy system nagłośnienia marki SonyPRO i wyświetlacz przezierny Head-Up z funkcjami rozszerzonej rzeczywistości. Wnętrze występuje w kolorze czarnym i beżowym, a także z brązową skórą Nappa i zamszem. Największym zaskoczeniem jest jednak oferta silnikowa. Nowy flagowiec producenta z Hiroszimy będzie dostępny w Europie w dwóch tylnonapędowych odmianach elektrycznych. Mazda 6e w wersji e-Skyactiv EV zasilana jest baterią o pojemności 68,8 kWh i napędzana przez silnik o mocy 258 KM i 320 Nm. Podstawowy wariant sedana przejedzie na jednym ładowaniu do 479 km i osiągnie pierwszą “setkę” w 7,6 sekundy. W tym przypadku akumulator naładujemy od 10 do 80 proc. w ok. 22 minuty z maksymalną mocą 200 kW.

Nowa Mazda 6 w Europie pojawi się wyłącznie w wersji elektrycznej

W drugiej wersji Mazda 6e e-Skyactiv EV Long Range jest wyposażona w większy akumulator o pojemności 80 kWh oraz silnik o mocy 244 KM i 320 Nm. Ta przejedzie do 552 km od ładowarki do ładowarki, a także rozpędzi się od 0 do 100 km/h w 7,8 sekundy. W tym jednak wydaniu czas ładowania baterii od 10 do 80 proc. wydłuża się do 45 minut, a maksymalna moc ładowania spada do 95 kW. W obydwu przypadkach prędkość maksymalna to 175 km/h, a maksymalna masa holowanej przyczepy (hamowanej) wynosi 1500 kg. Premierowy pokaz nowej Mazdy 6e odbył się na targach samochodowych w Brukseli. Pierwsze egzemplarze japońskiej nowości pojawią się w polskich salonach marki latem 2025 roku. Ceny oraz specyfikacje poznamy na wiosnę.

