Maciej Hochman, CEO Mazda Motor Poland: Diesel jest tym, co dziś nas bardzo wyróżnia

Naszą unikatową cechą jest oferta silnikowa. 3,3-litrowy 6-cylindrowy diesel jest tym, co dziś nas bardzo z tym modelem wyróżnia. Pokazuje, że Mazda może opracować silnik spełniający wszystkie normy ekologiczne, konkurujący z innymi jednostkami benzynowymi czy hybrydowymi, zarazem pokazując przewagę przy pokonywaniu długich tras. To istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy część innych marek wycofuje się z silników wysokoprężnych. Ważna jest m.in. całkowicie nowa konstrukcja umożliwiająca wybór dowolnego układu siedzeń z trzema wariantami w drugim rzędzie. Atutów jest wiele, kolejnym jest chociażby jakość wykończenia lokująca nas bardzo wysoko na tle konkurencji czy 6-letnia gwarancja. Wierzę, że z taką oferta jesteśmy w stanie dotrzeć do klientów, którzy do tej pory korzystali z marek premium.

Kiedy flagowa Mazda trafi na rynek? Jakie są oczekiwania co do popytu na ten model?

Po wakacjach, we wrześniu lub w październiku pierwsze samochody powinny być dostępne w salonach. Teraz zaczęliśmy zbierać zamówienia W tym roku okres sprzedaży będzie krótki, konieczne jest rozkręcenie zdolności produkcyjnych by pierwsze egzemplarze trafiły na wszystkie docelowe rynki. Przyjmujemy, że jeśli w przypadku modelu CX-60 sprzedaż wynosi ponad 2 tys. rocznie, to CX-80 powinna w pełnych 12 miesiącach sprzedaży sięgnąć połowy tej wielkości.

Zapowiedzieliście, że CX-80 będzie mocno pozycjonowana w segmencie premium. A czy Mazda jako całość jest już marką premium, czy tez zaczyna nią być od topowych modeli?

W mojej perspektywie zrobiliśmy w kierunku premium ogromny krok, wprowadzając na rynek samochody siódmej generacji. Z takimi modelami jak Mazda 3 i CX-30 już w tym segmencie jesteśmy. Generacja szósta już się kończy – to Mazda 6, której w naszej sieci zostało niewiele, skończyła się także produkcja CX-5, dostępnej jeszcze przez kilka miesięcy w naszych salonach. To krok, który marka robi na całym świecie. Z najnowszą generacją jesteśmy coraz bliżej tego poziomu, do którego zmierzamy. To zresztą nie tylko same samochody, ale również cały pakiet usług świadczonych klientom: obsługi w salonie, dostępności serwisu, jakości tego, co robimy. Nad tym stale pracujemy, zarówno po stronie importera jak i dealerów. Niebawem planujemy zmianę identyfikacji wizualnej w naszych salonach. W sumie to mnóstwo działań, które maja ugruntowywać w klientach poczucie, że mają do czynienia z marką premium.