Mazda uzyskała prawa do zmienionego znaku towarowego - nowego logotypu swojej firmy w Japonii. Przedstawia dobrze znane uskrzydlone M, ale od teraz nie jest już trójwymiarowe i ma mieć bardziej ostre kanty. Oznacza to, że Japończycy podążają za trendem 2D, który inne marki odkryły także w swoich najnowszych wersjach logotypów np. Volkswagen zrobił niedawno dokładnie ten sam zabieg. Nie podano jeszcze, czy nowe logo znajdzie się na wszystkich modelach czy będzie zarezerwowane np. do przyszłych modeli elektrycznych.

Logotyp Mazdy symbolizuje parę skrzydeł

Od 1920 roku Japończycy wielokrotnie zmieniali swój logotyp. W latach 80. był to napis, w latach 90. był to symbol w kształcie rombu – najpierw kwadratowy, potem zaokrąglony. W 1997 roku zarówno znak słowny, jak i logotyp zostały zaktualizowane do obecnego stanu. Mazda o swoim znaku mówi tak - to para skrzydeł w kształcie litery M, która ma reprezentować dążenie Mazdy do doskonalenia i ciągłego rozwoju dzięki elastycznemu myśleniu i kreatywności.