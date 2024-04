Nowa Mazda póki co trafi tylko do sprzedaży w Chinach

Samochód został opracowany przez chińską spółkę Mazdy we współpracy z chińską marką samochodową Changan. Póki co nie ma informacji o rozszerzeniu oferty EZ-6 o kolejne kraje, a szkoda. Z drugiej strony japońska marka zastrzegła nową nazwę w Unii Europejskiej i jest to skrót „6e”, co może wskazywać na opcję zaoferowania tego modelu również w Europie. Mazda to marka, która w ostatnich latach wykazała się bardzo rozsądną oceną sytuacji rynkowej. Być może w zalanej SUV-ami i crossoverami Europie jest miejsce na rynku na nowego eleganckiego sedana, który będzie musiał zmierzyć się ze znacznie mniejsza konkurencją niż jeszcze kilka lat temu.

Mazda EZ-6 mat. prasowe

