Maserati MC20 Cielo: W stronę nieba

Projektantom Maserati udało się stworzyć samochód, który kipi włoską elegancją, ale za razem nie jest nachalny w swoim wyglądzie. Dopiero kiedy przyjrzysz mu się bliżej widzisz te wszystkie stylistyczne niuanse i smaczki. W przeciwieństwie do coupé, tylne błotniki, są w Cielo o trzy centymetry szersze, a górny kształt foteli przechodzi płynnie w dwa garby przypominające napięte mięśnie kulturysty, a drzwi po otwarciu unoszą się pod skosem do góry. Niemal wszędzie na karoserii znajdziemy jakieś wloty powietrza - z przodu, z tyłu, z boku, nawet na górze karoserii. MC20 Cielo jest atletyczne, żylaste, wytrenowane. Wygląda jakby było w znakomitej kondycji. I w tym właśnie tkwi sekret Włocha. Nie ma tu żadnych przytłaczających spoilerów ani innych dodatków aerodynamicznych, które mogłyby zniszczyć muskularne powierzchnie. Nie ma nawet przesadnie dużych rur wydechowych. Tak wygląda sportowa elegancja made in Italy.

Foto: Jan Guss-Gasiński

Serce tego sportowca to silnik Nettuno, opracowany przez Maserati, który napędza również coupé. 6-cylindrowy, z podwójnym turbodoładowaniem i rozstawem cylindrów 90 stopni, który ma moc 630 KM z 3,0 litrów pojemności i generuje maksymalny moment obrotowy 730 Nm. Możemy tu wybierać spośród pięciu trybów jazdy. Start zawsze odbywa się w trybie GT, który daje nam wygodne auto sportowe, świetnie nadające się do pokonywania dłuższych dystansów. Tracę z Modeny do Monte Carlo, około 400 km autostrady to w tym aucie żaden problem, zero śladu zmęczenia, co przy sportowym aucie nie jest wcale takie oczywiste. Trochę gorzej ze spakowaniem się, bo oficjalnie bagażnik ma pojemność zaledwie 50 litrów.

Foto: Jan Guss-Gasiński

Maserati MC20 Cielo to lekki samochód. Ma masę własną 1540 kg

Kto chce więcej frajdy musi tylko krótko przekręć w prawo duże pokrętło na bardzo wąskiej konsoli środkowej i znaleźć się w trybie Sport. Amortyzatory mocniej się zaciskają, a zawory wydechowe silnika otwierają się nie przy 5000 obr./min, ale już przy 3500 obr./min. Ośmiobiegowa skrzynia z podwójnym sprzęgłem zaoferuje teraz nie osiem, a sześć biegów. Numer 7 i 8 to nadbiegi, które potrzebne są wyłącznie podczas szybowania ze względu na przepisy dotyczące emisji spalin. Ale efekt będzie jeszcze większy, jeśli przesuniesz przełącznik trybu jazdy o jeden krok w prawo lub po prostu przytrzymasz go przez dwie sekundy. Wtedy włączy się tryb Corsa, a wraz z nim układ spalania wstępnego z dwiema świecami zapłonowymi, technologią zaczerpniętą z Formuły 1. Teraz MC20 można naprawdę zaszaleć. Poczuć jak doskonale wyważony jest Cielo i to pomimo 65 kilogramów dodatkowej masy spowodowanej elektrycznym, otwieranym dachem. W sumie Cielo ma masę własną 1540 kg.