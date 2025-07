Te niewielkie zmiany obejmują przeprojektowane przednie i tylne zderzaki, które inspirowane są teraz modelem GT2 Stradale, nowe progi boczne, więcej alcantary we wnętrzu oraz nowe koło kierownicy. Wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego został rozszerzony o stronę danych, podobną do tej wprowadzonej w modelu GT2 Stradale. Duży tylny spojler jest również w stylu GT2 i dostępny jako opcja.

Maserati MCPura Foto: mat. prasowe

Podwozie i układ napędowy pozostały bez zmian. Centralnie zamontowany trzylitrowy silnik V6 z podwójnym turbodoładowaniem nadal zapewnia imponujące osiągi. Silnik nazwany Nettuno oferuje niezmienioną moc 630 KM i 720 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To pozwala rozpędzić nowe MCPure od 0 do 100 km/h w 2,9 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną 325 km/h. Maserati ma masę własną 1500 kg (1540 kg model Cielo). Nowością jest wspomniana seria lakierów fluorescencyjnych, która składa się z sześciu nowych kolorystycznych tonów nadwozia, charakteryzujących się subtelnym przenikaniem kolorów, w zależności od oświetlenia czy kąta patrzenia.

Maserati MCPura Foto: mat. prasowe

Maserati zrobiło modernizację, wymyślając przy okazji nowy pomysł na marketing MCPura

Maserati według przysłowia – „krawiec kraje, jak mu materii staje” zmodernizowało MC20 według swoich aktualnych możliwości. Zmiany nie są duże, ale zmienił się pomysł na sprzedaż i pozycjonowanie tego modelu. Włosi będą go teraz promować jako klasyczne, charyzmatyczne, niepowtarzalne, prawdziwe auto bez hybryd i innych udziwnień. Auto, które jest purystyczne (już teraz wiecie, skąd przydomek Pura w nazwie) i prawdziwe, które stawia na doznania z dużej mocy połączonej z niską masą własną. Jak pisze Maserati w komunikacie prasowym – to ucieleśnienie najczystszej esencji energii i osiągów. Taka zmiana ideologii może wyjść Maserati na dobre. Bo MCPura to świetny samochód, który swój potencjał pokazuje wtedy, kiedy zaczynamy go dociskać i jechać coraz bliżej limitów. I to na pewno jeden z bardziej niedocenionych samochodów, jakie znajdują się na rynku.