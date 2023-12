Audi S4 (B5) Avant

Subtelne kombi z dużą mocą, najlepiej z rocznika 1999 - 2000. Silnik V6 biturbo, pojemność 2671 cm3, moc 265 KM, stały napęd na wszystkie koła. Wartość rynkowa przez ostatnie dwa lata utrzymana na stabilnym poziomie, w przyszłości duża szansa na wzrost cen, sytuacja rynkowa: od 43 tys. zł do 108 tys. zł. Bardzo trudno znaleźć dobrze zachowany egzemplarz w seryjnym stanie.

Audi S4 Avant (B5) z 1999 roku mat. prasowe

Topowa wersja Audi A4, która pojawiła się na rynku w 1998 roku z silnikiem V6 biturbo. Dyskretny z zewnątrz, wyróżniający się nowymi zderzakami i 17-calowymi kołami Avus. Moc silnika V6 to 265 KM i osiągana jest przy 5800 obr./min., a maksymalny moment obrotowy jest dostępny od 1850 do 3600 obr./min. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 5,7 s, prędkość ograniczona do 250 km/h. Maksymalna pojemność bagażnika Avanta B5 wynosi 1250 litrów. Niestety na rynku są w większości egzemplarze po modernizacjach tuningowych, czy to silnika czy karoserii. Najbardziej cenne są egzemplarze oryginalne. Uwaga na turbosprężarkę. Jeśli jest uszkodzona, będzie to kosztowne, ponieważ Audi zaleca w takim wypadku wymianę kompletu, czyli dwóch turbosprężarek.

BMW 330 Ci (E46)

Jedna z najlepszych "trójek" coupe z trzylitrową rzędową szóstką. BMW 330Ci budowane było w latach 2003 do 2006. Miało silnik R6, o pojemności 2979 cm3, mocy 231 KM i napęd na tylne koła. Jeśli znajdziemy egzemplarz w bardzo dobrym stanie, z małym przebiegiem zapłacimy za niego ok. 110-120 tys. zł. To model, który łączy w sobie trzy cechy przyszłego klasyka: nadwozie coupe, rzędowy sześciocylindrowy silnik wolnossący i krótki okres budowy. Na rynku poza coupe są również kabriolety 330 Ci, ale te jeszcze trudniej znaleźć.