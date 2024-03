Nowe gatunki paliw na stacjach. 100 proc. biopaliwo może być wytwarzane z obornika

Dopiero co kierowcy przyzwyczajają się do nowego paliwa E10, a za chwilę na polskich stacjach mogą pojawić się zupełnie nowe gatunki paliw, które wchodzą od kwietnia do sprzedaży w Niemczech. Mowa o dwóch nowych biopaliwach — B10 i XTL.