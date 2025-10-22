GAC Aion Foto: mat. prasowe

Ceny modelu Aion V zaczynają się od 178 900 zł (Premium) i sięgają 187 900 zł (Luxury). Po uwzględnieniu dopłaty 40 000 zł z programu „NaszEauto”, cena bazowej wersji spada do 138 900 zł – poziomu, z którym trudno dziś konkurować. Co ciekawe, Aion V produkowany jest nie w Chinach, lecz w Austrii – w zakładach Magna-Steyr w Graz, znanych z montażu m.in. Mercedesa klasy G. GAC Aion V zdobył pięć gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP, osiągając bardzo wysokie wyniki w ochronie dorosłych (88 proc.) i dzieci (85 proc.). Model wykorzystuje systemy wspomagające oparte na lidarze i sztucznej inteligencji, w tym autonomiczne hamowanie awaryjne oraz monitorowanie zmęczenia kierowcy. Modele GAC objęte są 8-letnią gwarancją na cały pojazd (w tym baterię), 2-letnią na lakier i 12-letnią na perforację nadwozia. Dodatkowo producent oferuje czteroletni serwis za symboliczną złotówkę oraz 8 lat assistance.

GAC Hyper HT Foto: mat. prasowe

Drugi model – GAC Hyper HT – to niemal pięciometrowy SUV coupe o eleganckiej linii i wnętrzu, które nie ustępuje europejskim markom premium. Wysokiej jakości skóra nappa, wstawki z prawdziwego drewna, 22-głośnikowy system audio i fotele z 8-punktowym masażem to standard. Kierowca ma do dyspozycji 12-stopniową regulację fotela i kompaktowy ekran pełniący funkcję head-up display, a centralny ekran multimedialny ma 14,6 cala. Pod względem parametrów Hyper HT napędzany jest silnikiem o mocy 244 KM i momencie 355 Nm. Akumulator o pojemności 72,7 kWh pozwala na przejechanie do 445 km w cyklu mieszanym (577 km w mieście). Ładowanie prądem stałym z mocą do 163 kW umożliwia uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. w 28 minut. Cena samochodu to 222 900 zł, a po uwzględnieniu dopłaty państwowej – 182 900 zł.

GAC Aion Foto: mat. prasowe

Polska – pierwszy krok w Europie

Strategia ekspansji marki zakłada, że Polska ma być centrum operacyjnym GAC w Unii Europejskiej. W Holandii powstało już europejskie centrum dystrybucji części zamiennych, a produkcja aut dla rynków UE będzie prowadzona właśnie w zakładach Magna. Według przedstawicieli marki planowane jest poszerzenie gamy o modele spalinowe i hybrydowe, co ma zwiększyć atrakcyjność oferty w okresie przejściowym między napędami. – Każdy model GAC wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa i bogatym wyposażeniem. Ale na tych autach nie poprzestajemy – wkrótce pojawią się kolejne wersje elektryczne, spalinowe i hybrydowe. – zapowiada Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors Poland.