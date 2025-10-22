Reklama

Nowe modele GAC wjeżdżają do polski. Produkcja aut w Austrii

Chiński koncern GAC (Guangzhou Automobile Group) wkracza na polski rynek z dwoma elektrycznymi modelami – Aion V i Hyperem HT. Dystrybucję prowadzi Jameel Motors Poland, znany już z wprowadzania marki Geely.

Publikacja: 22.10.2025 15:44

GAC wchodzi na polski rynek z dwoma modelami

GAC wchodzi na polski rynek z dwoma modelami

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe plany chińskiego koncernu GAC na polski rynek motoryzacyjny?
  • Które dwa modele samochodów elektrycznych GAC będą dostępne w Polsce i jakie są ich główne cechy?
  • W jaki sposób Jameel Motors Poland wspiera dystrybucję samochodów GAC w Europie?

Na polski rynek wjeżdża nowa marka – GAC Motor, należąca do jednego z największych koncernów motoryzacyjnych w Chinach. Dla wielu to nowa nazwa, ale nie nowicjusz. Guangzhou Automobile Group (GAC) działa od 1997 r., współtworząc w Azji spółki joint venture z Hondą i Toyotą. Od 2008 r. rozwija też własną markę samochodową, a dziś produkuje auta dostępne już w 80 krajach świata. Teraz GAC wchodzi do Unii Europejskiej – i zaczyna właśnie od Polski. Za dystrybucję w naszym kraju odpowiada Jameel Motors Poland, należąca do globalnej grupy Abdul Latif Jameel, która ma doświadczenie m.in. w imporcie aut Geely. Polska jest dla GAC testowym rynkiem przed ekspansją w całej Europie. Pierwszy salon marki przy ul. Jubilerskiej w Warszawie został właśnie otwarty, a sieć dilerska ma objąć dziewięć największych miast w kraju.

GAC Hyper HT

GAC Hyper HT

Foto: mat. prasowe

Dwa modele na start

Na początek GAC wprowadza dwa w pełni elektryczne modele: Aion V i Hyper HT. Pierwszy z nich to 4,6-metrowy SUV z napędem na przednią oś. Silnik elektryczny o mocy 204 KM i momencie 240 Nm pozwala rozpędzić auto do 100 km/h w 7,9 sekundy. Akumulator o pojemności 75,3 kWh zapewnia w realnych warunkach około 300 km zasięgu, choć według cyklu WLTP – nawet 510 km. Auto ładuje się z mocą do 180 kW, co pozwala uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w 24 minuty. Wnętrze Aiona V zaskakuje przestronnością i jakością wykonania. Rozstaw osi wynosi 2775 mm, a płaska podłoga i szeroki zakres regulacji tylnej kanapy pozwalają uzyskać wręcz „pozycję relaksu”. W bogatszej wersji Luxury dostępne są fotele z masażem, wentylacją i ogrzewaniem, lodówka w podłokietniku, stoliki w drugim rzędzie czy chłodzona ładowarka na dwa smartfony. Ciekawostką jest opcjonalny materac, który po złożeniu foteli pozwala zamienić Aiona w elektrycznego kampera.

Czytaj więcej

Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors i dyrektor marki GAC Motors w Polsce
Rozmowa MOTO.RP.PL
Marcin Słomkowski, dyr. zarządzający Jameel Motors w Polsce: Nie chcę popełnić błędu innych marek
GAC Aion

GAC Aion

Foto: mat. prasowe

Ceny modelu Aion V zaczynają się od 178 900 zł (Premium) i sięgają 187 900 zł (Luxury). Po uwzględnieniu dopłaty 40 000 zł z programu „NaszEauto”, cena bazowej wersji spada do 138 900 zł – poziomu, z którym trudno dziś konkurować. Co ciekawe, Aion V produkowany jest nie w Chinach, lecz w Austrii – w zakładach Magna-Steyr w Graz, znanych z montażu m.in. Mercedesa klasy G.  GAC Aion V zdobył pięć gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP, osiągając bardzo wysokie wyniki w ochronie dorosłych (88 proc.) i dzieci (85 proc.). Model wykorzystuje systemy wspomagające oparte na lidarze i sztucznej inteligencji, w tym autonomiczne hamowanie awaryjne oraz monitorowanie zmęczenia kierowcy. Modele GAC objęte są 8-letnią gwarancją na cały pojazd (w tym baterię), 2-letnią na lakier i 12-letnią na perforację nadwozia. Dodatkowo producent oferuje czteroletni serwis za symboliczną złotówkę oraz 8 lat assistance.

GAC Hyper HT

GAC Hyper HT

Foto: mat. prasowe

Drugi model – GAC Hyper HT – to niemal pięciometrowy SUV coupe o eleganckiej linii i wnętrzu, które nie ustępuje europejskim markom premium. Wysokiej jakości skóra nappa, wstawki z prawdziwego drewna, 22-głośnikowy system audio i fotele z 8-punktowym masażem to standard. Kierowca ma do dyspozycji 12-stopniową regulację fotela i kompaktowy ekran pełniący funkcję head-up display, a centralny ekran multimedialny ma 14,6 cala. Pod względem parametrów Hyper HT napędzany jest silnikiem o mocy 244 KM i momencie 355 Nm. Akumulator o pojemności 72,7 kWh pozwala na przejechanie do 445 km w cyklu mieszanym (577 km w mieście). Ładowanie prądem stałym z mocą do 163 kW umożliwia uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. w 28 minut. Cena samochodu to 222 900 zł, a po uwzględnieniu dopłaty państwowej – 182 900 zł.

GAC Aion

GAC Aion

Foto: mat. prasowe

Polska – pierwszy krok w Europie

Strategia ekspansji marki zakłada, że Polska ma być centrum operacyjnym GAC w Unii Europejskiej. W Holandii powstało już europejskie centrum dystrybucji części zamiennych, a produkcja aut dla rynków UE będzie prowadzona właśnie w zakładach Magna. Według przedstawicieli marki planowane jest poszerzenie gamy o modele spalinowe i hybrydowe, co ma zwiększyć atrakcyjność oferty w okresie przejściowym między napędami. – Każdy model GAC wyróżnia się zaawansowaną technologią, wysokim poziomem bezpieczeństwa i bogatym wyposażeniem. Ale na tych autach nie poprzestajemy – wkrótce pojawią się kolejne wersje elektryczne, spalinowe i hybrydowe. – zapowiada Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors Poland.

GAC Hyper HT

GAC Hyper HT

Foto: mat. prasowe

W 2025 r. polscy kierowcy kupią już prawie 2700 chińskich elektryków. Wejście GAC to kolejny dowód, że motoryzacyjna mapa Europy przesuwa się na wschód – w stronę producentów, którzy łączą niskie ceny z coraz wyższą jakością. Dla klientów w Polsce GAC może być jednym z najciekawszych debiutów roku: marka oferuje modele z dużym zasięgiem, ponadprzeciętnym wyposażeniem i serwisowym zapleczem, którego wcześniej brakowało w przypadku wielu chińskich producentów. Jeśli utrzyma zapowiadany poziom obsługi i jakości, może nie tylko zadomowić się na naszym rynku, ale też otworzyć drzwi do kolejnych krajów Unii.

GAC Aion

GAC Aion

Foto: mat. prasowe

GAC Hyper HT

GAC Hyper HT

Foto: mat. prasowe

GAC Aion

GAC Aion

Foto: mat. prasowe

GAC Hyper HT

GAC Hyper HT

Foto: mat. prasowe

GAC Aion

GAC Aion

Foto: mat. prasowe

GAC Hyper HT

GAC Hyper HT

Foto: mat. prasowe

GAC Aion

GAC Aion

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Obła sylwetka nie zdradza, że karoseria GAC Hyptec HT ma niemal pięć metrów długości
Za Kierownicą
GAC Hyptec HT: Chiński SUV z aspiracjami premium

Źródło: rp.pl

GAC GAC Aion V GAC Hyper HT

