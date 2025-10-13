Z tego artykułu dowiesz się: Jakie ambicje towarzyszą chińskiej grupie motoryzacyjnej GAC w kontekście transportu przyszłości?

Co wyróżnia pierwszy model latającego samochodu Govy AirJet oraz jakie są jego możliwości techniczne?

Jak wyglądają plany GAC dotyczące komercjalizacji i certyfikacji ich innowacyjnych pojazdów powietrznych?

Nowa marka Govy ma zajmować się pełnym cyklem rozwoju pojazdów latających – od badań i produkcji, przez sprzedaż, aż po usługi eksploatacyjne i rozwiązania ekosystemowe. W ten sposób GAC wchodzi na rynek mobilności niskiego pułapu, gdzie granica między samochodem a dronem zaczyna się zacierać. – GAC od lat łączy zaawansowane napędy elektryczne, sztuczną inteligencję i nowoczesny design. Teraz przenosi tę technologię z dróg w przestrzeń powietrzną. To kolejny krok w ewolucji mobilności, który może zmienić sposób, w jaki podróżujemy po miastach - mówi Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors Poland, przedstawiciela GAC w Polsce.

Govy AirJet Foto: mat. prasowe

Govy AirJet – skrzydła przyszłości

Pierwszy pojazd nowej marki, Govy AirJet, to elektryczny samochód latający z kompozytowymi skrzydłami i napędem umożliwiającym pionowy start i lądowanie. Konstrukcja z włókna węglowego w ponad 90 proc. pozwoliła znacząco obniżyć masę własną, zwiększając zasięg i wydajność. AirJet osiąga prędkość maksymalną 250 km/h i zasięg ponad 200 km, a jego baterie można naładować w zaledwie 30 minut. Kolejne generacje mają korzystać z baterii półprzewodnikowych, co pozwoli wydłużyć zasięg nawet do 400 km. Wnętrze zaprojektowano w układzie 1+1+X – pilot, pasażer i przestrzeń elastyczna dla dodatkowego sprzętu lub pasażerów. Luksusowa kabina z panoramicznym dachem „Pixel Galaxy”, który imituje rozgwieżdżone niebo, ma podkreślać futurystyczny charakter pojazdu. AirJet oferuje także autonomiczny tryb lotu, wielowarstwowe systemy bezpieczeństwa i wykrywania przeszkód.