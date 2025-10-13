Aktualizacja: 13.10.2025 08:36 Publikacja: 13.10.2025 06:36
GAC wchodzi na rynek mobilności niskiego pułapu
Nowa marka Govy ma zajmować się pełnym cyklem rozwoju pojazdów latających – od badań i produkcji, przez sprzedaż, aż po usługi eksploatacyjne i rozwiązania ekosystemowe. W ten sposób GAC wchodzi na rynek mobilności niskiego pułapu, gdzie granica między samochodem a dronem zaczyna się zacierać. – GAC od lat łączy zaawansowane napędy elektryczne, sztuczną inteligencję i nowoczesny design. Teraz przenosi tę technologię z dróg w przestrzeń powietrzną. To kolejny krok w ewolucji mobilności, który może zmienić sposób, w jaki podróżujemy po miastach - mówi Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors Poland, przedstawiciela GAC w Polsce.
Pierwszy pojazd nowej marki, Govy AirJet, to elektryczny samochód latający z kompozytowymi skrzydłami i napędem umożliwiającym pionowy start i lądowanie. Konstrukcja z włókna węglowego w ponad 90 proc. pozwoliła znacząco obniżyć masę własną, zwiększając zasięg i wydajność. AirJet osiąga prędkość maksymalną 250 km/h i zasięg ponad 200 km, a jego baterie można naładować w zaledwie 30 minut. Kolejne generacje mają korzystać z baterii półprzewodnikowych, co pozwoli wydłużyć zasięg nawet do 400 km. Wnętrze zaprojektowano w układzie 1+1+X – pilot, pasażer i przestrzeń elastyczna dla dodatkowego sprzętu lub pasażerów. Luksusowa kabina z panoramicznym dachem „Pixel Galaxy”, który imituje rozgwieżdżone niebo, ma podkreślać futurystyczny charakter pojazdu. AirJet oferuje także autonomiczny tryb lotu, wielowarstwowe systemy bezpieczeństwa i wykrywania przeszkód.
Równolegle GAC rozwija koncepcję Robo-AirTaxi, czyli zintegrowanego systemu transportu powietrzno-lądowego. W jego ramach krótkie miejskie trasy do 20 km będą obsługiwane przez model Govy AirCar, a loty międzymiastowe do 200 km – przez AirJet. System ma umożliwić stworzenie tzw. „40-minutowego kręgu życia” w regionie Guangdong–Hongkong–Makau, gdzie dojazd między dużymi ośrodkami miejskimi ma trwać nie dłużej niż 40 minut. GAC planuje uzyskać certyfikację zdatności do lotu dla AirJet w najbliższych latach, a pierwsze przeloty demonstracyjne zapowiedziano na 2027 rok. W tym samym czasie mają ruszyć linie produkcyjne oraz przedsprzedaż. Celem jest przyspieszenie komercjalizacji mobilności powietrznej i włączenie jej do codziennego transportu miejskiego. Dzięki temu GAC staje się kolejnym dużym koncernem motoryzacyjnym, który widzi przyszłość nie tylko na asfalcie, ale również w powietrzu.
Czy wiesz, że…
- GAC (Guangzhou Automobile Group) to jeden z największych chińskich koncernów motoryzacyjnych – produkuje rocznie ponad 2,5 mln pojazdów.
- Govy AirJet to w ponad 90 proc. konstrukcja z włókna węglowego – lżejsza i bardziej wytrzymała niż aluminium.
- Termin „mobilność niskiego pułapu” (low-altitude mobility) odnosi się do lotów na wysokości do 300 metrów, czyli nowego segmentu transportu miejskiego przyszłości.
