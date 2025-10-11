Reklama

Niespodzianka od Cupry. Do oferty wraca 5-cylindrowy silnik spalinowy

Cupra przywraca legendarny 5-cylindrowy silnik w odświeżonym modelu Formentor. Jednak zmodernizowana wersja VZ5 będzie dostępna tylko przez ograniczony czas.

Publikacja: 11.10.2025 12:31

Pod maską nowego Formentora VZ5 pracuje 2,5-litrowy, turbodoładowany, pięciocylindrowy silnik TSI o

Pod maską nowego Formentora VZ5 pracuje 2,5-litrowy, turbodoładowany, pięciocylindrowy silnik TSI o mocy 390 KM

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Zanim w 2027 r. normy emisji Euro 7 na dobre wyeliminują z rynku kultowe pięciocylindrowe jednostki napędowe, Cupra jeszcze raz daje klientom szansę poczuć ten wyjątkowy dźwięk i emocje. Hiszpańska marka potwierdziła powrót Formentora VZ5 – najmocniejszej i najbardziej charakternej wersji swojego flagowego crossovera. To coś więcej niż lifting – to ostatni taniec legendy, tym razem w nowym, odświeżonym wydaniu i z produkcją ograniczoną do zaledwie 4000 egzemplarzy na świecie. Co istotne, po raz pierwszy VZ5 trafi również na rynki z ruchem lewostronnym.

Czytaj więcej

To Formentor sprawił, że Cupra zyskała tożsamość, styl i własny głos
W Salonach
Cupra Formentor: Nie przeprasza za to, kim jest

Foto: mat. prasowe

5 cylindrów, 390 KM i emocje w czystej formie

Pod maską nowego Formentora VZ5 wciąż pracuje znany z Audi, 2,5-litrowy, turbodoładowany, pięciocylindrowy silnik TSI o mocy 390 KM i 480 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na wszystkie koła poprzez 7-biegową skrzynię DSG, a system Torque Splitter dba o rozdział mocy pomiędzy koła, poprawiając trakcję i stabilność w zakrętach. Sven Schuwirth, wiceprezes Cupry ds. sprzedaży i marketingu, podsumował premierę tak: „Powrót Formentora VZ5 to odważne potwierdzenie naszego DNA. To auto, które pokazuje, że emocje, dźwięk i pasja wciąż mają miejsce w świecie nowoczesnej motoryzacji.”

VZ w nazwie oznacza „Veloz” – czyli „szybki” po hiszpańsku

Nowa odsłona VZ5 opiera się na facelifcie Formentora – z przodu pojawił się masywniejszy zderzak ze splitterem i logotypem VZ5, poszerzone nadkola oraz cztery miedziane końcówki wydechu wkomponowane w dyfuzor. VZ5 ma 20-calowe felgi w kolorze Copper, a w palecie lakierów pojawiły się kolory, które dotąd zarezerwowane były dla modeli koncepcyjnych: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt i Enceladus Grey Matt. We wnętrzu pojawiły się kubełkowe fotele CUPBucket, miedziane detale i ambientowe oświetlenie. Materiały wykończeniowe to połączenie alcantary, skóry i elementów metalowych.

Foto: mat. prasowe

Pożegnanie przed nadejściem normy Euro 7

Produkcja ruszy w pierwszym kwartale 2026 r. Cupra nie podała jeszcze oficjalnej ceny. Pierwsza seria VZ5 (zbudowano 7000 egz.) sprzedała się błyskawicznie – tym razem popyt może być jeszcze większy, bo to ostatnia szansa na pięciocylindrową Cuprę przed erą Euro 7 i pełnej elektryfikacji marki.  Cupra nie ukrywa, że VZ5 to pożegnanie z klasycznym napędem spalinowym. Od 2027 r. wszystkie nowe modele marki będą w pełni elektryczne lub hybrydowe. Dlatego ten model ma szczególny charakter – to symboliczny hołd dla tradycji i klasycznego napędu – ostatni prawdziwy Formentor z sercem pięciu cylindrów.

Czy wiesz, że…
- Cupra Formentor VZ5 to jedyny pięciocylindrowy SUV w segmencie.
- Silnik wywodzi się z Audi RS3 i TT RS, lecz w Cuprze został inaczej zestrojony pod kątem momentu i dźwięku.
- Pierwsza edycja VZ5 z 2021 r. sprzedała się w mniej niż trzy miesiące.

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Na Fuerteventurze znajduje się wulkan Tindaya. Właśnie od niego zaczerpnięto nazwę nowego modelu Cup
Samochód Jutra
Cupra Tindaya: Tak będą wyglądać przyszłe modele hiszpańskiej marki

Źródło: rp.pl

Cupra Marki

