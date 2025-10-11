Aktualizacja: 11.10.2025 19:04 Publikacja: 11.10.2025 12:31
Pod maską nowego Formentora VZ5 pracuje 2,5-litrowy, turbodoładowany, pięciocylindrowy silnik TSI o mocy 390 KM
Zanim w 2027 r. normy emisji Euro 7 na dobre wyeliminują z rynku kultowe pięciocylindrowe jednostki napędowe, Cupra jeszcze raz daje klientom szansę poczuć ten wyjątkowy dźwięk i emocje. Hiszpańska marka potwierdziła powrót Formentora VZ5 – najmocniejszej i najbardziej charakternej wersji swojego flagowego crossovera. To coś więcej niż lifting – to ostatni taniec legendy, tym razem w nowym, odświeżonym wydaniu i z produkcją ograniczoną do zaledwie 4000 egzemplarzy na świecie. Co istotne, po raz pierwszy VZ5 trafi również na rynki z ruchem lewostronnym.
Pod maską nowego Formentora VZ5 wciąż pracuje znany z Audi, 2,5-litrowy, turbodoładowany, pięciocylindrowy silnik TSI o mocy 390 KM i 480 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na wszystkie koła poprzez 7-biegową skrzynię DSG, a system Torque Splitter dba o rozdział mocy pomiędzy koła, poprawiając trakcję i stabilność w zakrętach. Sven Schuwirth, wiceprezes Cupry ds. sprzedaży i marketingu, podsumował premierę tak: „Powrót Formentora VZ5 to odważne potwierdzenie naszego DNA. To auto, które pokazuje, że emocje, dźwięk i pasja wciąż mają miejsce w świecie nowoczesnej motoryzacji.”
Nowa odsłona VZ5 opiera się na facelifcie Formentora – z przodu pojawił się masywniejszy zderzak ze splitterem i logotypem VZ5, poszerzone nadkola oraz cztery miedziane końcówki wydechu wkomponowane w dyfuzor. VZ5 ma 20-calowe felgi w kolorze Copper, a w palecie lakierów pojawiły się kolory, które dotąd zarezerwowane były dla modeli koncepcyjnych: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt i Enceladus Grey Matt. We wnętrzu pojawiły się kubełkowe fotele CUPBucket, miedziane detale i ambientowe oświetlenie. Materiały wykończeniowe to połączenie alcantary, skóry i elementów metalowych.
Produkcja ruszy w pierwszym kwartale 2026 r. Cupra nie podała jeszcze oficjalnej ceny. Pierwsza seria VZ5 (zbudowano 7000 egz.) sprzedała się błyskawicznie – tym razem popyt może być jeszcze większy, bo to ostatnia szansa na pięciocylindrową Cuprę przed erą Euro 7 i pełnej elektryfikacji marki. Cupra nie ukrywa, że VZ5 to pożegnanie z klasycznym napędem spalinowym. Od 2027 r. wszystkie nowe modele marki będą w pełni elektryczne lub hybrydowe. Dlatego ten model ma szczególny charakter – to symboliczny hołd dla tradycji i klasycznego napędu – ostatni prawdziwy Formentor z sercem pięciu cylindrów.
Czy wiesz, że…
- Cupra Formentor VZ5 to jedyny pięciocylindrowy SUV w segmencie.
- Silnik wywodzi się z Audi RS3 i TT RS, lecz w Cuprze został inaczej zestrojony pod kątem momentu i dźwięku.
- Pierwsza edycja VZ5 z 2021 r. sprzedała się w mniej niż trzy miesiące.
