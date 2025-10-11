Nowa odsłona VZ5 opiera się na facelifcie Formentora – z przodu pojawił się masywniejszy zderzak ze splitterem i logotypem VZ5, poszerzone nadkola oraz cztery miedziane końcówki wydechu wkomponowane w dyfuzor. VZ5 ma 20-calowe felgi w kolorze Copper, a w palecie lakierów pojawiły się kolory, które dotąd zarezerwowane były dla modeli koncepcyjnych: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt i Enceladus Grey Matt. We wnętrzu pojawiły się kubełkowe fotele CUPBucket, miedziane detale i ambientowe oświetlenie. Materiały wykończeniowe to połączenie alcantary, skóry i elementów metalowych.

Foto: mat. prasowe

Pożegnanie przed nadejściem normy Euro 7

Produkcja ruszy w pierwszym kwartale 2026 r. Cupra nie podała jeszcze oficjalnej ceny. Pierwsza seria VZ5 (zbudowano 7000 egz.) sprzedała się błyskawicznie – tym razem popyt może być jeszcze większy, bo to ostatnia szansa na pięciocylindrową Cuprę przed erą Euro 7 i pełnej elektryfikacji marki. Cupra nie ukrywa, że VZ5 to pożegnanie z klasycznym napędem spalinowym. Od 2027 r. wszystkie nowe modele marki będą w pełni elektryczne lub hybrydowe. Dlatego ten model ma szczególny charakter – to symboliczny hołd dla tradycji i klasycznego napędu – ostatni prawdziwy Formentor z sercem pięciu cylindrów.

Czy wiesz, że…

- Cupra Formentor VZ5 to jedyny pięciocylindrowy SUV w segmencie.

- Silnik wywodzi się z Audi RS3 i TT RS, lecz w Cuprze został inaczej zestrojony pod kątem momentu i dźwięku.

- Pierwsza edycja VZ5 z 2021 r. sprzedała się w mniej niż trzy miesiące.