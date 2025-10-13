Aktualizacja: 13.10.2025 08:33 Publikacja: 13.10.2025 00:59
Foto: mat. prasowe
Choć zmiany nie są rewolucyjne, Toyota konsekwentnie dopracowuje swój designerski crossover, który od 2017 r. znalazł w Europie ponad milion nabywców. C-HR – zaprojektowany i produkowany z myślą o rynku europejskim – pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki na Starym Kontynencie. Wersja Mid+ zyskała bardziej elegancki charakter. Standardem są teraz 18-calowe felgi z lekkich stopów w matowej czerni z dopasowanymi dekielkami. We wnętrzu pojawiła się nowa tapicerka Samara – tkanina wykonana częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, pokrywająca całą środkową część foteli z przodu i z tyłu. Szaro-czarne boczki, subtelne przeszycia i dekor w kolorze Gunmetal na dźwigni zmiany biegów tworzą spójną, bardziej dopracowaną całość.
Nowa Toyota C-HR
Foto: mat. prasowe
Dotąd sportowa linia GR-Sport była dostępna tylko dla najmocniejszych odmian. Teraz Toyota rozszerza ją także na wersję 1.8 Hybrid (140 KM), co uczyni ją bardziej dostępną. Nadal można wybrać także warianty 2.0 Hybrid (180 KM) oraz 2.0 Plug-in Hybrid (223 KM). W standardzie każdej wersji GR-Sport znajdziemy wyświetlacz head-up, a w opcji panoramiczny dach, lakierowanie dwukolorowe z czarnym dachem i tyłem auta oraz system audio JBL. W zależności od napędu auto stoi na 19- lub 20-calowych kołach o charakterystycznym wzorze GR.
Nowa Toyota C-HR
Foto: mat. prasowe
Do palety lakierów dołączają dwa nowe odcienie – Storm Grey i Lunar Sky Blue. W standardzie pojawia się także kamera monitorująca kierowcę, reagująca na oznaki zmęczenia lub rozproszenia uwagi. W razie potrzeby współpracuje z systemem Emergency Driving Stop System, który potrafi bezpiecznie zatrzymać pojazd, jeśli kierowca przestanie reagować.
Czytaj więcej
Według doniesień medialnych Toyota zaprezentuje nowego Hiluxa już w listopadzie tego roku. Dziewi...
Topowa odmiana 2.0 Plug-in Hybrid zapewnia według WLTP do 66 km zasięgu elektrycznego, a w ruchu miejskim nawet około 100 km. Układ Predictive Efficient Drive potrafi analizować trasę, korzystać z danych GPS, by wcześniej przełączyć się w tryb elektryczny – np. przed wjazdem do strefy niskoemisyjnej. W ofercie pozostają oczywiście klasyczne hybrydy, które nie wymagają ładowania i słyną z niskiego zużycia paliwa. Toyota C-HR 2026 pozostaje wierna swojej koncepcji – europejski design, japońska technologia i nacisk na zrównoważoną mobilność. Zamówienia na odświeżoną gamę ruszyły już w całej Europie, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów w 2025 r..
Czy wiesz, że…
- Toyota C-HR była pierwszym modelem marki zaprojektowanym w całości w europejskim studiu ED² pod Niceą.
- Nazwa C-HR oznacza Compact High Rider lub Cross Hatch Run-about, w zależności od rynku.
- Od debiutu w 2016 r. C-HR sprzedaje się niemal wyłącznie w wersjach hybrydowych – to jeden z filarów elektryfikacji Toyoty w Europie.
Nowa Toyota C-HR
Foto: mat. prasowe
Nowy wzór felg Toyoty C-HR
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Toyota otwiera nowy rozdział w historii miejskich aut. Nowe Aygo X Hybrid to pierwszy pełny samoc...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Choć zmiany nie są rewolucyjne, Toyota konsekwentnie dopracowuje swój designerski crossover, który od 2017 r. znalazł w Europie ponad milion nabywców. C-HR – zaprojektowany i produkowany z myślą o rynku europejskim – pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki na Starym Kontynencie. Wersja Mid+ zyskała bardziej elegancki charakter. Standardem są teraz 18-calowe felgi z lekkich stopów w matowej czerni z dopasowanymi dekielkami. We wnętrzu pojawiła się nowa tapicerka Samara – tkanina wykonana częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, pokrywająca całą środkową część foteli z przodu i z tyłu. Szaro-czarne boczki, subtelne przeszycia i dekor w kolorze Gunmetal na dźwigni zmiany biegów tworzą spójną, bardziej dopracowaną całość.
Chińska grupa motoryzacyjna GAC ogłosiła powstanie nowej marki pojazdów latających – GOVY – oraz zaprezentowała...
Cupra przywraca legendarny 5-cylindrowy silnik w odświeżonym modelu Formentor. Jednak zmodernizowana wersja VZ5...
Kia K4 to model, który w gamie koreańskiej marki zastępuje dobrze znanego Ceeda. Polskie ceny kompaktowej Kii st...
Tesla zaprezentowała w USA swój długo oczekiwany model budżetowy. Zgodnie z oczekiwaniami, jest to Model Y ze zn...
Z okazji 130-lecia marki Škoda czeski producent przygotował coś wyjątkowego – sportową, limitowaną wersję Fabii...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas