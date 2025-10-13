Reklama

Zmiany na rok modelowy 2026 w hicie Toyoty. W Europie sprzedano już milion egzemplarzy

Toyota zapowiedziała niewielki lifting modelu C-HR na rok 2026, koncentrując się na ulepszeniach wyposażenia i stylistyki. Wprowadzony zostanie nowy wariant wyposażenia Mid+, poszerzona będzie oferta usportowionej wersji GR Sport, a paletę lakierów wzbogacą świeże kolory.

Publikacja: 13.10.2025 00:59

Zmiany na rok modelowy 2026 w hicie Toyoty. W Europie sprzedano już milion egzemplarzy

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Choć zmiany nie są rewolucyjne, Toyota konsekwentnie dopracowuje swój designerski crossover, który od 2017 r. znalazł w Europie ponad milion nabywców. C-HR – zaprojektowany i produkowany z myślą o rynku europejskim – pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki na Starym Kontynencie. Wersja Mid+ zyskała bardziej elegancki charakter. Standardem są teraz 18-calowe felgi z lekkich stopów w matowej czerni z dopasowanymi dekielkami. We wnętrzu pojawiła się nowa tapicerka Samara – tkanina wykonana częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, pokrywająca całą środkową część foteli z przodu i z tyłu. Szaro-czarne boczki, subtelne przeszycia i dekor w kolorze Gunmetal na dźwigni zmiany biegów tworzą spójną, bardziej dopracowaną całość.

Nowa Toyota C-HR

Nowa Toyota C-HR

Foto: mat. prasowe

Dotąd sportowa linia GR-Sport była dostępna tylko dla najmocniejszych odmian. Teraz Toyota rozszerza ją także na wersję 1.8 Hybrid (140 KM), co uczyni ją bardziej dostępną. Nadal można wybrać także warianty 2.0 Hybrid (180 KM) oraz 2.0 Plug-in Hybrid (223 KM). W standardzie każdej wersji GR-Sport znajdziemy wyświetlacz head-up, a w opcji panoramiczny dach, lakierowanie dwukolorowe z czarnym dachem i tyłem auta oraz system audio JBL. W zależności od napędu auto stoi na 19- lub 20-calowych kołach o charakterystycznym wzorze GR.

Nowa Toyota C-HR

Nowa Toyota C-HR

Foto: mat. prasowe

Do palety lakierów dołączają dwa nowe odcienie – Storm Grey i Lunar Sky Blue. W standardzie pojawia się także kamera monitorująca kierowcę, reagująca na oznaki zmęczenia lub rozproszenia uwagi. W razie potrzeby współpracuje z systemem Emergency Driving Stop System, który potrafi bezpiecznie zatrzymać pojazd, jeśli kierowca przestanie reagować.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dziewiąta generacja Toyoty Hilux trafi na rynek w 2026 r.
Samochód Jutra
Niezniszczalna Toyota Hilux dostaje nowy wygląd i technologie przyszłości

Plug-in i hybrydy – pełny wybór napędów

Topowa odmiana 2.0 Plug-in Hybrid zapewnia według WLTP do 66 km zasięgu elektrycznego, a w ruchu miejskim nawet około 100 km. Układ Predictive Efficient Drive potrafi analizować trasę, korzystać z danych GPS, by wcześniej przełączyć się w tryb elektryczny – np. przed wjazdem do strefy niskoemisyjnej. W ofercie pozostają oczywiście klasyczne hybrydy, które nie wymagają ładowania i słyną z niskiego zużycia paliwa. Toyota C-HR 2026 pozostaje wierna swojej koncepcji – europejski design, japońska technologia i nacisk na zrównoważoną mobilność. Zamówienia na odświeżoną gamę ruszyły już w całej Europie, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów w 2025 r..

Czy wiesz, że…
- Toyota C-HR była pierwszym modelem marki zaprojektowanym w całości w europejskim studiu ED² pod Niceą.
- Nazwa C-HR oznacza Compact High Rider lub Cross Hatch Run-about, w zależności od rynku.
- Od debiutu w 2016 r. C-HR sprzedaje się niemal wyłącznie w wersjach hybrydowych – to jeden z filarów elektryfikacji Toyoty w Europie.

Nowa Toyota C-HR

Nowa Toyota C-HR

Foto: mat. prasowe

Nowy wzór felg Toyoty C-HR

Nowy wzór felg Toyoty C-HR

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

W nowej Toyotcie Aygo X HybridMoc wzrosła do 116 KM, a sprint do setki zajmuje mniej niż 10 sekund
Premiery
Nowa Toyota Aygo X Hybrid: Pierwszy pełny hybrydowy crossover segmentu A

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Toyota Toyota C-HR

Choć zmiany nie są rewolucyjne, Toyota konsekwentnie dopracowuje swój designerski crossover, który od 2017 r. znalazł w Europie ponad milion nabywców. C-HR – zaprojektowany i produkowany z myślą o rynku europejskim – pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych modeli marki na Starym Kontynencie. Wersja Mid+ zyskała bardziej elegancki charakter. Standardem są teraz 18-calowe felgi z lekkich stopów w matowej czerni z dopasowanymi dekielkami. We wnętrzu pojawiła się nowa tapicerka Samara – tkanina wykonana częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu, pokrywająca całą środkową część foteli z przodu i z tyłu. Szaro-czarne boczki, subtelne przeszycia i dekor w kolorze Gunmetal na dźwigni zmiany biegów tworzą spójną, bardziej dopracowaną całość.

Reklama
GAC wchodzi na rynek mobilności niskiego pułapu
Premiery
GAC wzbija się w powietrze. Chiński gigant stworzył markę latających samochodów
Pod maską nowego Formentora VZ5 pracuje 2,5-litrowy, turbodoładowany, pięciocylindrowy silnik TSI o
Premiery
Niespodzianka od Cupry. Do oferty wraca 5-cylindrowy silnik spalinowy
Nowa Kia K4 nie jest modelem z napędem elektrycznym
Premiery
Następca Kii Ceed wyceniony. Ile kosztuje spalinowa Kia K4?
Prostota to nowa filozofia Tesli Modelu Y
Premiery
Póki co to będzie tania Tesla: Model Y Standard. Odchudzona i w niższej cenie
Škoda Fabia 130 Sport bazuje na wersji Monte Carlo
Premiery
Takiej Škody jeszcze nie było. Najszybszy seryjny hatchback w historii marki
Reklama
Reklama
e-Wydanie