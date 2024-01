Powstanie tylko 1000 egzemplarzy

Nowością na wyświetlaczu w systemie MMI jest wskaźnik kąta pochylenia karoserii. Projektanci stworzyli obrazy tła dla poszczególnych programów jazdy. Są grafiki z pustyni, ślady opon i krajobrazy wydm. Mocno wyróżniającym się elementem jest bagażnik dachowy o nośności do 40 kg. Nie musimy z nim jeździć cały czas i montować go np. na wyprawy, chociaż te jakoś trudno sobie wyobrazić w elektryku. Na pustyni czy bezdrożach raczej nie ma infrastruktury ładowania. Dla tego Q8 teren to nie problem. Napęd na cztery koła znakomicie pracuje, radzi sobie w terenie, no i nie boi się wody. Nawet przy głębszych kałużach czy rzekach to auto nie potrzebuje chwytaka do zasysania powietrza... bo to elektryk.

Audi Q8 E-Tron Edition Dakar mat. prasowe

Audi Q8 e-tron Edition Dakar jest limitowane do 1000 egzemplarzy. Polskiej ceny jeszcze nie znamy, ale wiemy ile kosztuje w Niemczech. Tam Dakar startuje od 120 tysięcy euro (około 522 tys. zł). Klasyczne Q8 55 e-tron quattro wycenione jest na rynku niemieckim na kwotę 87 300 euro (ok. 378 tys. zł). Dakar będzie jedną z pierwszych wyjątkowych wersji aut elektrycznych, które kiedyś będą poszukiwane przez kolekcjonerów.

Audi Q8 E-Tron Edition Dakar mat. prasowe

Audi Q8 E-Tron Edition Dakar mat. prasowe