GM opracowuje dwie wersje nowego V8 – o pojemnościach 5,7 oraz 6,6 litra
Skończyły się czasy prześcigania się w deklaracjach o pełną elektryfikację. Jak bardzo wszystko się zmienia widać po General Motors. Koncern oficjalnie potwierdził, że pracuje nad szóstą generacją swojego kultowego silnika Small Block V8 – jednostki, która nieprzerwanie napędza amerykańskie samochody od 1954 roku. Nowy motor ma zadebiutować w Chevrolecie Silverado 1500 z rocznika 2027, a następnie trafić do innych modeli GM, w tym dużych SUV-ów oraz – jak sugerują przecieki z USA – także do nowej Corvetty. Według informacji amerykańskich portali branżowych, GM opracowuje dwie wersje nowego V8 – o pojemnościach 5,7 oraz 6,6 litra. Pierwsza z nich ma trafić do pick-upów i pełnowymiarowych SUV-ów, druga – do sportowych modeli.
Nowy Small Block nie będzie rewolucją w formie, ale w treści. GM pozostaje wierny 90-stopniowej konstrukcji cylindrów i klasycznej, popychaczowej architekturze zaworów, jednak wewnętrzne zmiany mają być znaczące. Inżynierowie zapowiadają niższe spalanie o 4–6 proc. względem obecnej generacji i aż 12 proc. w stosunku do jednostek z 2019 roku. To efekt modernizacji układu spalania, efektywniejszego chłodzenia, nowego sterowania zaworami i udoskonalonego wtrysku paliwa. Ten konserwatywny, ale niezwykle skuteczny układ konstrukcyjny przetrwał niemal 70 lat, stając się jednym z najdłużej produkowanych silników w historii motoryzacji. Zadebiutował jeszcze w latach 50., w epoce chromu i skrzydeł na błotnikach. Dziś - po 130 milionach wyprodukowanych egzemplarzy – ma nadal ogromne znaczenie dla amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego.
General Motors przeznaczy na rozwój nowego V8 ponad 854 miliony dolarów, w tym modernizację fabryk w Tonawanda (stan Nowy Jork) i Bay City (Michigan). To właśnie tam powstają kolejne pokolenia Small Blocków. Wbrew globalnym trendom GM uznaje, że silnik spalinowy wciąż ma przyszłość. Jak podkreśla prezes GM Mark Reuss, nowy silnik ma łączyć „legendarny charakter V8 z nowoczesną efektywnością”, a jego miejsce w portfolio koncernu pozostanie kluczowe. Co więcej, GM nie zamierza traktować tego projektu jako kroku wstecz – nowy V8 będzie współpracował z układami hybrydowymi, a w przyszłości także z paliwami alternatywnymi, w tym syntetycznymi.
Nie jest tajemnicą, że fani marki Chevrolet od miesięcy spekulują o nowym V8 w nowej generacji Corvetty. W sieci pojawiły się zdjęcia prototypów z szerokim nadwoziem i zamaskowanymi przednimi wlotami powietrza – prawdopodobnie testowych egzemplarzy nowej Corvette Grand Sport. Jeśli plotki się potwierdzą, to właśnie 6,6-litrowy Small Block szóstej generacji stanie się jej sercem. Dla GM to nie tylko kwestia emocji, ale też ekonomii skali. Szacuje się, że koncern produkuje ponad milion silników V8 rocznie, a zapotrzebowanie na nie w USA pozostaje ogromne. W samym segmencie pick-upów i SUV-ów V8 stanowi niemal połowę wszystkich sprzedawanych egzemplarzy.
Choć konstrukcyjnie Small Block pozostanie „analogowy”, nowa generacja ma otrzymać szereg usprawnień typowych dla XXI wieku. Oprócz modernizacji materiałowej i redukcji masy, silnik zostanie wyposażony w inteligentne zarządzanie cylindrami (Dynamic Fuel Management), nowy układ chłodzenia głowic i adaptacyjne sterowanie zaworami. W połączeniu z automatycznymi skrzyniami o 10 przełożeniach i mikrohybrydowym wsparciem 48V, jednostka ma spełniać przyszłe normy emisji, nie tracąc przy tym charakteru typowego dla amerykańskich V8 – głębokiego dźwięku, wysokiego momentu i natychmiastowej reakcji na gaz. Nowy Small Block V8 Chevroleta to nie bunt przeciw elektryfikacji – to manifest tradycji. Amerykanie nie chcą pożegnać się z dźwiękiem ośmiu cylindrów, a General Motors pokazuje, że w świecie baterii i cichych napędów wciąż jest miejsce na czystą, mechaniczną pasję. V8 wraca – bardziej efektywny, inteligentniejszy i gotowy na przyszłość.
CZY WIESZ, ŻE...
- GM produkuje rocznie ponad milion silników V8 – to więcej niż roczna sprzedaż wszystkich samochodów w Polsce.
- Pierwszy Small Block zadebiutował w 1954 roku i miał zaledwie 4,3 litra pojemności.
- Łącznie na świecie powstało ponad 130 milionów egzemplarzy silników z tej rodziny.
- GM zainwestuje 854 mln dolarów w modernizację fabryk, by utrzymać produkcję V8 po 2030 roku.
