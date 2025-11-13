Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego General Motors zdecydował się na rozwój nowej generacji silnika V8 w dobie elektryfikacji samochodów?

Które modele samochodów będą wyposażone w najnowszą wersję silnika V8?

Jakie znaczenie ma inwestycja w tradycyjny napęd V8 dla przyszłości amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego?

Skończyły się czasy prześcigania się w deklaracjach o pełną elektryfikację. Jak bardzo wszystko się zmienia widać po General Motors. Koncern oficjalnie potwierdził, że pracuje nad szóstą generacją swojego kultowego silnika Small Block V8 – jednostki, która nieprzerwanie napędza amerykańskie samochody od 1954 roku. Nowy motor ma zadebiutować w Chevrolecie Silverado 1500 z rocznika 2027, a następnie trafić do innych modeli GM, w tym dużych SUV-ów oraz – jak sugerują przecieki z USA – także do nowej Corvetty. Według informacji amerykańskich portali branżowych, GM opracowuje dwie wersje nowego V8 – o pojemnościach 5,7 oraz 6,6 litra. Pierwsza z nich ma trafić do pick-upów i pełnowymiarowych SUV-ów, druga – do sportowych modeli.

Nowy Small Block nie będzie rewolucją w formie, ale w treści. GM pozostaje wierny 90-stopniowej konstrukcji cylindrów i klasycznej, popychaczowej architekturze zaworów, jednak wewnętrzne zmiany mają być znaczące. Inżynierowie zapowiadają niższe spalanie o 4–6 proc. względem obecnej generacji i aż 12 proc. w stosunku do jednostek z 2019 roku. To efekt modernizacji układu spalania, efektywniejszego chłodzenia, nowego sterowania zaworami i udoskonalonego wtrysku paliwa. Ten konserwatywny, ale niezwykle skuteczny układ konstrukcyjny przetrwał niemal 70 lat, stając się jednym z najdłużej produkowanych silników w historii motoryzacji. Zadebiutował jeszcze w latach 50., w epoce chromu i skrzydeł na błotnikach. Dziś - po 130 milionach wyprodukowanych egzemplarzy – ma nadal ogromne znaczenie dla amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Inwestycja w dźwięk i emocje

General Motors przeznaczy na rozwój nowego V8 ponad 854 miliony dolarów, w tym modernizację fabryk w Tonawanda (stan Nowy Jork) i Bay City (Michigan). To właśnie tam powstają kolejne pokolenia Small Blocków. Wbrew globalnym trendom GM uznaje, że silnik spalinowy wciąż ma przyszłość. Jak podkreśla prezes GM Mark Reuss, nowy silnik ma łączyć „legendarny charakter V8 z nowoczesną efektywnością”, a jego miejsce w portfolio koncernu pozostanie kluczowe. Co więcej, GM nie zamierza traktować tego projektu jako kroku wstecz – nowy V8 będzie współpracował z układami hybrydowymi, a w przyszłości także z paliwami alternatywnymi, w tym syntetycznymi.