Kończy się era kolejnych fajnych modeli aut. Ostatni Ford opuścił fabrykę

W skromnych okolicznościach, bez uroczystej ceremonii, zakończył się ważny rozdział w historii motoryzacji. Z niemieckiej fabryki w Saarlouis wyjechał ostatni egzemplarz Forda Focusa ST – jednego z najbardziej cenionych hot hatchy ostatnich lat.

Publikacja: 09.10.2025 08:09

Linię produkcyjną w zakładzie Forda w Saarlouis (Niemcy) opuścił ostatni egzemplarz Focusa ST

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w produkcji samochodów ogłosił Ford w Europie?
  • Dlaczego fabryka w Saarlouis przestaje produkować auta?
  • Jakie inne modele hot hatchy są jeszcze dostępne na rynku?

Linię produkcyjną w zakładzie Forda w Saarlouis (Niemcy) opuścił ostatni egzemplarz Focusa ST. Informacja o tym wydarzeniu nie została oficjalnie ogłoszona przez centralę amerykańskiego koncernu – wieść rozeszła się za sprawą zdjęć opublikowanych przez pracowników fabryki na platformie Reddit. Na fotografiach widać czwartą generację Focusa ST z karteczką wetkniętą za przednią szybę – jedyny ślad pożegnania tego kultowego modelu. Standardowe wersje Focusa pozostaną w produkcji jeszcze przez kilka tygodni. Ich wytwarzanie ma się zakończyć w listopadzie 2025 r. Dla miłośników sportowych kompaktów historia dobiegła jednak końca już teraz.

Ostatni Ford Focus ST

Ostatni Ford Focus ST

Foto: screen Reddit

Ostatnia odsłona Focusa ST zadebiutowała w 2019 r. jako topowa, sportowa wersja czwartej generacji modelu. Pod maską pracował silnik 2.3 EcoBoost o mocy ok. 280 KM i maksymalnym momencie obrotowym 420 Nm. Jednostka napędowa, znana z Forda Mustanga, wykorzystywała turbosprężarkę Twin Scroll o niskiej bezwładności oraz technologię podtrzymania obrotów turbiny, opracowaną pierwotnie dla Forda GT. Dzięki temu Focus ST przyspieszał od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,7 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 250 km/h. Samochód posiadał elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (eLSD) firmy BorgWarner, który w czasie rzeczywistym rozdzielał moment na przednie koła. Auto można było zamówić zarówno jako pięciodrzwiowego hatchbacka, jak i w bardziej praktycznej wersji kombi.

Pierwsza generacja Forda Focusa ST

Pierwsza generacja Forda Focusa ST

Foto: mat. prasowe

Od Escorta do Focusa – 27 lat sukcesów

Historia Forda Focusa rozpoczęła się w 1998 r. kiedy model ten zastąpił legendarnego Escorta. Zaprojektowany według rewolucyjnej filozofii New Edge Design, Focus od razu przyciągnął uwagę odważną stylistyką i świetnymi właściwościami jezdnymi. Już pierwsza generacja zdobyła tytuł Samochodu Roku 1999, a przez pewien czas Focus był najchętniej kupowanym autem na świecie. Przez niemal trzy dekady powstały cztery generacje tego kompaktowego Forda. Każda z nich wniosła coś istotnego do segmentu – od innowacyjnego zawieszenia wielowahaczowego w pierwszej generacji, przez zaawansowane systemy bezpieczeństwa w trzeciej, aż po elektryfikację i nowoczesne technologie w czwartej odsłonie.

Ford Focus ST z 2005 roku

Ford Focus ST z 2005 roku

Foto: mat. prasowe

Wersje sportowe towarzyszyły Focusowi niemal od początku. Pierwsza generacja doczekała się w 2002 r. modelu ST170 z silnikiem 2.0 o mocy 173 KM, a później jeszcze mocniejszej odmiany – kultowego Focusa RS z turbodoładowaną jednostką 2.0 o mocy 215 KM. Prawdziwy przełom nastąpił w drugiej generacji, gdy w 2005 r. zadebiutował Focus ST z pięciocylindrowym silnikiem 2.5 pochodzącym od Volvo, oferującym 225 KM. To właśnie ta generacja ugruntowała pozycję Focusa jako jednego z najlepszych hot-hatchy na rynku. W 2009 r. pojawił się Focus RS z mocą 305 KM i rewolucyjnym systemem RevoKnuckle, który skutecznie ograniczał podsterowność. Trzecia generacja kontynuowała sportową tradycję z modelem ST oferującym 250 KM z silnika 2.0 EcoBoost, a RS dysponował już 350 KM i napędem na cztery koła z systemem drift mode. Czwarta generacja, której produkcja właśnie się kończy, skupiła się wyłącznie na wersji ST, rezygnując z jeszcze bardziej ekstremalnego RS.

Fabryka w Saarlouis – koniec długiej historii

Zakład Forda w Saarlouis, położony w niemieckim kraju związkowym Saara, ma bogatą historię związaną z produkcją sportowych Fordów. To właśnie tutaj w latach 2002–2003 powstał limitowany Focus RS pierwszej generacji w liczbie 4501 egzemplarzy. Przez dziesięciolecia fabryka zatrudniała około 4,5 tysiąca pracowników. Przyszłość zakładu stanęła pod znakiem zapytania w czerwcu 2022 r., gdy Ford zdecydował, że centrum produkcji pojazdów elektrycznych w Europie stanie się fabryka w hiszpańskiej Walencji. Dla Saarlouis, gdzie jedynym produkowanym modelem był Focus, oznaczało to wyrok. Koncern próbował znaleźć inwestora – wśród potencjalnych kandydatów wymieniano chiński koncern BYD – jednak negocjacje nie przyniosły efektu. Zgodnie z porozumieniem ze związkami zawodowymi IG Metall, po zakończeniu produkcji Focusa zatrudnienie w fabryce zostanie zredukowane z 4,5 tys. do około tysiąca pracowników. Zakład ma pozostać otwarty przynajmniej do końca 2032 r. ale już nie jako fabryka samochodów – Ford planuje utworzenie tam centrum technologicznego.

Ford Focus ST z 2012 roku

Ford Focus ST z 2012 roku

Foto: mat. prasowe

Kurczący się segment hot hatchy

Koniec produkcji Focusa ST wpisuje się w szerszy trend zaniku segmentu hot hatchy w Europie. Te kompaktowe, dynamiczne samochody, które przez dekady łączyły sportowe osiągi z codzienną praktycznością, dziś stają się rzadkością. Z rynku zniknęły już takie kultowe modele jak - Renault Clio RS czy Ford Fiesta ST. Niektóre, jak Abarth 500, przeszły na napęd elektryczny, tracąc swój pierwotny charakter.

Ford Focus ST z 2015 roku

Ford Focus ST z 2015 roku

Foto: mat. prasowe

Decyzja o zakończeniu produkcji Focusa to element szerokiej transformacji Forda w Europie. Koncern zapowiedział, że do 2030 roku wszystkie jego samochody osobowe będą w pełni elektryczne, a do 2035 roku również pojazdy dostawcze. W ostatnich latach z europejskiej oferty Forda zniknęły inne kultowe modele – w 2022 roku Mondeo, w 2023 minivany S-Max i Galaxy oraz legendarna Fiesta, sprzedana w liczbie ponad 18 milionów egzemplarzy. Teraz przyszła kolej na Focusa. Zamiast tradycyjnych kompaktów Ford stawia na SUV-y i elektryki. W ofercie pojawił się Explorer EV, opracowany we współpracy z Volkswagenem na platformie MEB, oraz Mustang Mach-E. W planach są kolejne kompaktowe crossovery, które mają rywalizować z Volkswagenem ID.3 czy Peugeotem e-2008.

Co zostaje po Focusie ST?

Dla wielu entuzjastów jazdy koniec Focusa ST oznacza stratę jednego z ostatnich prawdziwie emocjonujących i przystępnych cenowo hot hatchy. Focus ST czwartej generacji, kosztujący w Polsce ok. 170 tys. zł, oferował rasowe osiągi, świetne prowadzenie i praktyczne nadwozie – był idealnym kompromisem między sportowym charakterem a codzienną użytecznością. Na rynku wciąż dostępne są inne hot hatcheVolkswagen Golf GTI, Hyundai i30 N, Cupra Leon VZ czy Toyota GR Yaris – ale ich lista stale się skraca, a ceny rosną. Segment, który kiedyś symbolizował przystępne sportowe emocje, powoli staje się niszą dla wybranych.

Czy wiesz, że…
-Pierwszy Ford Focus RS powstał właśnie w Saarlouis – zbudowano tylko 4501 egzemplarzy.
-Focus był najczęściej kupowanym autem w Wielkiej Brytanii przez ponad dekadę.
-W latach 1998–2025 sprzedano ponad 16 milionów egzemplarzy Focusa na całym świecie.

Ford Focus ST z 2019 roku

Ford Focus ST z 2019 roku

Foto: mat. prasowe

Firmy Ford Ford Focus

