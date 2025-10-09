Pierwsza generacja Forda Focusa ST Foto: mat. prasowe

Od Escorta do Focusa – 27 lat sukcesów

Historia Forda Focusa rozpoczęła się w 1998 r. kiedy model ten zastąpił legendarnego Escorta. Zaprojektowany według rewolucyjnej filozofii New Edge Design, Focus od razu przyciągnął uwagę odważną stylistyką i świetnymi właściwościami jezdnymi. Już pierwsza generacja zdobyła tytuł Samochodu Roku 1999, a przez pewien czas Focus był najchętniej kupowanym autem na świecie. Przez niemal trzy dekady powstały cztery generacje tego kompaktowego Forda. Każda z nich wniosła coś istotnego do segmentu – od innowacyjnego zawieszenia wielowahaczowego w pierwszej generacji, przez zaawansowane systemy bezpieczeństwa w trzeciej, aż po elektryfikację i nowoczesne technologie w czwartej odsłonie.

Ford Focus ST z 2005 roku Foto: mat. prasowe

Wersje sportowe towarzyszyły Focusowi niemal od początku. Pierwsza generacja doczekała się w 2002 r. modelu ST170 z silnikiem 2.0 o mocy 173 KM, a później jeszcze mocniejszej odmiany – kultowego Focusa RS z turbodoładowaną jednostką 2.0 o mocy 215 KM. Prawdziwy przełom nastąpił w drugiej generacji, gdy w 2005 r. zadebiutował Focus ST z pięciocylindrowym silnikiem 2.5 pochodzącym od Volvo, oferującym 225 KM. To właśnie ta generacja ugruntowała pozycję Focusa jako jednego z najlepszych hot-hatchy na rynku. W 2009 r. pojawił się Focus RS z mocą 305 KM i rewolucyjnym systemem RevoKnuckle, który skutecznie ograniczał podsterowność. Trzecia generacja kontynuowała sportową tradycję z modelem ST oferującym 250 KM z silnika 2.0 EcoBoost, a RS dysponował już 350 KM i napędem na cztery koła z systemem drift mode. Czwarta generacja, której produkcja właśnie się kończy, skupiła się wyłącznie na wersji ST, rezygnując z jeszcze bardziej ekstremalnego RS.

Fabryka w Saarlouis – koniec długiej historii

Zakład Forda w Saarlouis, położony w niemieckim kraju związkowym Saara, ma bogatą historię związaną z produkcją sportowych Fordów. To właśnie tutaj w latach 2002–2003 powstał limitowany Focus RS pierwszej generacji w liczbie 4501 egzemplarzy. Przez dziesięciolecia fabryka zatrudniała około 4,5 tysiąca pracowników. Przyszłość zakładu stanęła pod znakiem zapytania w czerwcu 2022 r., gdy Ford zdecydował, że centrum produkcji pojazdów elektrycznych w Europie stanie się fabryka w hiszpańskiej Walencji. Dla Saarlouis, gdzie jedynym produkowanym modelem był Focus, oznaczało to wyrok. Koncern próbował znaleźć inwestora – wśród potencjalnych kandydatów wymieniano chiński koncern BYD – jednak negocjacje nie przyniosły efektu. Zgodnie z porozumieniem ze związkami zawodowymi IG Metall, po zakończeniu produkcji Focusa zatrudnienie w fabryce zostanie zredukowane z 4,5 tys. do około tysiąca pracowników. Zakład ma pozostać otwarty przynajmniej do końca 2032 r. ale już nie jako fabryka samochodów – Ford planuje utworzenie tam centrum technologicznego.