Koreańczycy w natarciu. Takich modeli nikt się nie spodziewał

Genesis wchodzi na ścieżkę, na którą do tej pory nie odważyła się wejść żadna koreańska marka. To dwa modele: seryjny GV60 Magma oraz koncepcyjny Magma GT. Razem otwierają nowy rozdział w historii Genesis – rozdział, który ma realnie zagrozić Ferrari, McLarenowi czy Porsche.

Publikacja: 24.11.2025 08:00

Pierwszym seryjnym modelem submarki Magma jest model GV60

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Pierwszym seryjnym modelem submarki Magma jest model GV60. To znany elektryk Genesis GV60, ale przerobiony w sposób, który pozwala mówić o nim jak o aucie po mocnym tuningu. Auto korzysta z tej samej techniki, którą znamy z Hyundaia Ioniqa 5 N, ale w bardziej wyrafinowanym i mocniejszym wydaniu. W aucie pracują dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 609 KM i 740 Nm, a w trybie Boost dostępne jest nawet 650 KM i 790 Nm. To moc, która wprowadza tego SUV-a na poziom aut sportowych. Zresztą osiągi też. Setka w około 3,5 sekundy. 200 km/h z miejsca osiąga w zaledwie 10,9 s. Prędkość maksymalna: 264 km/h.

Genesis GV60 Magma

Foto: mat. prasowe

Nadwozie nie jest przerysowane, ale pełne ciekawych zmian: poszerzone błotniki, obniżone o 20 mm zawieszenie, nowe zderzaki i 21-calowe koła. Wszystko podporządkowano ciekawszemu i bardziej sportowemu wyglądowi. We wnętrzu Magma stara się zabrać pasażerów do świata sportu i luksusu. Mikrofibra, kontrastowe pomarańczowe przeszycia, wyświetlacze z danymi o temperaturze baterii, G-force czy pracy układu napędowego. Na kierownicy pojawia się przycisk Boost, a systemy takie jak VGS (wirtualna zmiana biegów), Drift Mode i High-Performance Battery Control są przeniesione z Hyundaia Ioniq 5 N. Debiut rynkowy GV60 Magma zaplanowano na 2026 rok. Ceny nie są znane, ale na wybranych rynkach w Europie można spodziewać się poziomu powyżej 80 tys. euro. Niestety mimo zapowiedzi Genesis nadal nie doczekał się polskiego debiutu.

Genesis GV60 Magma

Foto: mat. prasowe

Magma GT Concept: koreański supercar z V8, który uderza w Ferrari

Drugi debiut to zupełnie inna liga. Magma GT Concept to projekt, który nigdy wcześniej nie był kojarzony z żadną koreańską marką: rasowy supersamochód z umieszczonym centralnie silnikiem V8 biturbo. I to nie byle jakim – to jednostka skonstruowana z dwóch czterocylindrowych silników 1.6 Turbo, znanych z rajdowych Hyundaiów WRC. Razem tworzą 3,2-litrowe, podwójnie doładowane V8. W wersji wyścigowej motor ten będzie startować w WEC w prototypie Magma GMR-001.

Genesis Magma GT Concept

Foto: mat. prasowe

GT Concept jest pierwszym krokiem do homologacji auta klasy GT3 – a to oznacza, że w przyszłości Genesis planuje sprzedać co najmniej 200 drogowych egzemplarzy tego modelu. Auto ma trafić na rynek w okolicach 2027–2028 roku, również w odmianach bardziej cywilnych, torowych i w możliwej wersji roadster. Sylwetka jest klasyczna dla supersamochodu: niska maska, długi dach opadający w kierunku krótkiego „boat-tail”, poszerzone tylne nadkola i charakterystyczne, zintegrowane z reflektorami skrzydełka aerodynamiczne. Drzwi otwierają się do góry, a tylny dyfuzor wieńczy potężny centralny układ wydechowy z trzema rurami. Brak wielkiego tylnego skrzydła wynika ze strategii projektanta Luca Donckerwolke – aerodynamikę realizują powierzchnie nadwozia i kanały powietrzne. Co ważne, wersja drogowa ma zostać wyposażona w hybrydę – tak jak Ferrari 296 GTB czy McLaren Artura – ale wersja GT3 będzie już czysto spalinowa.

Genesis Magma GT Concept

Foto: mat. prasowe

Korea atakuje elitę

Oba modele pokazują, że Genesis nie zamierza już ścigać Niemców jedynie komfortem i wykończeniem. Teraz chce zagrozić Ferrari i McLarenowi na torze oraz Audi RS i Mercedesom AMG na drogach. Po raz pierwszy koreańska marka deklaruje ambicje wejścia do GT3 – a to najwyższy poziom motorsportu dostępny dla klientów. Magma GT ma stać się drogowskazem całej linii produktów sportowych, a GV60 Magma – jej dostępniejszą, ale nadal radykalną wizytówką. W ciągu dwóch lat do gamy Magma dołączą kolejne modele, a seryjna produkcja superauta ma rozpocząć się tuż po homologacji dla wersji GT3.

CZY WIESZ, ŻE...
- Genesis powstał jako luksusowy projekt Hyundaia dopiero w 2015 roku. W ciągu dekady marka przeskoczyła od limuzyn do prac nad własnym hipersamochodem klasy Le Mans.
- To pierwszy raz w historii, kiedy koreański producent planuje homologację auta do wyścigów GT3 – segmentu zdominowanego przez Ferrari, Porsche, Lamborghini i McLarena.
- Twórcą Magma GT i całej linii Magma jest Luc Donckerwolke, były projektant Lamborghini, Bentleya i Audi, który odpowiadał m.in. za Lamborghini Murciélago i Gallardo.

Genesis Magma GT Concept

Foto: mat. prasowe

Genesis GV60 Magma

Foto: mat. prasowe

