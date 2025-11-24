Aktualizacja: 24.11.2025 15:16 Publikacja: 24.11.2025 08:00
Pierwszym seryjnym modelem submarki Magma jest model GV60
Foto: mat. prasowe
Pierwszym seryjnym modelem submarki Magma jest model GV60. To znany elektryk Genesis GV60, ale przerobiony w sposób, który pozwala mówić o nim jak o aucie po mocnym tuningu. Auto korzysta z tej samej techniki, którą znamy z Hyundaia Ioniqa 5 N, ale w bardziej wyrafinowanym i mocniejszym wydaniu. W aucie pracują dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 609 KM i 740 Nm, a w trybie Boost dostępne jest nawet 650 KM i 790 Nm. To moc, która wprowadza tego SUV-a na poziom aut sportowych. Zresztą osiągi też. Setka w około 3,5 sekundy. 200 km/h z miejsca osiąga w zaledwie 10,9 s. Prędkość maksymalna: 264 km/h.
Genesis GV60 Magma
Foto: mat. prasowe
Nadwozie nie jest przerysowane, ale pełne ciekawych zmian: poszerzone błotniki, obniżone o 20 mm zawieszenie, nowe zderzaki i 21-calowe koła. Wszystko podporządkowano ciekawszemu i bardziej sportowemu wyglądowi. We wnętrzu Magma stara się zabrać pasażerów do świata sportu i luksusu. Mikrofibra, kontrastowe pomarańczowe przeszycia, wyświetlacze z danymi o temperaturze baterii, G-force czy pracy układu napędowego. Na kierownicy pojawia się przycisk Boost, a systemy takie jak VGS (wirtualna zmiana biegów), Drift Mode i High-Performance Battery Control są przeniesione z Hyundaia Ioniq 5 N. Debiut rynkowy GV60 Magma zaplanowano na 2026 rok. Ceny nie są znane, ale na wybranych rynkach w Europie można spodziewać się poziomu powyżej 80 tys. euro. Niestety mimo zapowiedzi Genesis nadal nie doczekał się polskiego debiutu.
Czytaj więcej
Hyundai zdradził, że jest możliwość ekspansji marki Genesis na polski rynek. To koreańska marka,...
Genesis GV60 Magma
Foto: mat. prasowe
Drugi debiut to zupełnie inna liga. Magma GT Concept to projekt, który nigdy wcześniej nie był kojarzony z żadną koreańską marką: rasowy supersamochód z umieszczonym centralnie silnikiem V8 biturbo. I to nie byle jakim – to jednostka skonstruowana z dwóch czterocylindrowych silników 1.6 Turbo, znanych z rajdowych Hyundaiów WRC. Razem tworzą 3,2-litrowe, podwójnie doładowane V8. W wersji wyścigowej motor ten będzie startować w WEC w prototypie Magma GMR-001.
Genesis Magma GT Concept
Foto: mat. prasowe
GT Concept jest pierwszym krokiem do homologacji auta klasy GT3 – a to oznacza, że w przyszłości Genesis planuje sprzedać co najmniej 200 drogowych egzemplarzy tego modelu. Auto ma trafić na rynek w okolicach 2027–2028 roku, również w odmianach bardziej cywilnych, torowych i w możliwej wersji roadster. Sylwetka jest klasyczna dla supersamochodu: niska maska, długi dach opadający w kierunku krótkiego „boat-tail”, poszerzone tylne nadkola i charakterystyczne, zintegrowane z reflektorami skrzydełka aerodynamiczne. Drzwi otwierają się do góry, a tylny dyfuzor wieńczy potężny centralny układ wydechowy z trzema rurami. Brak wielkiego tylnego skrzydła wynika ze strategii projektanta Luca Donckerwolke – aerodynamikę realizują powierzchnie nadwozia i kanały powietrzne. Co ważne, wersja drogowa ma zostać wyposażona w hybrydę – tak jak Ferrari 296 GTB czy McLaren Artura – ale wersja GT3 będzie już czysto spalinowa.
Genesis Magma GT Concept
Foto: mat. prasowe
Oba modele pokazują, że Genesis nie zamierza już ścigać Niemców jedynie komfortem i wykończeniem. Teraz chce zagrozić Ferrari i McLarenowi na torze oraz Audi RS i Mercedesom AMG na drogach. Po raz pierwszy koreańska marka deklaruje ambicje wejścia do GT3 – a to najwyższy poziom motorsportu dostępny dla klientów. Magma GT ma stać się drogowskazem całej linii produktów sportowych, a GV60 Magma – jej dostępniejszą, ale nadal radykalną wizytówką. W ciągu dwóch lat do gamy Magma dołączą kolejne modele, a seryjna produkcja superauta ma rozpocząć się tuż po homologacji dla wersji GT3.
CZY WIESZ, ŻE...
- Genesis powstał jako luksusowy projekt Hyundaia dopiero w 2015 roku. W ciągu dekady marka przeskoczyła od limuzyn do prac nad własnym hipersamochodem klasy Le Mans.
- To pierwszy raz w historii, kiedy koreański producent planuje homologację auta do wyścigów GT3 – segmentu zdominowanego przez Ferrari, Porsche, Lamborghini i McLarena.
- Twórcą Magma GT i całej linii Magma jest Luc Donckerwolke, były projektant Lamborghini, Bentleya i Audi, który odpowiadał m.in. za Lamborghini Murciélago i Gallardo.
Genesis Magma GT Concept
Foto: mat. prasowe
Genesis GV60 Magma
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Hyundai Ioniq 9 to duży, elektryczny SUV z ogromnym akumulatorem. W środku ma oferować pasażerom...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwszym seryjnym modelem submarki Magma jest model GV60. To znany elektryk Genesis GV60, ale przerobiony w sposób, który pozwala mówić o nim jak o aucie po mocnym tuningu. Auto korzysta z tej samej techniki, którą znamy z Hyundaia Ioniqa 5 N, ale w bardziej wyrafinowanym i mocniejszym wydaniu. W aucie pracują dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 609 KM i 740 Nm, a w trybie Boost dostępne jest nawet 650 KM i 790 Nm. To moc, która wprowadza tego SUV-a na poziom aut sportowych. Zresztą osiągi też. Setka w około 3,5 sekundy. 200 km/h z miejsca osiąga w zaledwie 10,9 s. Prędkość maksymalna: 264 km/h.
Są takie momenty w historii motoryzacji, w których masz wrażenie, że właśnie następuje przesunięcie tektoniczne....
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Podczas targów Fieracavalli w Weronie zadebiutował samochód, który wg. Stellantisa ma odmienić sposób, w jaki Eu...
To ulubiona marka ludzi, którzy równie mocno cenią moc i sportowe emocje co wysublimowany styl. Aston Martin, bo...
Renault przygotowuje wielki powrót jednego z najbardziej kultowych modeli w historii marki. Nowy Twingo E-Tech z...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Porsche rozszerza gamę elektrycznego Macana o wersję GTS – wariant, który ma wypełnić przestrzeń pomiędzy bardzi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas