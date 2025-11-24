Magma GT Concept: koreański supercar z V8, który uderza w Ferrari

Drugi debiut to zupełnie inna liga. Magma GT Concept to projekt, który nigdy wcześniej nie był kojarzony z żadną koreańską marką: rasowy supersamochód z umieszczonym centralnie silnikiem V8 biturbo. I to nie byle jakim – to jednostka skonstruowana z dwóch czterocylindrowych silników 1.6 Turbo, znanych z rajdowych Hyundaiów WRC. Razem tworzą 3,2-litrowe, podwójnie doładowane V8. W wersji wyścigowej motor ten będzie startować w WEC w prototypie Magma GMR-001.

Genesis Magma GT Concept Foto: mat. prasowe

GT Concept jest pierwszym krokiem do homologacji auta klasy GT3 – a to oznacza, że w przyszłości Genesis planuje sprzedać co najmniej 200 drogowych egzemplarzy tego modelu. Auto ma trafić na rynek w okolicach 2027–2028 roku, również w odmianach bardziej cywilnych, torowych i w możliwej wersji roadster. Sylwetka jest klasyczna dla supersamochodu: niska maska, długi dach opadający w kierunku krótkiego „boat-tail”, poszerzone tylne nadkola i charakterystyczne, zintegrowane z reflektorami skrzydełka aerodynamiczne. Drzwi otwierają się do góry, a tylny dyfuzor wieńczy potężny centralny układ wydechowy z trzema rurami. Brak wielkiego tylnego skrzydła wynika ze strategii projektanta Luca Donckerwolke – aerodynamikę realizują powierzchnie nadwozia i kanały powietrzne. Co ważne, wersja drogowa ma zostać wyposażona w hybrydę – tak jak Ferrari 296 GTB czy McLaren Artura – ale wersja GT3 będzie już czysto spalinowa.

Genesis Magma GT Concept Foto: mat. prasowe

Korea atakuje elitę

Oba modele pokazują, że Genesis nie zamierza już ścigać Niemców jedynie komfortem i wykończeniem. Teraz chce zagrozić Ferrari i McLarenowi na torze oraz Audi RS i Mercedesom AMG na drogach. Po raz pierwszy koreańska marka deklaruje ambicje wejścia do GT3 – a to najwyższy poziom motorsportu dostępny dla klientów. Magma GT ma stać się drogowskazem całej linii produktów sportowych, a GV60 Magma – jej dostępniejszą, ale nadal radykalną wizytówką. W ciągu dwóch lat do gamy Magma dołączą kolejne modele, a seryjna produkcja superauta ma rozpocząć się tuż po homologacji dla wersji GT3.

CZY WIESZ, ŻE...

- Genesis powstał jako luksusowy projekt Hyundaia dopiero w 2015 roku. W ciągu dekady marka przeskoczyła od limuzyn do prac nad własnym hipersamochodem klasy Le Mans.

- To pierwszy raz w historii, kiedy koreański producent planuje homologację auta do wyścigów GT3 – segmentu zdominowanego przez Ferrari, Porsche, Lamborghini i McLarena.

- Twórcą Magma GT i całej linii Magma jest Luc Donckerwolke, były projektant Lamborghini, Bentleya i Audi, który odpowiadał m.in. za Lamborghini Murciélago i Gallardo.