Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego General Motors zdecydował się na zwiększenie inwestycji w pojazdy spalinowe?

Jak zakończenie federalnego programu dopłat wpłynęło na rynek motoryzacyjny w USA?

Jakie były wcześniejsze plany General Motors dotyczące elektryfikacji swojej oferty?

General Motors ogłosił, że w trzecim kwartale 2025 r. odnotuje obciążenie finansowe na poziomie 1,6 miliarda dolarów, związane bezpośrednio z reorganizacją strategii produkcyjnej. Z tej kwoty 1,2 miliarda dolarów zostanie przeznaczone na ograniczenie mocy produkcyjnych dla pojazdów elektrycznych oraz przygotowanie linii montażowych do powrotu modeli spalinowych – w szczególności popularnych wśród amerykańskich konsumentów SUV-ów. Pozostałe 400 mln dolarów to odszkodowania dla producentów baterii i dostawców komponentów do aut elektrycznych wynikające z anulowania lub znacznego zmniejszenia dotychczasowych zamówień. Te liczby pokazują skalę zaangażowania koncernu w projekt elektrycznej transformacji i rozmiar obecnego zwrotu.

Fundamentalne zmiany w amerykańskiej motoryzacji

Bezpośrednim powodem decyzji GM są fundamentalne zmiany w polityce federalnej USA. Po objęciu urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa administracja amerykańska wycofała się z programu dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, który oferował nabywcom ulgi podatkowe w wysokości do 7,5 tys. USD przy zakupie nowego oraz do 4 tys. przy zakupie używanego pojazdu elektrycznego, kwalifikujące się do dotacji. Program funkcjonował do 30 września 2025 roku. Jego zakończenie wywołało efekt domina – w sierpniu i wrześniu rynek odnotował rekordową sprzedaż, gdy konsumenci w ostatniej chwili starali się skorzystać z dopłat. Po tym okresie popyt gwałtownie spadł. Na placach dealerskich i parkingach u dilerów pozostało ponad 20 tysięcy niesprzedanych samochodów elektrycznych marek GM, których dzisiaj nikt nie chce kupować bez rządowego wsparcia.

Równocześnie administracja Trumpa złagodziła federalne przepisy dotyczące emisji spalin. W praktyce oznacza to, że producenci nie są już zmuszani do intensywnej elektryfikacji swojej oferty, mogąc ponownie oferować pojazdy z większymi, bardziej zyskownymi silnikami spalinowymi. Patrząc historycznie jeszcze w 2021 roku General Motors był sztandarowym przykładem elektrycznej transformacji amerykańskiej motoryzacji. Prezes Mary Barra zapowiadała inwestycję 27 miliardów dolarów w pojazdy elektryczne i autonomiczne do 2025 r. Koncern obiecywał wprowadzenie 30 nowych modeli elektrycznych do końca dekady oraz całkowitą rezygnację ze sprzedaży pojazdów spalinowych do 2035 r.