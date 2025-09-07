Rolls-Royce Phantom VII po modernizacji w 2012 roku Foto: mat. prasowe

Ósmy i póki co ostatni Phantom ujrzał światło dzienne w 2017 roku. Limuzyna zbudowana jest na nowej platformie „Architecture of Luxury”. Ma całkowicie aluminiową konstrukcję nadwozia – o 30 proc. sztywniejszą i lżejszą niż w poprzedniej generacji. Komfort akustyczny osiągnięto dzięki 130 kg izolacji dźwiękowej, podwójnym szybom (6 mm), warstwom antyrezonacyjnym i materiałom absorpcyjnym w podsufitce, drzwiach i bagażniku, jak i unikalnym specjalnie dla tego modelu stworzonym oponom „Silent-Seal” z piankową warstwą, redukujące hałas o 9 dB. Rolls-Royce pozostał wierny silnikowi V12, który nadal ma 6,75 litra pojemności, dwie turbosprężarki i generuje 563 KM i 900 Nm momentu obrotowego.

Pneumatyczne zawieszenie ma aktywną stabilizację, a do tego kamerę skanującą drogę w celu przewidywania nierówności (tzw. „magic carpet ride”). Dla łatwiejszego manewrowania limuzyną o długości 5,76 m (5,98 wersja LWB) zamontowano skrętne tylne koła. Po raz pierwszy pojawiły się 22‑calowe felgi, największe w historii marki. Na zwieńczenie całości można zamówić ręcznie malowaną linię coachline (3 mm) przez mistrza Marka Courta , który wykonuje ten majstersztyk ręcznie. Starlight Headliner, czyli podsufitka z kilkoma tysiącami punktów światła może być opcjonalnie zaprogramowana, np. jako widok nieba z daty urodzin właściciela auta. W maju 2022 roku Phantom otrzymał ostatnią aktualizację.

Żaden z wcześniejszych Phantomów nie był tak dopracowany jak ósma generacja. Przez ostatnie sto lat Phantom pozostał wierny swoim założeniom. To nadal „najlepszy samochód na świecie", auto, które nie zna pojęcia kompromisu. W tym Rollsie celebrujesz każdy metr podróży. To istna ceremonia na czterech kołach. Przez te sto lat nie zmieniła się aura wokół tego modelu. Jego nazwa – Phantom – idealnie oddaje klimat tego spektakularnego automobilu. Wtedy, jak i dzisiaj odnosi się do czegoś tajemniczego, ulotnego, niematerialnego, a jednocześnie imponującego i niedostępnego dla zwykłych śmiertelników. To luksus na granicy rzeczywistości.

Historia Rolls-Royce'a Phantom w pigułce:

Phantom I (1925–1931): zadebiutował z 7,7-litrowym rzędowym silnikiem sześciocylindrowym, tak cichym, że zyskał przydomek „najlepszego samochodu na świecie”.

Phantom II (1929–1936): Ulepszone podwozie i zawieszenie zapewniały lepsze prowadzenie.

Phantom III (1936–1939): Jedyny przedwojenny Phantom V12, z silnikiem 7,3 litra i zaawansowanym niezależnym zawieszeniem przednim.

Phantom IV (1950–1956): Wyprodukowano zaledwie 18 egzemplarzy, wyłącznie dla członków rodziny królewskiej i głów państw, napędzany 8-cylindrowym rzędowym silnikiem.Phantom V (1959–1968): Zarówno gwiazdy rocka, jak i dygnitarze uwielbiali jego 6,2-litrowy silnik V8 i przepastną tylną kanapa – wśród nich Elvis i Lennon.

Phantom VI (1968–1990): Luksusowy samochód w szczytowym okresie swojej świetności, z 6,75-litrowym silnikiem V8 i królewskimi proporcjami, które uczyniły z niego ulubioną limuzynę najważniejszych ludzi na świecie.

Phantom VII (2003–2017): Zapoczątkował erę modeli z Goodwood z całkowicie aluminiową ramą przestrzenną, 6,75-litrowym silnikiem V12 (453 KM) i nowoczesnymi technologiami. Umocnił pozycję Phantoma jako najlepszej luksusowej limuzyny na świecie.

Phantom VIII (2017–obecnie): Kontynuacja koncepcji „Architektury Luksusu”, nadal silnik V12 o pojemności 6,75 litra (563 KM, 900 Nm), deska rozdzielcza „The Gallery” i kultową podsufitką Starlight.

Gwiazdy i legendy za kierownicą R-R Phantoma. Niewiele samochodów może poszczycić się taką listą celebrytów jak ten model Rolls-Royce'a



Phantom I Marlene Dietrich (1930): Podarowany przez wytwórnię filmową Paramount, polakierowany w odważną zieleń, pojawił się nawet na ekranie w filmie Maroko z 1930 r. Foto: Bonhams

Phantom V Elvisa Presleya (1963): wyposażony w mikrofon, lodówkę i specjalny lakier Foto: mat. prasowe

John Lennon miał dwa Phantomy, jednego z roku 1964, drugiego z 1968. Phantom V był wyposażony w telewizor, lodówkę. Jeden z nich był później przekształcony w psychodeliczne żółte arcydzieło. Foto: mat. prasowe

Rolls-Royce Phantom V należący do Liberace, amerykańskiego artysty estradowego. Jego Rolls stał się legendą. Do jego karoserii doklejone były lustrzane płytki i dzięki temu stojąc na scenie w Las Vegas mienił się w świetle reflektorów. Foto: mat. prasowe