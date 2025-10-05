Przejście z rzędowej „szóstki”, napędzającej wcześniejsze generacje Skyline GT-R (R32, R33, R34), na silnik V6 było jedną z najważniejszych zmian technicznych. Nowa jednostka była nie tylko mocniejsza, lecz także bardziej kompaktowa, co pozwoliło na lepsze rozłożenie masy pojazdu. GT-R R35 od samego początku pokazywał, że powstał po to, by rywalizować z najlepszymi. Japoński sportowiec wielokrotnie walczył o rekordy na niemieckim Nürburgringu. W 2007 roku przejechał słynną Północną Pętlę w 7 minut i 38 s., a dekadę później uzyskał najlepszy czas – 7 minut i 8,679 s. Ale to nie wszystko – w 2016 roku R35 GT-R ustanowił światowy rekord prędkości w drifcie, trafiając do Księgi Rekordów Guinnessa. Specjalnie przygotowany egzemplarz jechał bokiem, osiągając 304,96 km/h. Te osiągi nie były przypadkowe – GT-R wyposażono w zaawansowane systemy, w tym napęd na wszystkie koła, który inteligentnie rozdzielał moc między osiami w zależności od warunków jazdy.

Nissan-Skyline GT-R R32 z 1989 r. Foto: mat. prasowe

Zakończenie produkcji GT-R przebiegało etapami. Sprzedaż w Europie zakończyła się w 2022 r., podczas gdy inne rynki mogły cieszyć się tym modelem dłużej. Nissan ogłosił zakończenie sprzedaży na rynku północnoamerykańskim w październiku 2024 roku, wprowadzając dwie ekskluzywne odmiany: T-Spec Takumi oraz Skyline Limited Edition. Japonia, jako ojczyzna GT-R, otrzymała przywilej bycia ostatnim rynkiem, na którym można było kupić nowy egzemplarz tego legendarnego modelu. To symboliczne domknięcie pewnej epoki – dla auta, które zawsze pozostawało głęboko zakorzenione w japońskiej kulturze motoryzacyjnej. Warto jednak dodać, że pomimo zakończenia produkcji, historia GT-R nie kończy się na modelu R35.

Nissan GT-R – 18 lat wyjątkowej historii

Prezes i dyrektor generalny Nissana Ivan Espinosa zapowiedział, że możemy oczekiwać nowej generacji sportowego modelu o tej nazwie. W oficjalnym oświadczeniu powiedział: Po 18 niezwykłych latach R35 GT-R pozostawił trwały ślad w historii motoryzacji. Jego dziedzictwo jest świadectwem pasji naszego zespołu i lojalności naszych klientów na całym świecie. Szef Nissana dodał, że jest świadomy wysokich oczekiwań wobec następcy. - Znaczek GT-R nie jest czymś, co można zastosować do każdego pojazdu – jest zarezerwowany dla czegoś naprawdę wyjątkowego, a R35 ustawił poprzeczkę niezwykle wysoko – podkreślił podczas ceremonii zakończenia produkcji.

Nissan-Skyline GT-R R35 z 2022 r. Foto: mat. prasowe

GT-R R35 zapisał się w historii nie tylko dzięki swoim osiągom, ale również dzięki demokratyzacji superszybkości. W momencie premiery w 2007 roku oferował osiągi porównywalne z najdroższymi europejskimi supersamochodami, ale w cenie znacznie niższej. To zmieniło rynek i zmusiło konkurencję do przewartościowania swoich strategii. Model R35 pokazał, jak ważna jest ciągła ewolucja. Przez 18 lat produkcji Nissan systematycznie ulepszał swoje dzieło, wprowadzając modyfikacje w silniku, skrzyni biegów, zawieszeniu i aerodynamice. Każdy rocznik przynosił nowe rozwiązania, dzięki czemu GT-R pozostał konkurencyjny przez tak długi okres. Teraz pozostaje tylko czekać, jak Nissan zinterpretuje dziedzictwo GT-R w epoce elektryfikacji i coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych.