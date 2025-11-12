Elektryki rosną – ale wolniej, niż zakładano

Popularność aut elektrycznych rzeczywiście rośnie, ale nie w tempie rewolucyjnym. Według ACEA, w Europie elektryki stanowiły 17,7 proc. sprzedaży w pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r. – wzrost z 14,1 proc. rok wcześniej. Globalnie sprzedano ponad 17 milionów elektryków, a prognozy na 2025 wskazują ponad 20 milionów sztuk. To nadal mniej niż zakładały prognozy. I choć w Norwegii udział EV przekracza 89 proc., w USA to zaledwie 9,2 proc. Transformacja nie będzie ani szybka, ani jednolita – dokładnie tak, jak przewidywały Toyota, BMW i Mazda.

BMW: rozwój, nie rezygnacja

BMW nie tylko nie porzuca silników spalinowych – wręcz je rozwija. Nowe generacje R6 i V8 spełniają normy Euro 7, a diesel pozostaje w ofercie, np. w nadchodzącym X5. Niemcy inwestują też ponad 10 miliardów euro w platformę Neue Klasse, która stanie się podstawą dla kolejnych elektryków – iX3, i3 czy przyszłego modelu wodorowego opracowanego wspólnie z Toyotą. CEO BMW, Oliver Zipse, nie pozostawia złudzeń: unijny zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 r. to błąd, który ogranicza wolność konsumentów i zagrozi rynkowi pracy.

Toyota: hybryda jako złoty środek

Toyota trzyma się swojej sprawdzonej hybrydy, rozwija też elektryki, technologie wodorowe, a także inwestuje w paliwa syntetyczne i biopaliwa. Testuje też silniki spalinowe spalające wodór w sportowych prototypach GR Yaris i GR Corolla. Szef rady nadzorczej Akio Toyoda przewidział, że EV nie przekroczą 30 proc. rynku – i wiele wskazuje na to, że miał rację.

Mazda: napęd rozsądku

Mazda ma w swojej ofercie silniki benzynowe, diesla, elektryczne, hybrydy (również plug-in) i nie ustaje w ich rozwoju. Mazda nie tylko nie zrezygnowała z diesla, ale w 2022 r. zaprezentowała nowy sześciocylindrowy silnik wysokoprężny typu mild hybrid. Dostosowany do dużych SUV-ów i łączący moc z niską emisją CO₂. Firma rozwija także nowy silnik benzynowy Skyactiv-Z, który ma pojawić się w 2027 roku. Będzie pracował na ubogiej mieszance, dzięki czemu spełni normy Euro 7. Skyactiv-Z będzie „silnikiem Lambda 1”. Wartość lambda-1 odnosi się do stosunku powietrza do paliwa, przy którym teoretycznie paliwo może ulec całkowitemu spaleniu. Mazda, podobnie jak Porsche, pracuje nad rozwojem technologii paliw syntetycznych, które można stosować we flocie już istniejących samochodów.

Michael Steiner, członek zarządu ds. badań i rozwoju Porsche, zastanawia się, dlaczego nie wykorzystujemy takiej szansy, jaką dają biopaliwa i paliwa syntetyczne, które zapewniają zamknięty obieg CO₂. Stosowanie ekologicznych paliw oznaczałoby szybkie ograniczenie emisji dwutlenku węgla nie tylko w przypadku nowych samochodów, ale również we flocie sięgającej półtora miliarda aut, które już jeżdżą po drogach całego świata i pozostaną na nich przez najbliższe dekady.