Premium na prądzie. Audi liderem rejestracji aut elektrycznych w Polsce

Audi zostało liderem sprzedaży nowych samochodów elektrycznych w Polsce już drugi miesiąc z rzędu. Dane rejestracyjne pokazują, że niemiecka marka nie tylko korzysta na boomie elektromobilności w Polsce, ale też realnie przyspiesza transformację segmentu premium.

Publikacja: 15.12.2025 08:36

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Polski rynek samochodów elektrycznych wchodzi w kolejną fazę dynamicznego wzrostu, a jednym z największych beneficjentów tej zmiany jest Audi. Według najnowszych danych rejestracyjnych marka już drugi miesiąc z rzędu zajmuje pozycję lidera sprzedaży nowych aut elektrycznych w Polsce, potwierdzając swoją silną pozycję w segmencie BEV. Od stycznia do listopada 2025 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 2 501 elektrycznych Audi, co oznacza wzrost aż o 158 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To jeden z najwyższych wskaźników dynamiki w segmencie premium i wyraźny sygnał, że klienci coraz częściej wybierają napęd elektryczny także w droższych klasach samochodów.

Audi E SUV Concept to duży elektryczny SUV, niemal gotowy do produkcji i zapowiadający drugi model s
Samochód Jutra
Audi przyspiesza w Chinach. Drugi model bez logo marki, ale z polskim akcentem

Audi liderem drugi miesiąc z rzędu

Kluczową rolę w tym wyniku odegrały dwa modele. Audi Q4 e-tron pozostaje filarem elektrycznej oferty marki i jednym z najchętniej wybieranych elektrycznych SUV-ów premium w Polsce. Z kolei nowe Audi Q6 e-tron w krótkim czasie zbudowało istotny udział w sprzedaży, co pokazuje, że rynek szybko adaptuje najnowsze rozwiązania technologiczne oparte na platformie PPE. Według danych SAMAR, od początku roku do końca listopada zarejestrowano 1 181 egzemplarzy Audi Q4 e-tron oraz 725 modeli Q6 e-tron. Do tego dochodzi 542 rejestracje modeli A6 e-tron i S6 e-tron, 43 sportowe e-tron GT oraz 10 egzemplarzy Q8 e-tron. Struktura sprzedaży jasno pokazuje, że klienci coraz chętniej sięgają po elektryczne modele klasy średniej i wyższej.

Audi Q6 e-tron

Audi Q6 e-tron

Foto: mat. prasowe

Równolegle rośnie zainteresowanie hybrydami plug-in. Po okresie wyraźnego spowolnienia segment PHEV ponownie zyskuje na znaczeniu, szczególnie wśród klientów flotowych. Dla wielu firm to etap przejściowy w stronę pełnej elektromobilności, pozwalający stopniowo dostosować się do nowych realiów kosztowych i infrastrukturalnych. – Widzimy, że rozwój rynku nie ogranicza się już wyłącznie do największych aglomeracji. Rejestracje samochodów elektrycznych rosną w większości województw, a decyzje zakupowe coraz częściej wynikają z chłodnej kalkulacji kosztów i realnych potrzeb użytkowników – podkreśla Przemysław Schwarz, dyrektor sprzedaży marki Audi w Polsce. – Istotną rolę odgrywają również programy dopłat, które znacząco zwiększają atrakcyjność oferty.

Wszystko wskazuje na to, że końcówka roku może jeszcze umocnić pozycję Audi na rynku elektromobilności. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2025 r. może okazać się przełomowy dla marki w Polsce – nie tylko pod względem wolumenów, ale też zmiany postrzegania aut elektrycznych w segmencie premium.

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron

Foto: mat. prasowe

Audi Q3 jest jednym z filarów marki, sprzedano już ponad 2 mln egzemplarzy tego modelu
Ten pierwszy raz
Audi Q3: Konsekwencja stabilnych decyzji

Źródło: rp.pl

