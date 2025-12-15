Polski rynek samochodów elektrycznych wchodzi w kolejną fazę dynamicznego wzrostu, a jednym z największych beneficjentów tej zmiany jest Audi. Według najnowszych danych rejestracyjnych marka już drugi miesiąc z rzędu zajmuje pozycję lidera sprzedaży nowych aut elektrycznych w Polsce, potwierdzając swoją silną pozycję w segmencie BEV. Od stycznia do listopada 2025 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 2 501 elektrycznych Audi, co oznacza wzrost aż o 158 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To jeden z najwyższych wskaźników dynamiki w segmencie premium i wyraźny sygnał, że klienci coraz częściej wybierają napęd elektryczny także w droższych klasach samochodów.

Audi liderem drugi miesiąc z rzędu

Kluczową rolę w tym wyniku odegrały dwa modele. Audi Q4 e-tron pozostaje filarem elektrycznej oferty marki i jednym z najchętniej wybieranych elektrycznych SUV-ów premium w Polsce. Z kolei nowe Audi Q6 e-tron w krótkim czasie zbudowało istotny udział w sprzedaży, co pokazuje, że rynek szybko adaptuje najnowsze rozwiązania technologiczne oparte na platformie PPE. Według danych SAMAR, od początku roku do końca listopada zarejestrowano 1 181 egzemplarzy Audi Q4 e-tron oraz 725 modeli Q6 e-tron. Do tego dochodzi 542 rejestracje modeli A6 e-tron i S6 e-tron, 43 sportowe e-tron GT oraz 10 egzemplarzy Q8 e-tron. Struktura sprzedaży jasno pokazuje, że klienci coraz chętniej sięgają po elektryczne modele klasy średniej i wyższej.

Audi Q6 e-tron Foto: mat. prasowe

Równolegle rośnie zainteresowanie hybrydami plug-in. Po okresie wyraźnego spowolnienia segment PHEV ponownie zyskuje na znaczeniu, szczególnie wśród klientów flotowych. Dla wielu firm to etap przejściowy w stronę pełnej elektromobilności, pozwalający stopniowo dostosować się do nowych realiów kosztowych i infrastrukturalnych. – Widzimy, że rozwój rynku nie ogranicza się już wyłącznie do największych aglomeracji. Rejestracje samochodów elektrycznych rosną w większości województw, a decyzje zakupowe coraz częściej wynikają z chłodnej kalkulacji kosztów i realnych potrzeb użytkowników – podkreśla Przemysław Schwarz, dyrektor sprzedaży marki Audi w Polsce. – Istotną rolę odgrywają również programy dopłat, które znacząco zwiększają atrakcyjność oferty.