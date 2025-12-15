Aktualizacja: 15.12.2025 23:04 Publikacja: 15.12.2025 08:36
Polski rynek samochodów elektrycznych wchodzi w kolejną fazę dynamicznego wzrostu, a jednym z największych beneficjentów tej zmiany jest Audi. Według najnowszych danych rejestracyjnych marka już drugi miesiąc z rzędu zajmuje pozycję lidera sprzedaży nowych aut elektrycznych w Polsce, potwierdzając swoją silną pozycję w segmencie BEV. Od stycznia do listopada 2025 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 2 501 elektrycznych Audi, co oznacza wzrost aż o 158 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To jeden z najwyższych wskaźników dynamiki w segmencie premium i wyraźny sygnał, że klienci coraz częściej wybierają napęd elektryczny także w droższych klasach samochodów.
Kluczową rolę w tym wyniku odegrały dwa modele. Audi Q4 e-tron pozostaje filarem elektrycznej oferty marki i jednym z najchętniej wybieranych elektrycznych SUV-ów premium w Polsce. Z kolei nowe Audi Q6 e-tron w krótkim czasie zbudowało istotny udział w sprzedaży, co pokazuje, że rynek szybko adaptuje najnowsze rozwiązania technologiczne oparte na platformie PPE. Według danych SAMAR, od początku roku do końca listopada zarejestrowano 1 181 egzemplarzy Audi Q4 e-tron oraz 725 modeli Q6 e-tron. Do tego dochodzi 542 rejestracje modeli A6 e-tron i S6 e-tron, 43 sportowe e-tron GT oraz 10 egzemplarzy Q8 e-tron. Struktura sprzedaży jasno pokazuje, że klienci coraz chętniej sięgają po elektryczne modele klasy średniej i wyższej.
Równolegle rośnie zainteresowanie hybrydami plug-in. Po okresie wyraźnego spowolnienia segment PHEV ponownie zyskuje na znaczeniu, szczególnie wśród klientów flotowych. Dla wielu firm to etap przejściowy w stronę pełnej elektromobilności, pozwalający stopniowo dostosować się do nowych realiów kosztowych i infrastrukturalnych. – Widzimy, że rozwój rynku nie ogranicza się już wyłącznie do największych aglomeracji. Rejestracje samochodów elektrycznych rosną w większości województw, a decyzje zakupowe coraz częściej wynikają z chłodnej kalkulacji kosztów i realnych potrzeb użytkowników – podkreśla Przemysław Schwarz, dyrektor sprzedaży marki Audi w Polsce. – Istotną rolę odgrywają również programy dopłat, które znacząco zwiększają atrakcyjność oferty.
Wszystko wskazuje na to, że końcówka roku może jeszcze umocnić pozycję Audi na rynku elektromobilności. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2025 r. może okazać się przełomowy dla marki w Polsce – nie tylko pod względem wolumenów, ale też zmiany postrzegania aut elektrycznych w segmencie premium.
