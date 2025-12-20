GM hamuje, ale nie rezygnuje

General Motors wybrał mniej radykalną drogę. Chevrolet Silverado EV i GMC Sierra Denali EV pozostają w ofercie, ale ambicje zostały wyraźnie przycięte. Produkcja została dostosowana do realnego popytu, inwestycje rozłożone w czasie, a równolegle… ruszyły prace nad nową generacją silników V8. To czytelny sygnał: nawet producenci, którzy nadal mówią o elektrycznej przyszłości, zabezpieczają się powrotem do spalin.

Chevrolet Silverado EV Foto: mat. prasowe

GMC Sierra Denali EV Foto: mat. prasowe

Toyota wiedziała wcześniej

Na tle amerykańskich gigantów wyróżnia się Toyota. Japończycy nie ulegli elektrycznemu hype’owi w segmencie fullsize. Zamiast tego postawili na hybrydy. Tundra z układem i-Force Max łączy doładowanego V6 z elektrycznym wsparciem i sprzedaje się stabilnie. Ponad 130 tys. egzemplarzy w 2025 r. mówi samo za siebie. Ale Toyota nie jest przy tym do końca antyelektryczna, bo Japończycy właśnie pokazali… elektrycznego Hiluxa. Model globalny, użytkowy, lżejszy, często jeżdżący lokalnie i w przewidywalnych warunkach. To wyraźny sygnał: elektryfikacja pickupów ma sens, ale nie tam, gdzie politycy i marketingowcy chcieliby ją widzieć, tylko tam, gdzie rzeczywiście pasuje do realnego sposobu użytkowania.

Toyota Tundra Foto: mat. prasowe

Dlaczego prąd nie działa w pick-upie?

Problem nie leży w samej technologii, lecz w zastosowaniu. Amerykański pick-up to narzędzie pracy: holowanie, długie dystanse, ciężkie ładunki. Elektryczne układy napędowe wciąż przegrywają tu z fizyką. Ogromne baterie często przekraczające 100 kWh oznaczają wysoką cenę, dużą masę i szybki spadek zasięgu w realnym użytkowaniu. Efekt? Te samochody są drogie, ciężkie i mało praktyczne w tym, do czego zostały stworzone.