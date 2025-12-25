Aktualizacja: 25.12.2025 17:15 Publikacja: 25.12.2025 12:57
BMW X5 Protection
Foto: mat. prasowe
Jak informuje amerykański portal MS Now, Patel poprosił o nowy samochód służbowy, argumentując, że dotychczasowe Chevrolety Suburban są zbyt rozpoznawalne podczas publicznych wystąpień. W efekcie FBI zakupiło opancerzone BMW X5, które – zdaniem dyrektora – pozwala mu poruszać się mniej rzucając się w oczy. Rzecznik FBI Ben Williamson potwierdził zakup, tłumacząc, że agencja regularnie modernizuje flotę w oparciu o potrzeby operacyjne, bezpieczeństwo oraz budżet. Według jego słów wybór BMW miał być rozwiązaniem „bardziej opłacalnym” niż inne rozważane opcje.
Według nieoficjalnych informacji nowy, opancerzony Chevrolet Suburban kosztowałby około 480 tys. dol. (ok. 1,7 mln zł) BMW X5 – jak twierdzą źródła cytowane przez MS Now – miał kosztować mniej niż połowę tej kwoty. FBI nie przedstawiło jednak żadnych dokumentów potwierdzających te wyliczenia ani szczegółowych kosztów zakupu. Sprawę komplikuje fakt, że rząd USA od lat korzysta z opancerzonych BMW m.in. w Departamencie Stanu, gdzie wożą one dyplomatów w regionach wysokiego ryzyka. Patel jest jednak pierwszym szefem FBI, który zdecydował się na zagraniczną markę jako oficjalny samochód służbowy.
BMW X5 Protection
Foto: mat. prasowe
Patel już wcześniej znalazł się pod ostrzałem krytyki za korzystanie z prywatnego odrzutowca FBI w celach osobistych, a także za próbę pozyskania nowego samolotu Gulfstream, ale projekt ostatecznie odrzucono z uwagi na koszt rzędu 90 - 115 mln dol.. Demokraci z Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów wszczęli śledztwo w sprawie możliwego nadużywania środków publicznych przez dyrektora FBI. Wśród zarzutów pojawiają się m.in. prywatne loty, ochrona dla osoby towarzyszącej Patelowi oraz brak transparentności w decyzjach zakupowych.
BMW X5 Protection
Foto: mat. prasowe
Sprawa BMW X5 może wydawać się detalem, ale w rzeczywistości dotyka szerszego problemu: wiarygodności narracji „America First” w administracji, która jednocześnie krytykuje zagraniczne marki i korzysta z nich w newralgicznych instytucjach państwowych. Dla Patela to kolejny test politycznej odporności. Dla FBI – kolejny rozdział debaty o granicach przywilejów, transparentności i kosztów władzy. A dla opinii publicznej pytanie, czy oszczędność naprawdę zaczyna się od logo na masce.
Źródło: rp.pl
