Reklama
Rozwiń
Reklama

Ten model Volkswagena znika z rynku w USA. Okazał się kosztownym eksperymentem

Miał być elektrycznym symbolem powrotu Volkswagena do amerykańskich marzeń, a okazał się kosztownym eksperymentem. Volkswagen oficjalnie potwierdził, że wstrzymuje dostawy Volkswagen ID. Buzz na rynek USA. Model nie pojawi się w roku modelowym 2026, a koncern skupi się na wyprzedaży już wyprodukowanych egzemplarzy.

Publikacja: 24.12.2025 13:28

Volkswagen wstrzymuje dostawy modelu ID. Buzz na rynek USA

Volkswagen wstrzymuje dostawy modelu ID. Buzz na rynek USA

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Gdy Volkswagen pokazał studyjnego ID. Buzz w 2017 r. na salonie w Detroit, entuzjazm był ogromny. Elektryczny ID. Buzz, stylizowany na legendarny model Volkswagena T1 Bulli, miał stać się jednym z filarów ofensywy niemieckiej marki w Ameryce Północnej. Po debiucie rynkowym pod koniec 2024 r. rzeczywistość okazała się jednak znacznie mniej optymistyczna. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. Volkswagen sprzedał w USA mniej niż 5 tys. egzemplarzy ID. Buzz. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań – zwłaszcza biorąc pod uwagę koszty importu, marketingu i dostosowania auta do lokalnych przepisów.

Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Fabryka, która w 2026 roku będzie obchodziła 10-lecie działalności, wyprodukowała dotąd ponad 700 ty
Tu i Teraz
To będzie jedna z największych inwestycji przemysłowych ostatnich lat w Polsce

Za drogi, za mało przekonujący

Volkswagen potwierdził amerykańskim mediom, że sprzedaż roku modelowego 2026 dla ID. Buzz w USA nie zostanie uruchomiona. Oficjalnym powodem jest „analiza aktualnych warunków rynkowych dla pojazdów elektrycznych”. W praktyce chodzi o opłacalność. ID. Buzz startował w USA z ceną 61 545 dol. (ok. 219 tys. zł). Bogatsze wersje z napędem na cztery koła kosztowały nawet 70 tys. dol., oferując przy tym zasięg EPA na poziomie około 377 km – uznawany w tej klasie cenowej za przeciętny. Dodatkowo model nie kwalifikował się do federalnej ulgi podatkowej w wysokości 7 500 dol., ponieważ produkowany jest w niemieckim Hanowerze, a nie w USA. Na wyniki sprzedaży negatywnie wpłynęły także dwie akcje serwisowe z czasowym wstrzymaniem sprzedaży, wysokie cła importowe na vany i lekkie pojazdy użytkowe, koszty transportu oraz ograniczone pole do obniżek cen.

Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Pauza, nie wyrok?

Volkswagen podkreśla, że ID. Buzz pozostaje ważnym elementem wizerunkowym marki, a obecna decyzja ma charakter czasowy. Koncern koncentruje się teraz na sprzedaży egzemplarzy z rocznika 2025 i przygotowaniu „solidnych podstaw” pod ewentualny powrót modelu w 2027 r.. Branżowi analitycy nie mają jednak wątpliwości: jeśli ID. Buzz ma wrócić do USA, potrzebne będą wyraźne zmiany – niższa cena, lepsza efektywność lub lokalna produkcja. Bez tego elektryczny Bulli może pozostać w Ameryce bardziej ciekawostką niż realnym graczem. Ta historia wpisuje się w szerszy trend: producenci przestają dowozić do USA elektryczne projekty, które nie mają skali lub przewagi. W świecie bez dopłat i z wyższym ryzykiem taryfowym EV staje się biznesem jak każdy inny, a to oznacza cięcia, pauzy, przesunięcia.

Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID.Buzz

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Carla Wentzel, prezes zarządu Volkswagen Group Polska
Rozmowa MOTO.RP.PL
Carla Wentzel, VW Group: Traktujemy chińskich producentów bardzo poważnie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Volkswagen Motoryzacja Samochody elektryczne Volkswagen ID.Buzz
Ford oficjalnie kończy produkcję elektrycznego F-150 Lightning
Na prąd
Elektryczny sen pick-upów właśnie się kończy. Ameryka wraca do V8
Wielka Brytania zmienia swoją politykę transportową. Wprowadza od kwietnia 2028 roku podatek drogowy
Na prąd
Brytyjczycy wprowadzają podatek drogowy dla elektrycznych aut
Premium na prądzie. Audi liderem rejestracji aut elektrycznych w Polsce
Na prąd
Premium na prądzie. Audi liderem rejestracji aut elektrycznych w Polsce
Pod koniec września 2025 r. w Polsce funkcjonowały 11 173 ogólnodostępne punkty ładowania
Na prąd
Ładowanie samochodów elektrycznych stało się cenową loterią
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Od 2020 roku w Polsce odnotowano 104 pożary samochodów z napędem w pełni elektrycznym
Na prąd
Nowy raport pożarów aut elektrycznych. W tym roku zanotowano 40 zdarzeń
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama