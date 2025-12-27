Nie należymy do liderów, ale wyraźnie wychodzimy z końca stawki. Ostatni rok był najlepszym w historii polskiej elektromobilności. Udział BEV w nowych rejestracjach wzrósł z około 3 proc. do niemal 7 proc. a liczba rejestracji przekroczyła 40 tys. sztuk. Duża w tym zasługa programu „NaszEauto” Duża w tym zasługa programu „NaszEauto”, który mimo pewnych początkowych wad zachęcił wielu Polaków do nabycia „elektryka”. Do tej pory w ramach programu złożono ponad 26,5 tys. wniosków. Wyzwanie pojawi się na początku 2026 r. gdy środki programu się wyczerpią. Spodziewamy się wtedy przejściowego spowolnienia, ale od drugiej połowy przyszłego roku rynek powinien wrócić na ścieżkę wzrostu – m.in. ze względu na presję regulacyjną na producentów oraz dalsze wyrównywanie się cen pojazdów elektrycznych i konwencjonalnych. Będzie to m.in. konsekwencja konieczności realizacji obowiązków emisyjnych przez koncerny oraz postępującego wyrównywania się cen samochodów elektrycznych i spalinowych. Jeszcze rok temu „elektryki” były średnio o 39 proc. droższe od ICE, dziś ta różnica stopniała do 20 proc. W kolejnych miesiącach trend wyrównywania się cen będzie kontynuowany.

PSNM było zaangażowane w prace nad Porozumieniem Sektorowym dotyczącym infrastruktury ładowania. Jakie znaczenie ma ten dokument dla rozwoju elektromobilności w Polsce?

To potencjalnie przełomowy dokument. Porozumienie, wypracowane z operatorami systemu dystrybucyjnego, GDDKiA i przy udziale regulatora, ma na celu uproszczenie procedur przyłączeniowych, poprawę transparentności i usprawnienie współpracy między interesariuszami. Jednocześnie należy jasno powiedzieć: samo Porozumienie nie rozwiąże wszystkich problemów. Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 11,5 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania, a do 2030 r. sieć powinna być nawet sześciokrotnie większa. Bez dalszej optymalizacji procedur – również na poziomie regulacyjnym – ten cel nie będzie możliwy do osiągnięcia.

Jaka jest Pana wizja polskiej elektromobilności w najbliższych latach, zwłaszcza po ostatnich propozycjach Komisji?

Polska stoi dopiero u progu rozwoju rynku e-mobility na szeroką skalę. Szacujemy, że do 2030 r. co czwarty nowy samochód sprzedawany w Polsce może być całkowicie elektryczny, a po 2035 r. – niemal każdy. Kluczowe będzie jednak to, jaką strategię rozwoju przemysłowego przyjmiemy, a nie wyłącznie tempo wzrostu rejestracji. Dobrym punktem odniesienia jest w tym kontekście strategia Auto España 2030, która bardzo jasno łączy cele klimatyczne z aktywną polityką przemysłową. Hiszpania postawiła nie tylko na stymulowanie popytu, lecz przede wszystkim na budowę pełnego łańcucha wartości: lokalną produkcję pojazdów elektrycznych, baterii, komponentów, rozwój kompetencji oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych w ramach spójnej wizji państwa i przemysłu. To podejście jest szczególnie istotne dla Polski. Sama elektryfikacja rynku – nawet szybka – nie zagwarantuje długoterminowych korzyści gospodarczych, jeśli nie będzie jej towarzyszyć świadoma strategia lokalizacji produkcji i technologii. Nie chodzi już zatem o tempo elektryfikacji, lecz o to, czy Polska i Europa będą jej beneficjentami przemysłowymi, czy jedynie rynkiem zbytu dla technologii z Chin i USA. Odpowiedź na to pytanie rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dziesięciu lat.