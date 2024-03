W ten sposób możesz samodzielnie przetestować kamizelkę odblaskową:

- Kamizelki odblaskowe odbijają światło tylko wtedy, gdy źródło światła i oko znajduje się blisko siebie. Jeśli trzymasz źródło światła (może to być np. latarka w smartfonie) bezpośrednio obok lub przed głową, dobra kamizelka odblaskowa będzie odbijała jasną biel z odległości ok. 3 metrów. Kamizelki, które nie spełniają swojego zadania są niewiele jaśniejsze niż biała kartka papieru.

- Kolejnym sposobem jest wykonanie zdjęcia z lampą błyskową za pomocą smartfona. Ale uwaga — najnowsze smartfony wykrywają prześwietlenie jasnych, odblaskowych pasków i zmniejszają jasność, co zniekształca wynik.

- Kamizelkę odblaskową można też przymocować do drzewa lub słupa i podjechać w jej stronę po ciemku, z włączonymi światłami mijania. Paski odblaskowe muszą świecić jasno nawet w odległości 100 metrów.

